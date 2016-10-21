



Андрей Колеров. Два черепа. 1991

Не зря в народе говорят, что если Бог хочет кого-то наказать, то он лишает этого человека мозгов. Смотря на то, что происходит на окраине Русского мира, понимаешь, что мозгов лишили почти всю страну. И не важно, что 2−3% от общего количества проживающих на ней понимают, что происходит. Это тренда не меняет. Значит, и страны не будет. Тем более, если правящая «элита» сама принимает такие решения, которые ведут страну к уничтожению просто по формальным признакам.

Верховная рада в четверг, 20 октября, приняла декларацию памяти и солидарности, приуроченную, как говорится в пояснительной записке, к 77-летию вторжения СССР в Польшу, ставшую следствием пакта Молотова-Риббентропа. «Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом, a в 1940 году — советская оккупация Литвы, Латвии и Эстонии. Следствием этого стали массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, который длился полвека», — утверждает декларация. За нее проголосовали 243 депутата Рады.

Аналогичное заявление 20 октября принял Сейм Польши. «Мы помним, что слабость международной реакции на эскалацию перед Второй мировой войной тоталитарных и шовинистических идеологий, отсутствие должной реакции на нарушения со стороны агрессоров международного права, а также политика уступок поощрили коммунистический и нацистский режимы к агрессии, а в результате — к разделению Европы», — сказано в заявлении.

Читаешь такое и понимаешь, что не зря также в народе говорят, что горбатого — могила исправит. Во-первых, Советский Союз был последней из крупных европейских держав, которые заключили аналогичные договоры с гитлеровской Германией. А самой первой кто был? Тут даже трех попыток не надо, чтобы угадать. Первой — была Польша. Именно она первой из европейских стран заключила договор с Гитлером о ненападении, еще в январе 1934 года. До СССР аналогичные договоры заключили и Великобритания, и Франция. То есть те страны, которые и были гарантами территориальной целостности Польши.

Во-вторых, Вторая мировая война началась вовсе не с пакта Молотова-Риббентропа, а с Мюнхенского сговора 30 сентября 1938 года, когда по требованию Гитлера к нему в Мюнхен прилетели лидеры ведущих стран Европы — Муссолини из Италии, Чемберлен из Британии и Даладье из Франции, которые совместно с Гитлером и решили судьбу Чехословакии без самой Чехословакии. Кстати, поставить свою подпись под этим документом хотели и поляки, но их обрезал Чемберлен.

В-третьих, разве сама Польша не участвовала с гитлеровской Германией в аналогичных разделах других стран? Участвовала — в Чехословакии. Так почему ей можно, а другим нельзя? Вот и попала в те жернова, которые готовила другим.

В-четвертых, разве кто-то забыл, что если бы не раздел агрессивной и варварской Польши, то она сама была готова пойти совместно с гитлеровскими полчищами на Восток?

Но это то, что касается Польши. При чем же здесь окраина, ведь дело в том, что на тот момент окраины еще и как государства-то не было? А при том, что подписав такую декларацию, Украина сама юридически создает прецедент для отказа от тех территорий, которые были к ней присоединены по итогам Второй мировой войны. Но полякам только того и надо. Поэтому по результатам этой украинской декларации они не только ничего не теряют, но приобретают. И то, что украинская декларация и польское заявление приняты в один день для тех юристов, которые начнут в международных судах отторгать ныне украинские земли в пользу Польши, будет говорить только об одном — Украина сама об этом попросила Польшу.

Аналогичные выводы делают и другие эксперты: «Верховная рада, осудив «оккупацию Польши Германией и Советским Союзом», по сути, осудила возвращение Украине 17—29 сентября 1939 года её западных территорий, которые благодаря «советской агрессии» сейчас находятся в составе «нэзалэжнойи» Украины. То есть Украина официально выступила против дальнейшего нахождения в её составе «оккупированных» тоталитарным СССР земель.

Таким образом, надо признать, что украинский парламент сделал мощнейший геополитический ход, по своей разумности не имеющий исторических аналогов. Уверен, что под руководством Парубия, сумев сказать «а», Верховная рада сможет сказать и «б», проголосовав за быстрое возвращение Польше захваченных у неё тоталитарным Советским Союзом территорий, которые в себя включают Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую и Ровенскую области».

Вляпалась в эту ситуацию и Беларусь. Подставил ее необандеровский режим Порошенко. И не только тем, что сам Порошенко хочет, чтобы сейчас Конституционный суд признал незаконным отстранение Януковича от власти. Это вообще будет феерично — сам Порошенко отказывается от своей легитимности как президента, в то время как официальный Минск его в этом активно и публично поддерживал, а президент Беларуси Александр Лукашенко даже лично присутствовал на инаугурации. Это ладно, лишнее доказательство тому, что с тем, что плохо пахнет — связываться просто опасно. Парубию-то все равно — у него справка, и вовсе не о том, что он спикер парламента.

Но вот идиотское решение Рады, которое ставит крест на самой Украине, бьет бумерангом и по территориальной целостности нынешней Беларуси, так как ее западные земли до пакта Молотова-Риббентропа также входили в состав Польши по самое «не балуйся» — до Минска. Как официальный Минск отреагирует на это решение? Поддержит, присоединится к совместному польско-украинскому заявлению или все-таки поймет наконец, куда ветер дует? Может, совсем не случайно официальные органы республики много лет отказываются признать государственным праздником День воссоединения Западной и Восточной Беларуси 17 сентября 1939 года, чтобы подарить обратно западные белорусские территории Польше? Посмотрим.

В любом случае, полная «несознанка» властей Украины по такому знаковому вопросу говорит только об одном, что этим людям рано управлять государством. Не готовы они к исторической и государственной ответственности. А раз не готовы, то и государства у них быть не должно. И не будет, судя по тому, какие решения они принимают. Поэтому перед Россией сейчас стоит только два вопроса. Во-первых, как назвать будущий Украинский федеральный округ, если он будет округом, или все-таки включить его, чтобы не отсвечивал, в Западный или Южный, раз уже и Крым там.

Во-вторых, начать прорабатывать с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией вопросы относительно конкретного прохождения новых государственных границ, их совместной демаркации, и текст новой декларации о том, что мы, де, осознавая свою историческую ответственность перед народами своих стран, учитывая, в каком сложном положении оказался народ окраинных земель наших бывших империй, не можем не взять на себя заботу и о народе окраины, оказавшемся без присмотра элиты и без государства, которое самоликвидировалось.

Вместе с тем, говоря о действительно серьезных вопросах мировой геополитики, вся это свистопляска вокруг пакта Молотова-Риббентропа далеко не случайна и требует к себе самого внимательного отношения. Уже давно очевидно, что Западу надо любыми путями найти основание лишить Россию места в Совбезе ООН, которое нам досталось по итогам Второй мировой войны как раз в контексте победы над Гитлером. Уравнять СССР и гитлеровскую Германию — вот цель стратегов данной комбинации. После этого вопрос о начале открытого военного конфликта между Россией и НАТО будет исключительно вопросом времени.

Концепция мирного существования, которой с 70-х годов прошлого века вплоть до своего распада руководствовался СССР, показала свою полную несостоятельность и закончилась трагическими последствиями, сопоставимыми с теми, которые понес Советский Союз в ходе Великой Отечественной войны. Поэтому в настоящее время Россия находится в ситуации, когда у нее нет выбора — или они нас, или мы их.

Таким образом, Запад подписывается под тем, что он занял место гитлеровской Германии. Сегодня уже практически не вызывает вопросов тот факт, что деньги Бормана пошли в США под приход к власти Трумена и выстраивании потом в США нового фашистского проекта. А вся американская фальш-демократия — только завеса, под которой затаился фашистский дикий и бешеный зверь в своем новом и якобы цивилизованном звездно-полосатом обличье. Но всем известно, что делают с животными, заразившимися бешенством, — их пристреливают.