



Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Китая

Каждый президент США, кажется, попадает в ловушку Ближнего Востока. Кто бы ни пришел в Овальный кабинет под обещания о том, что он изменит мир, перестроит внешнюю политику США, а также ответит на стоящие перед страной будущие угрозы, он начинает еще одну ближневосточную войну и выступает с мирной инициативой в палестино-изральском конфликте. За этим следуют разочарования, а иногда и катастрофические последствия, и уже новый президент приходит в Белый дом на фоне обострения международных проблем.

Только одна страна в мире может стать равным конкурентом США. ЕС как мировой субъект по-прежнему является лишь мечтой еврократов. Россия — держава, чей потенциал ослабевает и которая озабочена больше международным уважением и безопасностью своих границ. Индия идет к такому же статусу, но пока его не достигла. Хотя Бразилия, Нигерия и Индонезия обладают значительным потенциалом, им еще далеко до того, чтобы оказывать международное влияние. Только Китай способен играть эту роль, пишет Даг Бендоу в статье для National Interest.

И даже его успех неоднозначен. КНР испытывает демографические и экономические проблемы, в стране идет скрытая, но ожесточенная политическая борьба. То, как Пекин справится в такой непростой ситуации, определит, сможет ли Китай осуществить свой потенциал, совместив крупнейшее в мире население, экономику и вооруженные силы, а также когда это произойдет.

Значительное влияние на это развитие будут также оказывать американо-китайские отношения. Если закрыть глаза на угрозы, исходящие из Пекина, амбиции Китая могут возрасти. Если относиться к КНР как к врагу, будет выше вероятность того, что он таким и станет. XXI век станет совсем другим, если США и КНР смогут найти пути сотрудничества и разрешения разногласий.

Таким образом, считает автор, следующий глава Белого дома должен придерживаться следующих десяти рекомендаций.

Во-первых, необходимо рассматривать проблемы и обсуждать решения в контексте общих целей по отношению к Китаю. Вашингтон преследует целый спектр целей в отношении КНР, однако достигнуть их всех Белый дом не может. Необходимо установить приоритеты, пойти на уступки и предложить компромиссы. Чтобы убедить Пекин оказать давление на Северную Корею, США, возможно, придется пообещать вывести свои вооруженные силы из Южной Кореи. Чтобы получить уступки у Пекина по вопросу инвестиций, кибернетической безопасности и интеллектуальной собственности, Вашингтону, возможно, придется идти на уступки по торговле. Белый дом должен решить, какие позиции наиболее важны для США.

Во-вторых, нужно посмотреть на проблемы с точки зрения Пекина. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, отмечает автор, может быть, — авторитарный лидер, но это не означает, что он и его коллеги действуют беспричинно. В действительности, руководство КНР имеет хорошие — достаточные для него — причины для того, чтобы поддерживать Северную Корею, чтобы настаивать на объединении с Тайванем, отказываться от введения «реальной» демократии и предъявлять территориальные претензии в близлежащих морях. Следующая администрация добьется большего успеха в переговорах с КНР, если уделит внимание озабоченности политиков Китая. Проблема состоит не в том, чтобы проинформировать жителей КНР о том, что Вашингтон ждет от Пекина, убедить Пекин сделать нужное Белому дому.

В-третьих, необходимо признать ошибки, лицемерие и провалы США. Американцы националистичны не в меньшей степени, чем граждане других стран, и поэтому они часто отказываются признавать, что их правительство является чем-то иным, кроме как непорочным и альтруистическим образованием, пытающимся навести порядок в злом, аморальном мире на пользу каждому. Вашингтон поддерживал дикторов в Азии, устроил кровавый хаос на Ближнем Востоке, создал зависимость от себя в Европе, а также своими действиями привел к экономическому кризису внутри страны. Официальные лица США должны проявлять больше смирения перед тем, как читать лекции своим китайским коллегам.

В-четвертых, Белому дому нужно укрепить американскую экономику, чтобы противостоять промышленной политике КНР. Так, американский бизнес многое выигрывает от свободной торговли, несмотря на многочисленные попытки Пекина манипулировать системой — держать юань на низкой отметке, субсидировать государственные компании, не обращать внимания на обеспокоенность других стран. Все эти вопросы требуют внимания на двусторонних переговорах и многосторонних соглашений с таким организациями, как Всемирная торговая организация. Тем не менее наилучшим ответом Вашингтона было предоставить американским компаниям помощь в том, чтобы повысить их конкурентоспособность.

В-пятых, считает автор, США должны испытать решимость КНР. Государственный секретарь США Джон Керри просил, умолял, настаивал и даже требовал, чтобы КНР делала больше для ядерного разоружения Пхеньяна. И все понапрасну. Хотя Пекин не стремится к тому, чтобы КНДР получала ядерное оружие, в Пекине считают, что это проблема США. В действительности же для КНР опаснее нестабильность, чем ядерное оружие. Если нажать на режим Пхеньяна, может произойти его коллапс, что приведет к хаосу, конфликту, а ядерные заряды окажутся непонятно в чьих руках, тогда как беженцы направятся через границу в Китай, а также к созданию единой Кореи, которая будет союзником США.

Вашингтону следует дать Пекину понять, что у США все меньше желания защищать КНР от последствий его политики и не давать Японии и Южной Корее разрабатывать свое ядерное оружие. Когда Пекин столкнется с перспективной борьбы с ядерным распространением с помощью ядерного распространения, КНР сможет почувствовать, в какой ситуации находятся США.

В-шестых, необходимо перестать способствовать сближению Китая и России. Вероятно, что самым большим успехом президента Ричарда Никсона было то, что он смог превратить КНР в геополитический противовес Советскому Союзу. Администрация Обамы, напротив, пошла обратным путем, подталкивая Китай и Россию — бывших потенциальных противников — к сближению. Обе страны имеют свои разногласия. В частности, Россия явным образом слабее, опасается планов Китая на Дальний Восток, а также устала от воровства своих военных технологий. Однако перед лицом угрозы в лице Вашингтона обе страны подтвердили старое высказывание, что враг моего врага — мой друг. Ведется большая игра, и США должны вести её более стратегически, обращая внимание на глобальный баланс сил.

В-седьмых, Белый дом должен оставить менее значительные вопросы своим союзникам. Бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт назвала США «ключевой державой», то есть такой, которая нужна для небольшого спектра задач. Для победы над большими вооруженными силами, создания широких международных коалиций. В случае Азии это означает недопущение того, чтобы Китай получил доминирующую военную роль в Азии. Однако Вашингтон не должен заниматься каждым отдельным вопросом. Статут спорных территорий в Азии не вызывает основную озабоченность США. Например, если Манила хочет вести переговоры с КНР по вопросу статуса рифа Скарборо, США не следует этому мешать. Поскольку Южная Корея вполне способна защищать себя от КНДР, Вашингтон должен вывести оттуда войска. Если Сеул будет занят своей защитой, Белый дом может подтолкнуть КНР к действиям в отношении КНДР, у которой больше не будет оправданий разрабатывать ядерное оружие.

В-восьмых, не нужно придавать столь критического значения таким внутренним вопросам, как права человека и демократия. Китай воспринимает не очень хорошо, когда правительство США обращает внимание на каждое несовершенство в этой далекой стране. И тут КНР не одинока. Например, критика внесудебных расстрелов наркоманов на Филиппинах вызвала яростную реакцию со стороны президента страны Родриго Дутерте. Вашингтон не должен молчать перед лицом несправедливости, но следует проявлять осторожность и практичность в том, как достигаются эти важные цели.

В-девятых, признать, что демократия в КНР создаст столько же проблем, сколько она решает. Если молодежь страны и стремится к свободе, она всё-таки по большей части националистична и не приемлет иностранного вмешательства, а также считает, что почти все территории в Южно-Китайском море принадлежат Китаю. Можно себе представить выборы, в которых кандидаты выступают с лозунгами, привлекательными для сотен миллионов избирателей. Риторика может дойти до призывов к войне с теми или иными государствами, которых назовут врагами.

Наконец, следующий глава Белого дома должен будет подготовиться к долгосрочной работе. КНР добилась значительных успехов с тех пор, как начала проводить реформы 40 лет назад. Тем не менее страну по-прежнему преследуют такие проблемы, как управляемая экономика и авторитарная политика. США же, подчеркивает автор, обладают значительными преимуществами. Так, Вашингтон привержен идеалам свободы, равенства и человеческого достоинства. Страна имеет этнически и культурно разнородное, энергичное и мотивированное население, конкурентоспособную, инновационную и продуктивную экономику, а также устойчивую, открытую конституционную демократию.

Китай стремится к величию, которого США уже добились. Задача США должна быть намного проще: сохранить свои ценности, политику и институты, которые и позволили США добиться процветания.

Таким образом, следующий президент США столкнется с многочисленными вызовами. Одним из наиболее значительных будет КНР. Очень многое зависит от способности Вашингтона и Пекина найти путь к сотрудничеству, которое иногда будет носить неприятный характер, вместо того чтобы вступать в деструктивное противостояние. Это означает, что двусторонние отношения необходимо сделать приоритетной задачей, а также принимать иногда непопулярные решения для сохранения их на позитивном курсе.