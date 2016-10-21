



Александр Горбаруков ИА REGNUM Обаме исход ясен. Осталось подождать решения выборщиков. Решение 99,9999999% избирателей останется неизвестным

«Кина» не будет

Программы кандидатов, а также их неуемное желание исследовать интимную жизнь конкурента, многим американцам ответа пока не дали. К тому же, третьи дебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа избирателям не глянулись. Электорат предвкушал, что обвиненный в распутстве республиканец в прямом эфире начнет непристойно подкатываться к честной демократке. Но Дональду Трампу — видимо, нечеловеческими усилиями — удалось себя сдержать. Телезрители рассчитывали увидеть в руках Хиллари Клинтон отсканированный экземпляр российского паспорта на имя Дональда Трампа с регистрацией в деревне Бабенки Московской области. Увы, она его так и не достала из широких штанин своего белого брючного костюма.

Соответственно, аудитория оказалась в роли сельских зрителей, которым кинопередвижка вместо «Интердевочки» привезла ленту «Производственная санитария и гигиена труда работников свинокомплексов». Скучно, тоскливо, вроде по делу, но — лишь до слез правильные слова о необходимости «все улучшать».

А ведь публике раздавали посулы и заманивали на «эротическое представление»: обещали, что в ходе третьих дебатов Дональд Трамп станет оправдывать свои гнусные намерения по отношению к невинным американкам. Войдя в раж, предупредила «Нью-Йорк таймс», он даже вытащит на свет обвинения достопочтенной избирательницы, которую «лапал и тискал» — так в тексте газеты — Билл Клинтон в 1980 году, еще будучи губернатором штата Арканзас. И делал это трижды, вовремя вспомнила сейчас обиженная им журналистка Лесли Миллви. Дебаты могут выглядеть, как семейная разборка в суде, нежели как политическое действо, за день до встречи радовала читателей газета.

Рекламодатели стояли в очереди. Сами дебаты официальная комиссия по проведению действа прерывать «заманухой» запретила, но на этапе разогрева публики, до начала встречи претендентов, дозволила. Не возбранялось рекламировать свой товар и сразу по завершению дебатов, когда в студию мгновенно запустили толмачей-аналитиков, разъяснивших телезрителям, что хотел сказать Дональд Трамп, и о чем умолчала Хиллари Клинтон. И наоборот, соответственно. Телекомпания «Си-Би-Эс» запрашивала до 225 тысяч долларов за 30 секунд эфирного времени, иногда делая скидку до 200 тысяч.

Выиграли все. Разброд в общественном мнении позволил присудить победу в дебатах как Хиллари Клинтон, так и Дональду Трампу, а также — заработавшим легкие деньги телекомпаниям. В накладе не остались и рекламодатели, передачу посмотрело в общей сложности 34,61 миллиона человек. Очень прилично, но — почти в два раза меньше, чем вторые дебаты, и примерно в два с половиной раза меньше, нежели первые.

Избиратели устали? Определились со своими взглядами? Не захотели больше слышать, кто, когда, где, с кем и как? В любом случае, оказались людьми предусмотрительными, потому как обещанного эротического представления не состоялось. Дональд Трамп в общих словах отверг все наветы, очередных крупнокалиберных разоблачений теперь надо ждать четыре года, до следующих президентских выборов. Раньше «кина для взрослых» с участием актеров из политической элиты Америки не предвидится. Оговорюсь: вроде бы не предвидится, потому что в вашингтонских интригах разрешены любые приемы.

Успеть за 60 минут

Вопреки всем уверениям играющих на стороне Хиллари Клинтон журналистов, исход выборов пока неясен. Теледебаты — это еще не заветные «голоса», а только попытка их завоевать.

Теперь результаты телепоединка на все лады склоняют и будут склонять по радио, телевидению, в интернете и «бумажной» прессе. Именно так происходит окончательная обработка неокрепших умов колеблющихся избирателей: ежечасно им примутся вкладывать прямо в мозги тот факт, что Хиллари Клинтон лучше Дональда Трампа. Ну, а Дональд Трамп — лучше Хиллари Клинтон. Почему? Потому! С этой абсолютно размытой установкой они обязаны будут придти на избирательные участки и проголосовать.

Это в Соединенных Штатах население страдает от неумения быстро принять единственно верное решение. Если бы американские общенациональные газеты комментировали выборы в Государственную думу столь же подробно, как наша пресса и телевидение освещает нынешнюю президентскую кампанию в США, их перестали бы читать. После чего лишились рекламодателей. Американцев вообще никогда не интересовали некие абстрактные рассуждения на тему «что будет, если в далеком государстве победит «не тот» человек».

Мы же каждые четыре года, когда в Соединенных Штатах проходили президентские выборы, сетовали: кандидаты уделяют отношениям с Россией очень мало внимания. Вслед за этим уверяли — наверно, самих себя — будто нас совершенно не интересуют результаты голосования американского электората, пусть он делает свой выбор, а мы поглядим. При этом российские законодатели, политологи, исследователи и эксперты — вроде перечислил все титулы знатоков… — загодя делились на страницах газет и в отечественном телеэфире «намеками тонкими на то, чего не ведает никто», объясняли, что символ республиканцев — слон, у демократов же на партийном знамени — осел. В наши дни в стороне не пожелали остаться провидцы, астрологи, экстрасенсы и граждане, не снимающие с головы шапочек из алюминиевой фольги. Каждый из них вносит свою лепту в предсказания о будущем президенте Америки — правда, именует это «достоверными прогнозами».

Вот, накаркали, иначе не скажешь, в нынешней президентской кампании говорят исключительно о нас с вами. Хиллари Клинтон сделала свое отношение к России и Владимиру Путину практически главным пунктом своей программы. Россия — зло, с которым она, в качестве президента, поклялась бороться до победного конца. Так, без особых изысков и реверансов, формулируется ее внешнеполитическая программа. Поэтому сегодня по нашему телевидению чуть ли не каждодневно демонстрируют «ток-шоу» — мне всегда нравилось слово «шоу» в значении «нечто показное, рассчитанное на шумный внешний эффект»… — с заранее написанным режиссером сценарием и загодя распределенными ролями.

Телезрители знакомятся с либретто на оригинальную тему «Вот победит Хиллари Клинтон, и сразу объявит России войну». Они приходят в восторг, услышав от бесспорно умных людей утверждение «Приход Дональда Трампа в Белый дом может способствовать началу диалога Москвы и Вашингтона». И лишь потом осознают: им предложили пересказ последних новостей и сплетен из интернета с претензиями на глубокомысленные выводы. Об аналитических записках сограждан, которым по долгу службы не положено «светиться» на публике, вряд ли станет известно аудитории «информационно-аналитических» и «аналитическо-информационных» телепрограмм.

Вот и вечером 20 октября, придя домой и решив узнать «предчувствия погоды» на завтра, тут же наткнулся на «60 минут» на телеканале «Россия 1» — просьба не путать с одноименной передачей все той же «Си-Би-Эс», выходящей в эфир аж с 1968 года. Ведущие программы показывали фрагменты третьих дебатов, особенно делая упор на кадры, в которых Дональд Трамп отвергал обвинения Хиллари Клинтон в том, что он — «марионетка Путина».

Разногласий в студии не было, участники передачи по очереди дружно клеймили кандидата от демократической партии, объясняли, почему так часто и Дональд Трамп, и его соперница склоняют имя президента России. Сенсационным оказалось не вызвавшее возражений утверждение о том, что после победы Хиллари Клинтон миру может угрожать война. Как водится, в знак одобрения в нужный момент в студии раздавались аплодисменты…

Теперь российских политологов вплоть до дня выборов в США станут таскать из одной телепрограммы в другую, где они будут обязаны рассказать, как Москве вести дела с непрогнозируемой Хиллари Клинтон на посту президента. И как мы быстро задружимся с нашим любимцем Дональдом Трампом.

Собственно, мы люди неглупые, нас уже сагитировали, может, российские «ток-шоу» следует транслировать на американскую аудиторию, страдающую от неопределенности своих симпатий? Хотел бы знать, удалось ли нам убедить голосовать за Дональда Трампа сотрудников посольства США в Москве, ведь они смотрят наши передачи…

Гарантийный срок — четыре года

«Простые американцы» либо мнительны в своих политических пристрастиях, либо вовсе не поддаются пропагандистской обработке: согласно последним данным, примерно 18 процентов избирателей пока еще колеблются. Американские ученые Роберт Эриксон и Кристофер Влезьен систематизировали влияние дебатов на умы избирателей и пришли к выводу о том, что оно крайне невелико. Зато, по данным исследовательского центра «Пью», в ходе кампании 2008 года две трети электората сформировали свое мнение по итогам «спарринга» кандидата республиканца и его противника демократа. В нынешнем году, согласно опросам общественного мнения, таковых оказалось уже 34 процента.

Специалист по оценке влияния дебатов в Америке никогда не лишится своей работы, главное — высказывать мнение настолько мутно, чтобы его можно было трактовать в любую сторону. Профессор Гарвардского университета, автор нескольких книг об институте президентства, Барбара Келлерман выражается так: «Мы знаем, что американцы традиционно не следят за тонкостями в политических позициях кандидатов. Однако мы также знаем, что, в целом, политические программы имеют для них значение. Например, если вы желаете увидеть серьезные реформы в системе здравоохранения, то лучше голосовать за кандидатов-демократов, а не за республиканцев. Но также играет важную роль и имидж кандидата».

Вот насчет имиджа эксперты готовы высказываться куда конкретнее. Сабрина Шеффер, директор «Форума независимых женщин», уверяет: «Дебаты играют критическую роль в информировании избирателя, формировании общественного мнения. Это может быть связано с их религиозными убеждениями, их манерами, отношением к институту семьи».

Совершенно независимая женщина убеждена, что люди оценивают поведение кандидата на подиуме. Выглядит ли он уверенным в себе человеком, как и полагается лидеру? Или чувствует себя на публике неуютно? С ее точки зрения, «зрители знакомятся с кандидатом, как с телеперсонажем».

Это дорогого стоит — в буквальном смысле слова. Инвестиции Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в предвыборную кампанию еще будут подсчитывать, а вот расходы на следующее голосование настоятельно предлагают оптимизировать. «Американские избиратели дешево не продаются, — саркастически замечает профессор Ратгерского университета Говард Франклин. — Семь миллиардов долларов было потрачено на выборы 2012 года для того, чтобы повлиять на умы 117 миллионов человек, пришедших голосовать. Получается примерно по 60 долларов на душу. Какая архаичная, неэффективная и дорогостоящая система!».

На то он и ученый, чтобы за критическими замечаниями перейти к конструктивным предложениям: «Вы только подумайте о великих преимуществах, которые мы получим, исключив посредников из этой цепочки. Представьте себе всех, кто сидит дома и будет рад заработать, скажем, 25 долларов, явившись на местный избирательный участок».

Надо только забыть широко тиражируемую легенду о том, как Авраам Линкольн, баллотируясь в палату представителей, затратил на свою кампанию всего семьдесят пять центов — выставил избирателям бочку сидра. В свою очередь, Томас Джефферсон, добиваясь избрания на пост президента, израсходовал лишь пятьдесят долларов.

Овес нынче, в год выборов, очень дорог в Америке. Свобода выбора между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, действительно, тянет на двадцать пять долларов.

Купленный за эти деньги некачественный товар избиратель сможет поменять только через четыре года.