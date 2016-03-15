«Интерес России к Арктике все меньше похож на попытку отвлечения внимания от какой-то глобальной темы, разрабатываемой Москвой. Арктический маршрут (имеется в виду Северный морской путь — прим. ИА REGNUM ) — сам по себе и глобальная идея, и перспективный план, требующие серьезных вложений и обещающие огромные прибыли, — к такому выводу приходит испанское экономическое издание El Economista. — Конечно, движение по северным морям имеет не только преимущества, но и недостатки, однако в целом первые перевешивают. Запуск этого фарватера в качестве регулярного маршрута для коммерческих судов может просто сотворить революцию в логистике. Грузы по нему будут доставляться хотя и неспешно (из-за ледовых помех), но зато и без пауз».

mymarky.narod.ru Марка, посвященная 50-летию похода «Челюскина»

Спрос на эту линию, считают испанские специалисты, всегда будет. И будет высок. Во-первых, потому что «Арктический маршрут» из Европы, например, до Шанхая, на треть короче имеющегося сегодня пути через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан до того же пункта назначения (от Мурманска до Шанхая Севморпутем 10 600 км, а через Суэц — 17 700). Здесь выигрыш не только во времени, но и в затратах на топливо. Арктический маршрут — не замена пути через Суэц, но может выступать альтернативой последнему.

Во-вторых, потому что в Индийском океане крайне неспокойно поблизости от Африканского рога продолжают вести свой опасный промысел пираты. А в российских морях этой проблемы нет. Там вообще нет никакой проблемы, кроме льда, но и эту проблему, по мнению испанцев, поможет русским решить сама природа, настроенная на глобальное потепление. Повышение температуры воздуха обеспечит «значительное уменьшение ледового слоя и сделает его меньшим препятствием для атомного ледокола. К 2040 году по Ледовитому океану можно будет в течение нескольких месяцев в году ходить вообще без ледокола».

За «благосклонность природы», уважаемые испанские коллеги, конечно, большое спасибо. Мы, понятное дело, в вопросах Севера с самим Господом на дружеской ноге, и Он нам потакает… Но все же, как-то не убеждает сопоставление изменения температурных характеристик с тем эффектом, к которому они приведут. Ученые всего мира будто задались целью составить как можно более благоприятный сценарий развития ледовой ситуации для Севморпути (опять этим русским везет, сами же они ничего, кроме водки и хорошего впечатления производить не умеют). Он же — самый катастрофичный для всего мира. Варианты повышения уровня моря к 2040 — 2050 гг. в рассуждениях ученых колеблются от 0,6 м до 6,5 м. В последнем случае все это сопровождается, естественно, цунами, обвалами, оползнями и прочими спецэффектами, которые так хорошо умеют творить голливудские деятели.

Изменение среднегодовой температуры, которое должно спровоцировать все названные выше ужасы, при этом предсказывается от 1 до 4ºС (в сторону повышения, естественно).

«Проект Северного морского пути пытался осуществить еще СССР, — пишет названное выше издание. — Уже тогда считалось возможным перевозить по нему миллионы тон грузов в год, но себестоимость доставки оказывалась высокой, потому проект отложили в долгий ящик. Теперь же Кремль решил смахнуть с него пыль».

Впрочем, испанцы уже в следующем абзаце обнаруживают, что «не пылью единой» продиктован интерес Москвы к Севморпути.

«Наибольшую заинтересованность в функционировании этой транспортной линии будут проявлять Китай, Япония и Южная Корея — поставлять суда через Суэц станет, мягко говоря, малорентабельной затеей. Интерес КНР к Арктическому маршруту сохранится, даже несмотря на то, что Поднебесная сегодня, не особо считаясь с затратами, вкладывается в Новый Шелковый путь, рассчитывая доставлять свои товары в Европу через Центральную Азию по железнодорожному коридору, — анализируют эксперты El Economista. — И не надо забывать о том, что российский Север обладает огромными запасами газа и нефти — вот вам еще один стимул пользоваться судами, бороздящими Ледовитый океан. Вполне возможно, что именно с целью завлечения потребителей ископаемых углеводородов Путин одобрил в этом году продажи 9,9% акций компании «Ямал СПГ» Китайской национальной нефтегазовой корпорации (China National Petroleum Corporation — CNPC) и китайскому же инвестиционному «Фонду Шелкового пути» (Silk Road Fund — SRF), субсидирующему французскую нефтяную компанию Total».

Испанские экономисты обращают внимание на то, что «на Ямале строится современный порт, к которому будет приписано 16 танкеров для перевозки нефти и сжиженного газа. Это говорит о том, что на Севере у русских все всерьез и надолго. Особенно, если им удастся добиться у ООН признания подводного хребта Ломоносова продолжением российского континентального шельфа. Тогда ресурсы Москвы станут поистине неисчерпаемы».

«Нет сомнения, что на любой объем добытого на российском севере топлива найдется спрос. Китай в этом плане — партнер, способный потреблять столько, сколько ему продадут. Поднебесной не нравится быть зависимой от ближневосточной нефти, им обязательно нужна альтернатива взрывоопасному региону Персидского залива. Кроме того, Пекину хочется уменьшить в своей энергетике роль угля, сильно проигрывающего в экологичности нефти и газу», — убеждены испанские эксперты.

«Конечно, погодные условия в том регионе крайне сложные, порой непредсказуемые и чреватые разливом нефти по поверхности, однако Путин пообещал, что сохранение природы будет приоритетом при разработке этих месторождений».

Перспективы перевозок, по мнению испанских экспертов, таковы: уже в 2020 году объем грузов, доставленных Северным морским путем, может превысить 50 миллионов тонн.

«Русские — не единственные, кто хочет ходить Ледовитым океаном, свои арктические амбиции проявляют также Канада, США и скандинавские страны, однако они пока по большей части заняты выражением своего недовольства агрессивной политикой России в данном регионе», — резюмирует издание.

Если Россия сама хочет разрабатывать свои ресурсы и не стремится допускать чужих на свою территорию, то чему тут удивляться? Разве тому, что в допутинские времена всю Россию Западу можно было разорвать по кусочкам почти задаром. Но те времена канули в лету.