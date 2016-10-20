



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Накануне выборов борьба накаляется, пресса США пестрит «сенсационными» заголовками в стиле: «Белые «миллениумы» поддерживают третьих кандидатов, создавая серьезную проблему для Хиллари Клинтон». На этой неделе уже проклинтонские издания кренят повестку в её сторону — «Клинтон имеет беспрецедентную поддержку среди молодежи» и «Это даже не соревнование с Трампом». Действительно, у Трампа с молодежью отношения аховые. Но с «миллениумами» у Клинтон все тоже очень и очень непросто.

Клинтон, действительно, сейчас необходимы голоса молодых американцев, но в реальности их у нее почти нет. И когда проблему невозможно решить, проще всего отрицать ее существование. В безнадежной ситуации демократы решили убедить собственное окружение и избирателей в том, что «все хорошо, молодежь с нами, победа тоже будет за нами», stronger together и т.п.

Главная проблема демократов, о которой еще пару недель назад писали все американские издания, — реальная проблема так называемых «миллениумов» [18−35 лет]. Они, по опросам всех не ангажированных СМИ, склонны отдать свои голоса кому угодно, только не Хиллари и, конечно, не Трампу. В роли «кого угодно» сейчас выступают независимые кандидаты — либертарианец Гари Джонсон и «зеленая» Джил Стайн. Именно им, согласно опросам прошлого месяца, и отдавали предпочтение до 44% молодежи.

Конечно, Клинтон поджимают сроки, и она пустила в ход традиционные полл-фейки — сегодня почти все издания утверждают, что около 68% молодежи в ноябре проголосуют за «первую женщину — президента США», но на практике это не так. В 2008 и 2012 годах примерно такой же процент молодежи проголосовал за первого чернокожего кандидата; и Клинтон, видимо, тоже решила примерить на себя эти цифры.

К сожалению, впервые за многие годы почти все издания перестали давать объективную картину соц. опросов и перешли на сторону Хиллари. Они твердо убеждены, что Трамп — воплощение зла, и готовы дорисовывать любые цифры в целях пропаганды, только бы не допустить его победы. Пошли на это даже такие авторитетные издания, как The Hill и Atlantic.

Но что демократы реально могут предложить молодежи? «Риторика Хиллари совпадает со многими ценностями и принципами, которые они поддерживают: права ЛГБТ, колледж без долгов и чистая энергия — вопросы, с которыми связано будущее», — пишет The Huffingpost.

Для решения последнего вопроса Хиллари даже достала козырь из рукава — в виде Альберта Гора и его авторитетнейшего мнения в вопросах экологии. «Пенсионер-демократ Гор был призван на митинг Клинтон во Флориде 11 октября — сделать акцент на проблеме, которую он долгое время отстаивал (борьба с изменением климата), и напомнить избирателям, насколько важен может быть исход приближающихся выборов в глобальном смысле.

Гор, который проиграл президентскую гонку 2000 года именно после пересчета голосов во Флориде, заявил: «Ее противник… привел бы нас к климатической катастрофе». Гор говорил об атмосферных изменениях… Чисто выбритый, поседевший больше, чем за годы пребывания в должности, Гор звучал как профессор.

Клинтон заявила аудитории, что она обратится к Гору за советом по вопросам изменения климата, если окажется в Овальном кабинете, и назвала его «одним из ведущих мировых лидеров» по этому вопросу. По опросам, проблема изменения климата занимает молодежь больше, чем старших.

Присутствие Гора также было задумано как поучительная нота, адресованная прежде всего тем, кто собрался голосовать за «зеленую» Джилл Стайн или Гэри Джонсона. Кстати, у Гора свои счеты с «зелеными» — в далеком 2000 году Гор стал бы президентом, если бы не Ральф Надер, кандидат Партии зеленых, который перетянул больше голосов именно Гора, а не Буша.

«Ваш голос действительно, действительно, действительно имеет значение», — сказал аудитории, собранной в тренажерном зале университета, Гор. «Вы можете считать меня живым тому подтверждением». Если бы он победил во Флориде в 2000 году, он бы сменил Билла Клинтона на посту президента вместо Джорджа Буша. Флорида опять главное поле битвы в этом году.

«Мы не можем рисковать в вопросах климата и в решениях Белого дома», — сказала Клинтон. «Нам нужен президент, который верит в науку и у которого есть план». Клинтон рекламировала свои планы по расширению использования возобновляемых источников энергии, сокращению потребления нефти и Парижское соглашение, которому она помогла заложить основу, будучи госсекретарем, и которое Трамп обещал отменить.

Делая ставку на озабоченность миллениумов вопросами экологии, она назвала изменение климата «одним из наиболее важных вопросов, который стоит на кону в ходе этих выборов». «Флорида — ключевой штат», — сказала Клинтон. «Если мы победим во Флориде, мой противник никаким образом не сможет победить», — цитирует кандидата от демократов The Washington Post.

«Если бы эта страна имела возрастной ценз 35 лет, Хиллари Клинтон проиграла бы на выборах либертарианскому кандидату Гэри Джонсону», — рубит сплеча журнал The Hill.

«Во время праймариз «дети» в возрасте до 35 в подавляющем большинстве случаев были за Берни Сандерса, теперь Клинтон продолжает терять позиции среди них. Основная проблема заключается в том, что все помнят откровения Клинтон 13 месяцев назад, когда она заявила на встрече «Женщины за Хиллари» в Огайо: «Вы знаете, я постоянно получаю обвинения в том, что я своего рода умеренный центрист. И я признаю себя виновной».

Большинство миллениумов как раз таки не хотят президента, который «своего рода умеренный центрист» — не верят они и запоздалой прогрессивной риторике; они проверяют факты и отматывают слова Клинтон на год назад. Их не просто надуть.

Кампания Сандерса получила восторженную поддержку, потому что послужной список прогрессивного кандидата соответствовал его риторике. Клинтон же теперь пытается казаться «подлинной и прогрессивной», потому что на деле она таковой не является. В последние месяцы бывший госсекретарь прилагала усилия, пытаясь дотянуться до молодежи левого толка, многие представители которой склонны голосовать за третью силу или не голосовать вообще. Опираясь на партийную мудрость демократов, она, казалось, не осознала силу идеалистических идей среди молодых избирателей, многие их которых все еще не могут опомниться от внезапного перехода Берни в стан врага — финт, который и был сделан для того, чтобы заставить их голосовать за Клинтон.

Среди бывших «сандерсистов» — делегатов Национального съезда Демократической партии — четыреста шестьдесят один принял участие в опросе. Результаты исследования показали, что всего 37% из них планируют голосовать за Клинтон (поддержка в колеблющихся штатах особенно невелика). 33% сказали, что они планируют голосовать за Стайн. 17% заявили, что еще не определились.

Среди опрошенных делегатов Сандерса менее 1% сказали, что они будут голосовать за Джонсона, такую же поддержку имеет GOP кандидат Дональд Трамп. Благодаря недоверию к «опасной» кандидатуре Трампа, Клинтон, вероятно, победит на выборах, но ее шансы были бы лучше, если бы она могла навести мосты с подавляющим большинством «миллениумов», которые не любят Трампа.

Клинтон сделала только одну неисправимую и большую ошибку: выбор вице-президента — Тима Кейна. В то время как «мудрый» выбор приветствовали эксперты — это был мессэдж пренебрежения для электората Берни Сандерса. Кейн, когда был губернатором, лоббировал антипрофсоюзный закон «право на труд» в Вирджинии; да и вообще Кейн занимал такие позиции в Сенате, что все настоящие прогресситы давно предали его анафеме. В 2011 году он критиковал коллег-демократов, которые выступали за более высокую налоговую ставку для миллионеров. В прошлом году Кэйн был одним из нескольких десятков сенаторов-демократов, которые проголосовали за то, чтобы быстро «протащить» спорный торговый договор о Транс-Тихоокеанском партнерстве (в начале лета опрос делегатов Сандерса обнаружил, что отказ от ТТР был их главным приоритетом).

Выбор Kейна был, видимо, первой ласточкой начала консолидации решительной, прокорпоративной и антипрогрессистской команды. Переходная команда Клинтон, возглавляемая корпоративным деятелем Кеном Салазаром, также снабжена активными защитниками ТPP и многих других крупных политических инициатив, одобренных Уолл-стрит.

Долгая карьера Клинтон и потуги выглядеть прогрессивным политиком вряд ли внушают уверенность и уж точно не обещают сладкой жизни и перспектив — таких, например, как бесплатное обучение в государственных колледжах для семей с годовым доходом не более $125 000.

Одним словом, после сплочения вокруг экономического популизма Берни Сандерса многие молодые люди не доверяют псевдопопулизму Хиллари Клинтон. Она честно заработала проблему «миллениумов», которая может помешать ей стать президентом», — пишет издание The Hill.

«Многие из причин, почему я не поддерживаю Клинтон, те же, почему я не поддерживаю Дональда Трампа», — говорит 21-летний студент из Флориды Джонатан Энгсторм. «Я рассматриваю их обоих как корпоративных кандидатов… я честно не могу заставить себя проголосовать за любого из них. Я чувствую, что я плюну в лицо демократическому процессу, если я это сделаю».

Энгстром ярко иллюстрирует проблему Клинтон с миллениумами. Это может стоить Клинтон Флориды и других наиболее важных колеблющихся штатов, в которых, как правило, и решается судьба президентские выборов, где каждый голос на вес золота и тщательно оспаривается.

Утечка писем, теплые отношения между Государственным департаментом при Клинтон и ее благотворительными организациями, речи на Уолл-стрит, Фонд Клинтона — все это подпитывало подозрения и сомнения среди молодых избирателей. Национальный опрос общественного мнения в сентябре Университетом Quinnipiac показывает, что у Клинтон только 31% потенциальных избирателей моложе 35 лет — чуть-чуть больше, чем у Джонсона (29%) и Трампа (26%), а у Партии зеленых — Джилл Стайн (15%).

Более поздние опросы показывают, что Клинтон делает успехи среди миллениумов, но цифры все еще далеки от уровня Обамы (более 60%). Например, в той же Флориде, где Обама выиграл в 2012 году с преимуществом менее чем 75 000 голосов, поддержка молодежи может стать решающей. Ее плохие позиции среди белых мужчин и пожилых избирателей означают, что она должна «превзойти себя» в других категориях, в том числе среди меньшинств, женщин пригородов и, что важно, среди молодых избирателей, говорят аналитики.

Но даже среди миллениумов (18−35) есть разрыв между молодыми специалистами постарше, которые скорее верят Клинтон, и студентами колледжа, которые еще вдохновлены Сандерсом.

Студентка Университета Южной Флориды Саванна Диас не будет голосовать за Хиллари Клинтон, потому что она представляет статус-кво. Саванна Диас, сторонник Сандерса, планирует проголосовать за Стайн, потому что она не доверяет Клинтон. «Я думаю, что она венец партийной системы и виновата во всем, что случилось в стране», — сказала Диас. «Я думаю, что она олицетворяет собой все проблемы, которые мы устроили для себя. До тех пор, пока мы выбираем таких, как она, эта проблема никуда не денется».

Понимая важность Солнечного штата и миллениумов на этих выборах, Клинтон провела митинг в сентябре, где говорила о повышении минимальной заработной платы и освобождении от долга студентов колледжей. «Проголосуйте в этом году так, как будто ваше будущее зависит от этого, потому что так оно и есть», — сказала она аудитории, дав понять, что она не только нуждается в поддержке миллениумов, но и просит их прийти на избирательные участки Флориды.

Молодые избиратели голосуют гораздо реже, чем пожилые. По данным переписи, в 2012 году голосовали почти 70% американцев от 65 лет и старше, и лишь 38% в возрасте от 18 до 24.

Монир Хейреддин, студент с юга Флориды, склоняется поддержать Хиллари Клинтон отчасти потому, что она врет меньше, чем Дональд Трамп. Американец из Ливана и мусульманин Хейреддин поддержит Клинтон как раз благодаря (а не вопреки) тому, что она представляет собой пресловутый «статус-кво». «Но многие в нашей возрастной группе ассоциируют себя с кандидатом, который выглядит по-другому — держится особняком и не является нормой», — говорит студент.

Мигель Мендес, 21 год, студент Университета Флориды еще не определился на этих выборах. «На данный момент все они оставили дырку у меня в голове, и все, что они могли бы сказать мне… я не знаю — правда это, или ложь — чтобы поколебать мое мнение. Но я стараюсь держать сердце открытым. Ведь мы говорим о следующих четырех годах жизни», — приводит слова Мигеля и опрос молодежи Флориды издание USA Today.

«Молодые цветные избиратели, кажется, в гораздо меньшей степени воодушевлены ею, чем были Бараком Обамой. И вот эта тенденция будет посильнее, чем мнимая волна поддержки Джонсона и Стайн — именно это представляется самым большим препятствием — молодежь, которая больше не верит Демократической партии в 2016 году», — пишет журнал The Vox.

Учитывая эти тенденции и общую апатию (на президентские выборы, в принципе, приходит только около 50% населения страны), выиграет тот, кто убедит своего избирателя прийти на выборы. «Мы не можем себе позволить устать и отключиться, — говорит первая леди Мишель Обама на митинге в университете штата Нью-Гемпшир в начале октября. — И мы не можем позволить себе остаться дома в день выборов!»

Риск заключается как раз в этой возрастной группе — ведь в этом году они потеряли большую часть энергии, которая питала невероятную по силе и энтузиазму поддержку Сандерса. В январе 55% сандерсистов согласились с утверждением, что «есть более эффективные способы, чтобы инициировать перемены, чем голосование». В настоящее время 62% одобряют это мнение. В начале этого года 37% из них сказали, что «мой голос не имеет никакого значения». Сейчас так считают46%. Тем не менее восемь из десяти назвали голосование «ответственностью» и сказали, что это способ оказать влияние на вопросы, которые им не безразличны.

Среди тех, кто не определился или не планирует голосовать, две трети говорят, что причина состоит не в том, что голосование не имеет значения, и не в том, что они не заинтересованы в политике, а в том, что им «не нравится ни один из кандидатов», — пишет USA Today.