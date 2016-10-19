Мосул находится во власти ИГИЛ (организация, запрещенная в России) с июня 2014 года. Такова официальная версия, тиражируемая мировыми СМИ. Мало кто задумывался над тем, как город с населением в 1,5 млн человек жил под оккупацией террористов на протяжении двух с лишним лет, получал продовольствие и взаимодействовал с внешним миром. Хотя в прессу время от времени просачивались сообщения о том, что финансовые транзакции с подконтрольных «Исламскому государству» территорий в Ираке и Сирии осуществляются через турецкие банки. Интересная деталь, не так ли?

ИА REGNUM

Минуя Россию…

Впрочем, здесь нет ничего удивительного, поскольку зимой 2015 года Минобороны России предоставило фотоснимки, подтверждающие закупки Анкарой контрабандной нефти у террористов ИГИЛ. И это только полбеды: Пентагон планирует разместить в Мосуле крупнейшую в регионе военную базу. А что будет потом? Затем Вашингтон вынудит Пекин и Тегеран строить коммуникации через северный Ирак в соответствии с собственными интересами, предварительно вытеснив Москву из сирийской Латакии и восточного Средиземноморья. Причем давление американской коалиции в отношении президента России Владимира Путина и группы ВКС РФ на авиабазе Хмеймим будет нарастать пропорционально стремлению Кремля идти на компромиссы в Алеппо. Чем больше заключаем джентльменских соглашений, тем больше «благодарности» получаем в ответ. Стоило России 18 октября объявить о прекращении авиаударов для намеченной на 20 октября «гуманитарной паузы», как через несколько часов в сирийское небо вторглись истребители F-16 ВВС Бельгии, осуществив удары по селению Хассаджек (провинция Алеппо).

Через три недели мир узнает имя нового президента США. Вне зависимости от того, кто возьмёт верх 8 ноября, очевидно пока одно — за оставшееся время действующая американская администрация сделает всё, чтобы кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила дополнительные голоса избирателей. Действия США, Турции, Франции и их региональных союзников подчинены данной пиар-операции. Поэтому события принимают небывалый размах, вынуждая Багдад предпринимать решительные действия. 17 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать боевую операцию по освобождению Мосула от ИГИЛ (запрещена в России). Однако политические очки набирает не Багдад, а Эрбиль. 18 октября президент Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил, что ополченцам из «Пешмерги» при поддержке Багдада, Вашингтона и Анкары удалось заполучить контроль над 200 километрами территории вокруг города. По его словам, Мосул не должен повторить судьбу сирийского Алеппо, бои в котором продолжаются с 2012 года. «Это исторический день. И он наступил после того, как состоялись многочисленные встречи, призванные достичь договоренностей по Мосулу», — отметил Барзани, призвав Багдад достичь «большего понимания» с Анкарой.

Как известно, сказать — намного проще, чем делать. Тем более что власти Турции сознательно увеличивают пропасть между суннитскими и шиитскими частями Ирака, провоцируя националистические и межконфессиональные противоречия. На сей раз автором провокации стал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заявивший 7 октября, что участие мусульман-шиитов в освобождении Мосула только усилит напряженность в регионе. «Участие шиитских боевиков в операции по освобождению Мосула не принесет мира. Наоборот, это увеличит региональные проблемы», — цитирует Чавушлогу агентство Anadolu. Сами шииты придерживаются противоположного мнения, организовав (18 октября) у стен турецкого посольства в Багдаде массовые акции протеста. «Эрдоган, убирайся вон!», — скандируют последователи шиитского проповедника Мукдады Ас-Садра. Официальный представитель Ас-Садра пошел ещё дальше, осудив турецкую оккупацию: «Мы осуждаем вмешательство Турции во внутренние дела Ирака. Никто не должен вторгаться и проводить оккупационную политику на иракской земле!».

Анкара не просто разместила 2 тыс. военнослужащих на севере Ирака (500 солдат в лагере Башика, расположенном к северо-востоку от Мосула), но и готовит местное «суннитское» ополчение из арабов-суннитов, курдов и туркмен (около 3 тыс. солдат), которые, по замыслу Эрдогана, должны заселить Мосул после победы над ИГИЛ. В ответ иракские Силы народной мобилизации, состоящие из арабов-шиитов, езидов и христиан, уличили Эрдогана в «расистской демографической политике», передает катарский телеканал Al Jazeera. Американцы довольны, поскольку усиление суннитского элемента в Мосуле позволит сдерживать региональные позиции Ирана, а также подготовить Иракский Курдистан к долгожданному референдуму о независимости. Но сначала Пентагон предпочитает утвердить своё военное доминирование.

Мосул и Тайский канал — будущие магистрали «Шелкового пути»

Что касается Китая, то нынешняя военная кампания в Мосуле его устраивает. «Китай поддерживает действия властей Ирака по поддержанию национальной стабильности и борьбе с терроризмом. Мы надеемся, что Ирак сможет добиться безопасности и стабильности в стране как можно скорее», — заявил официальный представитель МИД КНР, которого цитирует Global Times. Более того, гонконгская South China Morning Post раскритиковала властей Сингапура и Малайзии, которые скептически оценили усилия иракской армии и курдской «Пермерги» в районе Мосула. Министр внутренних дел Малайзии Ахмад Захид Хамиди ожидает роста активности боевиков ИГИЛ в Юго-Восточной Азии, а министр обороны Хишаммуддин Хусейн поручил военным следить за положением дел в Сирии и Ираке, поскольку есть вероятность того, что террористы доберутся и до Малайзии. Им вторит заместитель премьер-министра Сингапура Тео Чи Хиан (Teo Chee Hean), отмечая, что операция в Мосуле усилит террористическую угрозу в азиатском регионе. Чем же обусловлена нервозность Сингапура и Малайзии, которых поддержала соседняя Индонезия?

Ответ на поставленный вопрос кроется во внутриполитических событиях в Таиланде, где 13 октября скончался 88-летний король Пхумипон Адульядет, правивший страной с 9 июня 1946 года. Будучи символом единения нации и верховным главнокомандующим, монарх в последние годы умело лавировал между США и КНР, стабилизируя таким образом политическую систему страны. Задачи перед Бангкоком стояли непростые, поскольку Пекин неумолимо наращивал военное присутствие в Южно-Китайском море. Поэтому с 1998 года Адульядет позволяет ВВС США использовать авиабазу королевских ВВС (Korat Royal Thai Air Force Base), расположенную в 250 километрах к северо-востоку от Бангкока. Так Пентагон, впервые с окончания Вьетнамской войны (1964 — 1975 гг.), вернулся в Таиланд, который в начале 2000-х негласно поддержал вторжение США в Ирак. Но речь пока о другом. После мирового финансово-экономического кризиса 2008 года Китай и Таиланд активизировали переговоры о строительстве Тайского канала (перешеек Кра) — масштабного геоэкономического проекта, который призван напрямую соединить Андаманское море и Индийский океан с Сиамским заливом и Южно-Китайским морем, минуя Малаккский пролив, что позволит торговым караванам КНР сократить путь в Европу на 2 тыс. километров. То есть Сингапур, Индонезия и Малайзия уходят на периферию трансазиатской торговли. Стоимость канала оценивается в $28 млрд, проектируемая длина — 100 километров, глубина — 25 метров, а ширина — 400 метров, уточняет гонконгская Oriental Daily.

Этот проект вынашивался столетиями. С XVIII века за его реализацию боролись французы и англичане, а в 1970-х годах к проекту подключились уже и американцы, подготовив соответствующее технико-экономическое обоснование. Английский, а вместе с ним и американский колониализм, рассматривали Тайский канал в качестве новой морской магистрали, которая ускорит мировую торговлю, как это имело место с Суэцким каналом (построен 1869 году) во второй половине XIX века и Панамским каналом, открытым в августе 1914 года. В той или иной степени Суэцкий и Панамский каналы служили связующим звеном Китая с Европой и Америкой. Поэтому Вашингтон, Лондон и другие европейские столицы не препятствовали Пекину в модернизации Суэца (вторая нитка Суэцкого канала была запущена в августе 2015 года) и Панамы, которая происходила с 2011 по июнь 2016 года.

Так что дело остаётся за малым — построить Тайский канал, лоббистом которого является местная китайская диаспора в лице бывшего премьер-министра Таиланда Танина Краивичьена (1976 — 1977 гг.). Китаец по происхождению, Краивичьен, несмотря на свой преклонный возраст (88 лет), по-прежнему работает в тайном королевском совете, призывая главу правительства Праюта Чан-Оча содействовать строительству канала. По его словам, «перешеек Кра сократит транспортные расходы и время для международного судоходства, превратит Таиланд в новый перевалочный пункт для расширяющейся в регионе китайской морской торговли». Однако действующий премьер не торопится с решением, поскольку осознаёт шаткость своего положения. Ведь 22 мая 2014 года генерал Чан-Оча (по поручению монарха) сам стоял во главе военного переворота, уже девятнадцатого по счёту с 1932 года. Тогда военные вынудили председателя правительства Йинглак Чиннават (этническая китаянка), младшую сестру бывшего премьера и миллиардера Таксина Чинавата (2001 — 2006 гг.), подать в отставку, обвинив в превышении служебных полномочий. Чтобы окончательно не настраивать против себя китайскую партию, король в мае 2015 года потребовал ВВС США убрать самолеты с острова Пхукет (Андаманское море). Тогда в СМИ и появилась новость о подписании меморандума по строительству канала, но посольство КНР в Бангкоке сразу выступило с опровержением. Что дальше?

Очевидно, что кончина короля Пумипона Адульядета усилит китайской партию, которая стремится сократить протяженность морского «Шелкового пути», увеличив тем самым рентабельность торговли между Китаем и Ираном. Не случайно изменения в Таиланде совпали по времени со штурмом Мосула. Совпадений будет ещё много. Вопрос в другом. Готовы ли мы жить в мире, где американские транснациональные компании строят для Пекина глубоководный порт в постсоветской Грузии и канал в бассейне Карибского моря, а президент Ирана Хасан Рухани посещает Бангкок, чтобы сблизить позиции Китая с Малайзией, Вьетнамом и Таиландом?