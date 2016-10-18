«Призрак бродит по Европе… — начинает корреспондент El Mundo в Брюсселе Пабло Суансес до боли знакомыми словами аналитический материал, посвященный нерадостным перспективам Евросоюза. — Почти 170 лет спустя предупреждение Маркса и Энгельса не обещает, правда, кровавых революций, однако эволюционный эффект, который может последовать за этим предупреждением, имеет шанс оказать воздействие посильнее, чем либеральные революции 1848 года, завершившиеся крахом».

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Персонажи, которым в ближайшее время на политической арене будет не до смеха, все те же, что и в середине XIX века: Франция, Голландия, Германия. Современное дополнение — Италия. Ключевые государства Евросоюза, наиболее влиятельные и мощные, чья роль стала еще более весомой после того, как с Великобританией случился «брекзит».

Все названные лидеры ЕС, выражаясь словами героя «Свадьбы в Малиновке» Попандопуло, находятся «накануне грандиозного шухера». Диктующие сегодня в этих странах политическую моду партии, движения и отдельно взятые фигуры, как бы сказал автор другого, совсем не комедийного произведения, «никогда еще не были так близки к провалу». В промежутке осень 2016 — осень 2017 все и должно решиться, считает Пабло Суанес.

Граждане Италии 4 декабря 2016 должны будут дать ответ на вопрос конституционного референдума, «самоубийственно», как считает корреспондент El Mundo, назначенного премьером Маттео Ренци. Глава итальянского правительства, «громогласно объявляя о плебисците, полушепотом пообещал уйти, если проиграет».

В марте 2017-го голландцы должны высказаться, следует ли вверить страну «трезвому и взвешенному Марку Рютте, нынешнему главе коалиционного кабинета, или качнуться в сторону Герта Вилдерса, стоящего одной ногой на популизме, а другой опирающегося на ксенофобию. Если будет избран второй из названных политиков, страх и неуверенность общества превратятся в отторжение мультикультурализма и уверенности в том, что в стране можно создать многоконфессиональное общество». За этим жонглированием словами кроется простая формулировка: «Мы перестанем бороться за реализацию мечты, что бурным потоком текущие к нам мусульмане воспримут европейские ценности и будут уважать и продолжать наши традиции».

В апреле 2017-го — «французская гастроль». Президентские выборы во Франции. Аналитик ждет провала социалистов, чей представитель рулит в Елисейском дворце сегодня, но не имеет шансов продолжить этот процесс в будущем. «На пост президента претендентов — семь человек, однако реально способных выиграть гонку — всего два. Это Николя Саркози и Ален Жюппе. Ни Франсуа Олланд, ни его бывший министр Эмманюэль Макрон не котируются — это мнение испанского эксперта. «И да, — добавляет он, — половина страны молится на то, что папа Ле Пен не сможет помешать собственной дочери Марин победно выступить в президентской гонке».

Это — главные «болевые точки» ЕС. А еще не стоит забывать о том, что Испания уже почти год как мучается без полноценного правительства (с 20 декабря 2015 в пиренейском королевстве руководит «кабинет исполняющих обязанности», призванный исполнять все то, что было принято раньше, но не имеющий права принимать новые законы, даже о бюджете на 2017 год). И в Австрии ожидаются (4 декабря 2016-го, если не случится чего-то чрезвычайного) новые президентские выборы взамен признанных недействительными. Да еще Чехия с ее доставляющим все больше головной боли Евросоюзу президентом Милошем Земаном (новые выборы в этой стране — за пределами «ключевого периода», приходятся на 2018 год, но легче от этого руководству ЕС не становится). И Венгрия с «троянским конем Москвы в Брюсселе» Виктором Орбаном.

Ну, а кульминационный момент — парламентские выборы в Германии. Точной даты которых пока нет, ориентировочно называются август или сентябрь. Последний — скорее всего. Кто же в августе, в пору отпусков ходит на избирательные участки?

«Ангела Меркель, пожалуй, впервые с момента своего воцарения в кресле канцлера чувствует себя неуютно. Можно сказать, даже весьма дискомфортно, — отмечает Суанес. — Ее ставка на политику открытых дверей для беженцев была слишком рискованной и, можно сказать, сыграла против автора идеи. Фрау канцлер по-прежнему защищает принятое ею решение, но кризис, как в обществе в целом, так и в ее партии в частности, от этого только усиливается». «Альтернатива для Германии» (AfD), «ПЕГИДА» (PEGIDA) перетягивают на свою сторону все больше «возмущенных разумов», недовольных тем, что правительство фактически сливает германское в угоду пришлым. Сохранение кресла за Меркель не кажется вопросом решенным, а значит, и политика в одной из ведущих стран Европейского сообщества (и практически определяющих политику Брюсселя) имеет шанс претерпеть значительные изменения. Недавние выборы в земле Мекленбург — Передняя Померания уже подтвердили, что у Ангелы Меркель есть основания волноваться за свое будущее.

Этому же, кстати, может поспособствовать и Великобритания, в марте будущего года, по словам Терезы Мэй, собирающаяся официально начать переговоры о вводе в действие 50-й Статьи Лиссабонского договора (статьи, определяющей порядок выхода из членства в ЕС).

Эффект «мэйских дней» в марте могут усилить парламентские выборы в Нидерландах (15 марта), где «Партия свободы» со своим лидером Гертом Вилдерсом вполне серьезно собирается поставить вопрос ребром относительно Nexit — голландского аналога Brexit. И даже хотела бы расставить точки над i по этой теме до голосования за новый парламент.

Евросоюз сегодня похож на корабль, на печально известную «Коста Конкордию», еще движущуюся к первоначально намеченной цели, однако же, на автопилоте. У капитана есть дела поважнее управления судном, хотя это, скорее, показное. На самом деле он просто не представляет, что делать. Или, представляя, делать этого не хочет, ибо оно не укладывается в прописанные некогда каноны.

«Популизм, проповедуемый Вилдерсом и Ле Пен, при условии их прихода к власти, создаст жуткий резонанс во всем Евросоюзе, по крайней мере, на несколько лет. А если к этому добавится Норберт Хофер в качестве лидера Австрии, а Меркель проиграет свои выборы, Евросоюз изменится полностью, — предрекает испанский аналитик. — Ось Берлин — Париж перестанет существовать в том виде, в каком она существовала до сих пор, являясь позвоночником ЕС. Меркель была пилотом еэсовской «формулы 1» в течение восьми лет. Она расставляла красные флажки и определяла темп гонки. Она определяла, кто мы есть, куда мы стремимся и что нас там ждет. Мы настолько к этому привыкли, что забыли, благодаря кому это происходит — нам кажется, что ЕС при любых именах капитанов будет двигаться с одинаковой скоростью и в одном и том же направлении. Европа в течение ближайшего года может оказаться без руля и без ветрил. С компасом, который для каждого члена экипажа показывает свой «север», не обязательно совпадающий с «северами» других. Политические мейнстримы меняются. Многие ожидают развал Союза. Некоторые — надеются на то, что это произойдет», — резюмирует корреспондент El Mundo.

ЕС входит в зону турбулентности, его «пассажирам» советуют пристегнуться покрепче.