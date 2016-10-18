



БРИКС

Очередной, восьмой, саммит БРИКС прошел в индийском Гоа 15−16 октября 2016 года. Еще накануне саммита было известно, что никаких прорывных решений не ожидается. Но с учетом смены президента Бразилии, а также некоторым ростом напряженности в российско-индийских отношениях, большое значение имел уже тот факт, чтобы движение стран БРИКС навстречу друг другу и их готовность брать на себя все большую роль в мировой политике и экономике продолжилось. Так и произошло — саммит прошел без приключений, отступлений назад и продемонстрироваэл, что БРИКС спокойно идет по выбранной им несколько лет назад тропе.

Накануне саммита была одна проблема. Президент Дилма Руссефф благодаря достаточно грязной игре США была отправлена в отставку, и на саммит приехал новый президент Бразилии, который считается проамериканской креатурой. Соответственно, политики и эксперты задавались вопросом — как поведет себя новый глава Бразилии. Как отмечают эксперты, после того, как «власть захватил ставленник американцев Мишел Темер, очень многие ожидали, что БРИКС — конец. На практике оказалось, что американцев нагло кинули. Мишел Тремер приехал на Гоа с целой когортой бразильских бизнесменов и заявил, что приглашает в страну инвестиции, которые ей сейчас очень нужны.

Про выход из БРИКС или развал БРИКС — ни одного слова, все разговоры — исключительно о деньгах. Американцам должно быть обидно: получается, в Бразилии не нашлось своего Порошенко. Поразительный провал американской внешней политики». В ЮАР, кстати, также произошла попытка импичмента президента Джейкоба Зумы, но она не удалась, хотя призывы к его отставке продолжаются.

Кроме многосторонних и двусторонних мероприятий с участием лидеров БРИКС, также прошла встреча рабочей группы БРИКС по вопросам окружающей среды, встреча министров окружающей среды, Академического форума БРИКС, встреча министров финансов и глав центральных банков, рабочей группы БРИКС по вопросам банков развития, семинар по вопросам кредитования экспорта, встречи Делового совета БРИКС, встречи Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и Финансового форума.

Основными темами саммита на Гоа, как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, стали: ситуация в глобальной политике и терроризм, ситуация в глобальной экономике, вопросы глобального роста, технологии и цифровая экономика, торговля, инвестиции, коммерция, взаимодействие БРИКС с другими странами, с формирующимися рынками, изменение климата.

Во второй день проведения саммита лидеры стран БРИКС приняли Итоговую декларацию, а также Совместный план действий по выполнению этой декларации, конкретизирующий работу организации на предстоящий год. Кроме того, принят Меморандум о взаимопонимании по созданию платформы сельскохозяйственных исследований, положение о Комитете по таможенному сотрудничеству стран БРИКС и Меморандум о взаимопонимании между дипломатическими академиями пятерки стран — участниц саммита.

По сути, Итоговая декларация стран БРИКС полностью лежит в русле тех тезисов, которые постоянно на протяжении последних лет озвучивает Москва. Так, члены БРИКС подтверждают неприятие вмешательства одних государств во внутренние дела других стран и введения односторонних санкций, говорится в декларации: «Мы подтверждаем свою убежденность в том, что для решения международных проблем требуются коллективные усилия, направленные на мирное урегулирование споров политическими и дипломатическими средствами.

Внедрение принципов ответственности, сотрудничества, суверенного равенства стран, невмешательства во внутренние дела государств исключает применение односторонних мер, которые не основаны на международном праве. Мы осуждаем практику одностороннего военного вмешательства и односторонних экономических санкций в нарушение международного права и общепризнанных норм международных отношений. Ни одно государство не должно упрочивать свою безопасность за счет других».

Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР подтвердили общее видение текущих международных проблем и центральную роль ООН в мире: «Мы повторяем наше общее видение текущих глубоких изменений в мире, который переходит к более справедливому, демократическому и многополярному международному порядку на основе центральной роли ООН и уважения международного права. Мы вновь подтверждаем необходимость координации усилий для решения глобальных проблем и практического сотрудничества в духе солидарности, взаимопонимания и доверия.

Мы подчеркиваем важность коллективных усилий в решении международных проблем, мирного урегулирования споров политическими и дипломатическими средствами, и в связи с этим мы повторяем нашу приверженность принципам Устава ООН», — отмечается в документе. В нем также указывается на недопустимость пересмотра итогов Второй мировой войны. «Мы выражаем решительное неприятие длительных попыток исказить итоги Второй мировой войны», — говорится в декларации.

Государства — члены БРИКС поддержали Россию и по сирийскому конфликту. Они убеждены в том, что противоборствующие в Сирии стороны должны урегулировать конфликт мирным путем в интересах сирийского народа: «Мы призываем все заинтересованные стороны в Сирии работать ради всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта, учитывая законные стремления народа Сирии, на основе национального диалога и ведущегося сирийцами политического процесса, базирующегося на Женевском коммюнике от 30 июня 2012 года и резолюциях 2254 и 2268 Совета Безопасности ООН». Страны — члены БРИКС также призвали к борьбе с группировками, признанными ООН террористическими, такими как «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).

Как отмечают международные эксперты, комментируя итоги саммита на Гоа, группа БРИКС продолжает укрепляться, несмотря на внутренние проблемы в странах-членах: «Конечно, внутренние политические и экономические вызовы могут отвлечь внимание некоторых членов от повестки саммита БРИКС, но это не означает конца группы. Наоборот, БРИКС удалось укрепить позиции и расширить повестку дня с момента создания в 2009 году. Эта тенденция, скорее всего, продолжится» — отметил, например, представитель программы экономической дипломатии Института международных отношений ЮАР Сирил Принслу.

Кроме многосторонних договоров и соглашений на саммите были подписаны и двусторонние. И здесь нельзя не отметить большой пакет соглашений (два десятка соглашений) между Россией и Индией в области промышленности, ВПК и энергетики, который показал, что некоторые трения, которые были между странами перед саммитом, были не более чем войной нервов. Россия показала Индии, что у нее есть ответ на индийско-американское военное сотрудничество, и Индия правильно услышала российские намеки.

Так, Россия и Индия создали совместный инвестиционный фонд на миллиард долларов. Также «Роснефть», ВТБ и консорциум международных инвесторов во главе с Trafigura приобрели 98% акций индийской компании Essar Oil Limited. Таким образом, «российский нефтяной гигант стал собственником 49% одного из ведущих НПЗ Азиатско-Тихоокеанского региона стоимостью около 13 млрд долларов и порта в Вадинаре, который оценивается примерно в 2 млрд долларов. Кроме того, российские нефтяники приобрели также сеть из около 2700 автозаправочных станций, работающих под брендом Essar. Для реализации данной сделки ВТБ предоставляет 3,9 млрд долларов индийской группе Essar Energy Limited, которые позволят реструктуризовать долг Essar Global Fund Limited.

По итогам переговоров с Нарендрой Моди Владимир Путин сообщил о том, что объем накопленных взаимных капиталовложений России и Индии достиг в прошлом году 12 миллиардов. По словам президента РФ, в ближайшие 20 лет на основе российских технологий в Индии будет построено не менее 12 атомных реакторов, «Роснефть» в течение 10 лет экспортирует в Индию 100 миллионов тонн нефти, а «Газпром» уже начал реализацию долгосрочного контракта на поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в год. Кроме того, только в первом полугодии текущего года Россия экспортировала в Индию 2 миллиона тонн угля» — отмечают эксперты.

Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и National Indian Infrastructure Fund подписали соглашение о создании инвестиционного фонда объемом 1 млрд долларов (по 500 млн с каждой стороны), средства которого будут использоваться для проектов в Индии. Ранее стало известно, что Россия и Турция создадут совместный инвестфонд на 1 млрд долларов для кредитования совместных проектов в приоритетных отраслях.

Продолжится сотрудничество между Россией и Индией и в области мирного атома. Путин и Моди заявили, что до конца года будет подписано соглашение по пятому и шестому блокам АЭС «Куданкулам». АЭС возводится в штате Тамил Наду в рамках соглашения от 1988 года и дополнения к нему от 1998 года. В основу сооружения АЭС положен российский проект энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов России, МАГАТЭ и сертифицирован на соответствие требованиям клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR). С помощью России в Индии уже сооружены два энергоблока АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000 общей установленной электрической мощностью 2 тыс. мегаватт.

Не менее важных договоренностей достигли Россия и Индия и в военно-технической сфере. В частности, стороны договорились о поставках 12 дивизионов ЗРК С-400 (поставки начнутся в 2020 году). Как отметил по итогам переговоров вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, «сам факт того, что мы вышли и с Китаем, и с Индией на решение данного вопроса, говорит очень о многом — о том, что таким образом Россия предоставляет свои самые выдающиеся технологии в те страны, которым она доверяет, с кем она выстраивает стратегические отношения».

Напомню, С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и прочих. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.

О совместном производстве многоцелевых вертолетов Ка-226Т (200 вертолетов будут произведены в России и 200 — в Индии). Цена нового контракта пока официально не объявлена. Ранее индийская пресса озвучивала сумму контракта по Ка-226Т — около 5,8 млрд долларов.

Кроме того, Россия и Индия подписали соглашение о производстве сторожевых кораблей проекта 11 356, а до конца года могут подписать контракт по истребителю пятого поколения. «Это самолет пятого поколения, который будет создаваться совместно с индийской компанией. Где-то он будет похож на FGFA, но это все равно будет самостоятельный, новый, современный самолет. Мы практически завершили все переговорные вопросы и готовы к подписанию, остались формальности» — отметил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Решение о начале переговоров о создании зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может быть принято в декабре, заявил Владимир Путин. Российский лидер отметил, что стороны видят в создании такой зоны свободной торговли большие перспективы.

Как отмечают эксперты, соглашения России и Индии являются настоящим прорывом в двусторонних отношениях. «Это — прорыв. Это — качественно новая страница в отношениях России и Индии. Это — реальное возвращение к тем самым временам 1950-х годов, которые остались в истории отношений наших стран с лозунгом о дружбе наших народов на незнакомом, но таким понятном языке: «Хинди руса бхай-бхай» — «Индийцы и русские — братья».

И, наверное, предчувствуя этот сегодняшний тектонический сдвиг в отношениях двух держав на фоне (sic!) совсем неблагоприятного развития событий на международных площадках: от корейского кризиса (на Востоке Евразии) до украинского кризиса (на Западе Евразии) — премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к Владимиру Путину с этими словами: «Старый друг лучше новых двух». Причем сказал он это на русском языке!

На переговорах индусы украсили стол лилиями: как объясняют, по местным поверьям эти лилии демонстрируют «надежность в отношениях». И этот нюанс — заметили. Но даже для экспертов, анализирующих и освещающих мировые события, а ещё конкретнее — отношения России и Индии, многообразие договоренностей на высшем уровне стало просто откровением.

Буквально за несколько часов переговоров Владимира Путина в Индии с премьер-министром Нарендрой Моди миру был преподнесен столь мощный и многообразный «букет» соглашений Москвы и Дели, что видавшие виды иностранные обозреватели впали в некий «ступор». Они-то ещё недавно писали о том, что, типа, «США переманили» Индию на свою сторону», а «у русских там больших перспектив сотрудничества не предвидится». И что мы — вдруг! — увидели сегодня? Если все это охарактеризовать только одним словом, то в памяти всплывает термин «Виктория». Кажется, в России именно так именовали издавна свои Победы» — отмечает Сергей Филатов.

Меморандум о создании фонда для финансирования совместных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, разработки минеральных ресурсов и электронных услуг в объеме 20 млрд долларов подписали Китай и Бразилия. Китай выделит для создания фонда 15 млрд долларов, а правительство Бразилии — оставшуюся сумму.

Нельзя не отметить и значение встречи на полях саммита лидеров Китая и Индии — двух мировых промышленных и демографических гигантов. «Си Цзиньпин указал, что тренды на развитие китайско-индийских отношений воодушевляют. Стабильные и здоровые отношения между Китаем и Индией не только благоприятствуют развитию обеих стран, но и позволяют обеспечивать разумные интересы развивающихся стран в глобальном управлении и международной системе. Китаю и Индии следует постоянно обогащать содержание стратегических отношений сотрудничества и партнерства.

В свою очередь, Н. Моди заявил, что Индия и Китай поддерживают частые контакты и стратегические связи на высоком уровне. Это способствует усилению взаимопонимания и углублению сотрудничества, а также отвечает общим интересам развития и процветания как обеих стран, так и всего региона. Индия намерена усиливать сотрудничество с Китаем в рамках таких многосторонних структур, как БРИКС и ШОС, и поддерживает проведение в Китае в 2017 году встречи лидеров стран БРИКС».

Таким образом, налицо переход от финансово-экономического сотрудничества стран БРИКС к политическому и инфраструктурному. Как мы ранее отмечали еще в 2009 году в материале «Стальные скрепы Евразии», инфраструктурные, нефтяные, газовые, железнодорожные и другие проекты основных держав Материка не оставляют США и морской стратегии мирового доминирования никаких шансов на сохранение своей гегемонии в мире:

«Особенно значимым является расширение энергетического сотрудничества России с Азиатским регионом. Это сотрудничество является существенным и необходимым дополнением в энергетической стратегии России, позволяя ей скрепить стальными скрепами Евразию в единое целое, в котором России будет занимать центральное место. Но энергетическая стратегия сама по себе явна недостаточна. Она должна быть дополнена серьезной логистической проработкой и инвестициями в развитие транспортной инфраструктуры от границы России с КНР до границы с ЕС, прежде всего. По сути дела, энергетическое сотрудничество, создание развитой инфраструктуры энергетических потоков является предварительной и необходимой работой по превращению территории России в главную торговую магистраль Евразии.

«Северный поток» позволит Германии стать не только конечным получателем российского газа, но и, по сути, главной страной-транзитером, что существенно усилит геополитическую связку России и Германии и послужит делу реального объединения Евразии в единый финансово-экономический организм. Аналогично «Северному потоку», «Южный» наведет такой же порядок с транзитом газа через Украину, транзитная значимость которой резко снизится и будет соответствовать реальному геополитическому весу Украины».

Таким образом, саммит БРИКС завершился серьезными достижениями как в части политики (Меморандум), так и в части совершенно конкретных финансовых, экономических и оборонных проектов стран объединения. На этом фоне довольно жалкой представляется попытка США говорить об изоляции России на международной арене, а также та антироссийская информационная истерия, которая развернута мировой партией войны в мировых СМИ. Похоже, в настоящее время США могут только информационно покусывать Россию на потеху публике, но не имеют реальных рычагов сдерживания, как бы этого ни хотели как враги, так и некоторые союзники России. Но об этом в следующем обзоре блогосферы.