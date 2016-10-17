Напомним, 15 октября в Лозанне прошла встреча с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, государственного секретаря США Джона Керри, а также представители стран Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии и Турции.

ИА REGNUM

Встреча проходила за закрытыми дверьми и сперва её подробности не сообщались. Судя по всему, существенного продвижения в сирийском урегулировании не произошло.

МИД РФ отмечает, что на встрече все стороны высказались за сохранение Сирии как целостного, независимого, светского государства. Москва, в свою очередь, подчеркнула, что преодоления кризиса является отмежевание отрядов умеренной оппозиции от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте подробнее: МИД РФ: все участники встречи в Лозанне высказались за сохранение Сирии

Министр обороны США Эштон Картер поздравил сирийцев с освобождением от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в ряде стран, в том числе в РФ) города Дабик. В освобождении населенного пункта участвовали оппозиционные вооруженные формирования Сирии при поддержке Турции и международной коалиции. Сообщение министра в воскресенье, 16 октября, распространила пресс-служба Пентагона.

По словам Картера, Дабик имел для террористов символическое значение, именно этот населенный пункт должен был стать местом окончательной победы халифата. Глава минобороны США выразил мнение, что освобождение Дабика даст новый импульс борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) на территории Сирии.

Особую благодарность в ведомстве выразили союзнику США Турции, именно благодаря сильной поддержке турецких военных освобождение Дабика стало возможным.

Читайте подробнее: Пентагон: Мы благодарны Турции за помощь при освобождении Дабика

17 октября, в Люксембурге состоится встреча глав МИД Евросоюза, на которой планируется призвать Сирию и ее союзников предстать перед Международным уголовным судом. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Как отмечает издание, министры внешнеполитических ведомств намерены осудить эскалацию конфликта в Алеппо, а также заявить о том, что авиаудары по гражданским объектам могут быть приравнены к военным преступлениям. В связи с этим главы МИД стран ЕС должны будут призвать к прекращению огня в САР и созданию наблюдательной миссии за соблюдением режима перемирия, пишет агентство.

Представители Европейского союза должны будут призвать к тому, чтобы на территорию Сирии немедленно допустили гуманитарную помощь. Необходимо также еще раз попытаться уладить конфликт переговорами по мирному урегулированию с участием главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Отметим, что ситуация в сирийском городе Алеппо резко ухудшилась в последние несколько месяцев: в черте города и за его пределами постоянно происходят вооруженные столкновения. Позиция США заключается в том, что они обвиняют Сирию и РФ в преднамеренном нанесении авиаударов по гражданским объектам и так называемой умеренной оппозиции. В свою очередь, Москва и официальный Дамаск уверяют, что бомбят только объекты террористов. Кроме того, российская сторона не раз заявляла о том, что Вашингтон не может разделить «умеренную оппозицию» и другие террористические группировки.

Читайте подробнее: ЕС может призвать Сирию и ее союзников предстать перед международным судом

Глава Российского государства Владимир Путин разъяснил лидерам стран БРИКС позицию Москвы по ситуации в Сирии, коснувшись также политики США в этом вопросе. Общение лидеров прошло за закрытыми дверями в рамках саммита в индийском Гоа, рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает 17 октября RT.

Как заявил Рябков, президент России «расставил точки над i в том, что касается и Сирии и нашей оценки американской политики». Замминистра добавил, что результатом саммита стала фиксация в документах большого числа важных для Москвы тем.

Кроме того, Рябков отметил, что в текущем году повестка встречи была более широкой, чем раньше, в частности, в принятой декларации уделено больше внимания социальным темам. Встреча лидеров БРИКС завершилась в Гоа 16 октября.

Читайте подробнее: МИД РФ: Путин донес до лидеров БРИКС позицию по Сирии

Уполномоченный правительства ФРГ по связям с Россией Гернот Эрлер в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что вероятность военного столкновения между РФ и США в Сирии исключить на 100% нельзя.

По его мнению, происходящее сейчас нельзя назвать холодной войной — речь идет о «размолвке» между Москвой и Вашингтоном, тогда как при холодной войне речь идет о столкновении двух систем.

«Ситуация такова, что, с одной стороны, Москва постоянно провоцирует и идет на опасные шаги. С другой стороны, Россия, по крайней мере, вербально дает понять, что она готова к переговорам», — считает Эрлер.

Читайте подробнее: Вероятность столкновения РФ и США в Сирии не исключается — политик ФРГ

Соглашение о размещении в Тартусе (Сирия) постоянной военно-морской базы (ВМФ) России может быть внесено в Госдуму в течение месяца.

Предполагается, что соглашение будет заключено сроком на 49 лет, отмечают в Госдуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Минобороны России Николай Панков сообщил о том, что постоянная военно-морская база России в ближайшее время будет развернута в сирийском Тартусе.

«Соответствующие документы в настоящее время подготовлены, они проходят процедуру межведомственного согласования», — отметил он, выступая в Совфеде. Представитель Минобороны выразил надежду, что в ближайшее время министерство будет просить российских сенаторов ратифицировать соглашение о создании базы.

В Госдуме заявили о поддержке создания базы. «Речь идет о безопасности страны и обеспечении наших национальных интересов в стратегически важном регионе, в таких важнейших вопросах российский парламент выступает единодушно», — отметил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с САР о бессрочном размещении авиационной группы России в Сирии. В Совфеде отмечали, что вступление этого закона в силу резко ускорит подготовку соглашения между странами о размещении на постоянной основе военно-морской базы в Тартусе примерно на таких же условиях, что и в Хмеймим».

Читайте подробнее: Соглашение о базе ВМФ в Сирии может быть внесено в ГД в течение месяца

В России за развитием ситуации в Сирии следят 67% граждан страны, не менее 21% делает это регулярно, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологического опроса, два месяца назад событиями на Ближнем Востоке не интересовались 40% респондентов, сейчас таковых 32%. При этом ухудшение ситуации в Сирии отметили 34% опрошенных, еще 33% считают, что она не стала ни лучше, ни хуже. По мнению 15% респондентов, сирийский кризис постепенно нормализуется (в марте 2016 года так считали 48% опрошенных).

Более половины респондентов (51%) назвали происходящее в Сирии войной, тогда как 10% — «беспорядками». Еще 6% опрошенных считают, что в Сирии идет борьба с терроризмом, а 4% отметили участие в конфликте США. 3% оценили происходящее как «помощь Сирии со стороны России», еще столько же — как «противостояние между РФ и США». 2% респондентов упомянули о нарушении перемирия, а 25% — затруднились с ответом.

Что касается критики действий российских ВКС в Сирии со стороны США — 75% назвали ее необоснованной. Граждане РФ отметили, что критика действий российских вооруженных сил, особенно в Алеппо, направлена на ослабление России и давлении на страну.

Читайте подробнее: Три четверти граждан РФ считают критику США по Сирии необоснованной

Армия правительства Сирии (САА) атаковала диспозиции террористов на северо-востоке провинции Алеппо. Информацию предоставил представитель командования вооружённых сил Сирии, сообщает SANА.

Уточняется, что в результате наступления террористы уничтожены в районах Шейх-Саид, Эш-Шерфа и Увейджа. Семь человек убиты, ранения получили 42 боевика.

За прошедшие сутки в Алеппо в кварталах Масакин-Ханану и Эль-Брейдж убиты 29 террористов из «Джейш аль-Фатх» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте подробнее: Правительственные войска САР разгромили боевиков на северо-востоке Алеппо

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в своем открытом письме заявил, что Лондон не предоставил дипведомству доказательств заявления главы МИД Британии Бориса Джонсона о преднамеренном нанесении Россией ударов по мирным жителям в Сирии.

По словам Яковенко, соответствующий запрос был направлен посольством РФ в британский МИД десять дней назад. Министерство ответило, что таких доказательств нет. При этом ранее члены британского парламента «огульно обвиняли Россию, наряду с сирийским правительством, в преднамеренном нанесении ударов по гражданским лицам, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пытался квалифицировать как военные преступления» , — говорится в письме Яковенко.

Британским парламентариям посол напомнил, что, выступая в парламенте с обвинениями в адрес Москвы о якобы бомбежке РФ гуманитарного конвоя ООН возле Алеппо, Джонсон ссылался на информацию из социальных сетей.

Читайте подробнее: Посол РФ: Доказательств бомбардировок РФ в Сирии у МИД Британии нет

Министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в конце прошлой недели провели телефонные переговоры, передает иранское агентство DefaPress. По данным издания, в числе обсуждаемых тем были ситуация в Сирии и Ливане.

Ранее министр обороны Саудовской Аравии и израильский премьер-министр провели две встречи. Одни из неофициальных переговоров прошли в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. По информации иранского агентства, Мухаммад ибн Салман и Нетаньяху достигли договоренности о проведении в ближайшем будущем встречи на высшем уровне.

Ранее президент Саудовско-американского комитета по общественным отношениям Сальмана аль-Ансари заявил о возможном сотрудничестве Эр-Рияда с Тель-Авивом. «Обе страны понимают проблемы безопасности, стоящие перед регионом. Израиль и Саудовская Аравия могли бы стать двумя столпами безопасности на Ближнем Востоке», — цитирует политика TheTimes of Israel. Следует отметить, что Эр-Рияд не признает на официальном уровне государство Израиль.

Читайте подробнее: Саудовская Аравия и Израиль готовы «обезопасить» Ближний Восток

Минобороны России объявило, что с 20 октября в Алеппо будет действовать гуманитарная пауза, сообщает RT со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского.

Командование российской группировки в Сирии предложило боевикам разминировать выходы из города и не препятствовать уходу мирных жителей из города по гуманитарным коридорам.

Российское командование предлагает лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам с восьми часов утра 20 октября беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам. Первый коридор будет открыт на дороге Кастелло, второй коридор будет действовать в районе рынка Сук-эль-Хай.

Для пропуска мирных жителей будут открыты еще шесть коридоров, а для оповещения организована рассылка СМС-сообщений и распространение листовок.

Читайте подробнее: Минобороны России вводит в Алеппо гуманитарную паузу

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии могут быть продолжены в «лозаннском» формате. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Я думаю, что не просто можно, а нужно идти в этом формате дальше», — отметил представитель МИД.

По его словам, «односторонние решения невозможны, и Россия никогда не предлагала ничего одностороннего».

«Все, что мы осуществляем в Сирии, продиктовано заботой о целостности данного государства и необходимости подавления террористического интернационала, который пытается превратить Сирию и некоторые сопредельные страны в свою базу», — отметил Рябков.

Читайте подробнее: Переговоры по Сирии могут быть продолжены в «лозаннском» формате — МИД РФ

Так чем же чем завершился «мозговой штурм» в Лозанне?

Шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов делится с читателями своей версией произошедшего в отеле Beau Rivage

Переговоры по Сирии в Лозанне, где принимали участие главы внешнеполитических ведомств России, США, Турции, Катара, Саудовской Аравии и Ирана и других стран, завершились чем-то важным по своему значению. Ранее США приостановили диалог с Россией по Сирии, и в адрес Москвы зазвучали необоснованные обвинения. После этого шансы на новый переговорный процесс по режиму прекращения огня оставались мизерные. Москва решила дожидаться президентских выборов в США, чтобы потом начать новый дипломатический марафон. Но президент США Барак Обама распорядился, чтобы многосторонние переговоры с ключевыми нациями продолжались и стороны в конечном итоге достигли бы более длительного и устойчивого сокращения уровня насилия. Москва была не против. Так что встречу в Лозанне инициировал американский госсекретарь Джон Керри. Но Вашингтон предлагал вернуться к переговорам в так называемом узком формате на уровне только глав внешнеполитических ведомств Дж. Керри и Сергея Лаврова.

В свою очередь российская сторона решила собрать за одним столом и другие страны, имеющие наибольшее влияние на развитие ситуации в Сирии. «Мы за то, чтобы они (Иран, Ирак и Египет) приехали, и мы говорили об этом американцам», — заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, подчеркивая, что «урегулирование сирийского конфликта необходимо в узком круге стран, которые непосредственно имеют влияние на сирийцев». Важно то, что встреча в таком формате по Сирии прошла впервые. К тому же на переговоры был приглашен и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который ранее выступил с инициативой вывести из Алеппо боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Москва эту идею поддержала и сообщила, что «направления дискуссий в Лозанне понятны — это прекращение насилия в Сирии, борьба с террористами, обеспечение гуманитарного доступа для нуждающегося населения и незамедлительное начало политического процесса с участием всех сирийских групп — и правительства, и всей оппозиции, без предварительных условий».

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, «такая линия, она не является какой-то российской, это — решение международного сообщества». В то же время было очевидно, что без предварительных консультаций и согласований конкретных результатов многосторонних переговоров в Лозанне ждать не приходилось. Напомним, что 5 октября в МИД Германии по инициативе министра иностранных дел Франк-Вальтера Штайнмайера прошла встреча высокопоставленных дипломатов из Германии, США, Великобритании, Франции и Италии. Однако представители стран Ближнего Востока на этот форум не были приглашены, хотя в повестке дня значилась Сирия.

Госсекретарь США Керри назвал переговоры в Лозанне «мозговым штурмом» и заявил об определенном консенсусе. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber констатировал, что «встреча по Сирии в Лозанне не привела к достижению соглашения о прекращении огня», и «мнения участников разделились по тому, что необходимо сделать сначала: добиться прекращения огня или отделения террористических группировок от умеренной оппозиции». Другого, по словам Чавушоглу, «и не предполагалось». В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров накануне Лозанны заявлял, что Россия не собирается выносить на встречу каких-либо новых инициатив, но он провел встречу тет-а-тет со своим американским коллегой Керри, на которой, надо полагать, обсуждалась ситуация в Алеппо и перспективы размежевания террористов и оппозиции. Лавров подчеркивал, что условия установления перемирия в Сирии и урегулирования конфликта уже сформулированы в резолюциях Совета Безопасности ООН, и именно над их реализацией необходимо работать.

Но последуют ли на этом направлении ответные шаги со стороны США, никто не ведает. Хотя бы потому что, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, проведение двусторонних встреч (в такая встреча Лавров — Керри в Лозанне состоялась) — это уже» неотъемлемая часть многоформатного обсуждения сирийской проблемы», а не двухсторонний саммит.

В данном случае принципиальное значение приобретает фоновая геополитическая характеристика Ближнего Востока. Сохраняются бесчисленные конфликты, затрагивающие алавитов, ассирийцев, друзов, ближневосточных христиан и другие этнорелигиозные группы. Помимо Сирии, происходят и события в Йемене, начался штурм иракского Мосула. Американские эксперты утверждают, что наступление на позиции ИГИЛ (организация запрещена в России) в Мосуле «сейчас для Вашингтона приоритетнее, чем гуманитарная поддержка Алеппо и политический транзит в Сирии». Если это так, то США могут использовать переговоры по Сирии как прикрытие для своих операций в Ираке, просчитывая новые сценарии на общем ирако-сирийском фронте, не локализируя военные действий территориями только Сирии или Ирака…

Читайте подробнее: Сирия: Чем завершился «мозговой штурм» в Лозанне?