Город морской славы России и научных открытий, 293 года назад был заложен Петром I для обороны новой столицы. Свою главную осаду он выдержал через двести с лишним лет после основания, в годы Великой Отечественной войны. Утратив статус главной базы Балтфлота, Кронштадт оставался закрытым стратегическим объектом вплоть до 1996 года. Сейчас он вживается в роль инвестиционного и туристического центра.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Центральная площадь

Юлия Карнаева ИА REGNUM Кронштадт — морской город

Над водами Финского залива возвышаются форты, которые вместе с береговыми батареями острова Котлин и самой крепостью Кронштадт являлись надежными защитниками Санкт-Петербурга-Петрограда-Ленинграда от неприятеля. Большинство укреплений бывшей главной морской базы Русского флота были в свое время бездушно брошены, и теперь гордо умирают в водах Балтики, храня героическую славу прошлого.

Форты для войны и мира

В 30 километрах к западу от Санкт-Петербурга находится остров Котлин, на котором 18 октября 1723 года Петром I была заложена крепость Кронштадт. К югу и к северу от острова расположены искусственные острова-крепости — знаменитые кронштадтские форты. И сама крепость с многочисленными фортами, и российский флот на Балтике строились, разумеется, для закрепления выхода России к морю, а также для обороны Петербурга — любимого детища Петра I.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Памятник Петру Великому

Возводились форты с 1704 года до начала XX века. К настоящему времени сохранилось 21 оборонительное сооружение, 17 из которых — на островках в Финском заливе. Вся система укреплений располагалась таким образом, чтобы нанести максимальный урон наступающим кораблям противника: каждый из фортов имел свою задачу и сектор обстрела. Периоды активного строительства фортов всегда совпадали с обострением внешнеполитической ситуации вокруг России: старые форты перестраивались, возводились новые. Каждый из них сыграл свою роль в истории, выполнив свое предназначение в Северной войне, Русско-Шведской войне, Крымской компании, Первой Мировой и Великой Отечественной войне.

Первые форты начали возводить с южной стороны острова Котлин, поскольку залив здесь был глубже, и угроза прохождения в этом месте вражеской флотилии — выше. Самым первым был сооружен форт Кроншлот (от голл. Коронный замок). И уже летом 1704 и 1705 годов ему пришлось отражать натиск шведов.

Иван Константинович Айвазовский. Кронштадтский рейд. 1840

В середине 1850-х годов в связи с угрозой от английских и французских кораблей в ходе Крымской войны были возведены 1-й и 2-й номерные южные форты. А в годы Великой Отечественной войны, уже перевооруженные, они участвовали в противовоздушной обороне Кронштадта.

Форт Южная батарея №3 (Башенная батарея) был построен в период с 1865 по 1871 год. Позднее по указу Александра III он был переименован в «Граф Милютин», в честь военного министра Дмитрия Милютина. Во время Великой Отечественной войны с него велся огонь по немецкой авиации и противнику, занявшему Петергоф и Стрельну.

Иван Айвазовский. Кронштадт. Форт Император Александр I.1844

В 1845 году в присутствии государя Николая I был открыт форт «Император Александр I». Больше всего он известен тем, что с 1897 года в нем находилась противочумная лаборатория, препараты которой использовались в борьбе с эпидемиями чумы, холеры и тифа по всей России, а также за границей. Поэтому форт прозвали Чумным. После 1917 года мощное укрепление передали под военные склады.

Любопытно, что это сооружение рассматривали в качестве площадки для саммита «большой восьмерки» 2006 года, но из соображений безопасности от этой идеи отказались. У этого форта есть знаменитый французский «брат» — построенный в 1857 году в Бискайском заливе форт Боярд, известный многим по одноименной телеигре. Правда, русский форт значительно больше французского.

К береговым фортам относятся «Константин», «Цитадель», «Риф» и «Шанец». Названный так в честь семилетнего сына Николая I, форт «Константин» был построен в 1808 году в начале войны со шведами в связи с угрозой приближения их союзников — английских кораблей.

История форта «Риф», возведённого к 1915 году, связана с революционными событиями. В 1921 году, при подавлении большевиками Кронштадтского восстания, это место стало временным убежищем восставших, оказавшихся под артиллерийским огнем на льду Финского залива.

Форт «Шанец» был создан для защиты города от шведов во время Северной войны в 1706 году. В годы Второй мировой войны здесь базировалась железнодорожная артиллерийская батарея, курсировавшая между Кронштадтом и укреплением.

Conscious Северный форт

Северные форты, а также крепости «Обручев» (позднее — «Красноармейский») и «Тотлебен» («Первомайский»), цепью перегораживают путь на Петербург по северному фарватеру. Их орудия обстреливали вражеские позиции на реке Сестре во время советско-финской войны 1939−40 годов, а в годы Великой Отечественной войны — позиции фашистских захватчиков на северном берегу Финского залива от Белоострова до Териоки — нынешнего Зеленогорска.

Самый мрачный из всех северных фортов — №4 или «Зверев». Он также участвовал в обороне Ленинграда, нанося удары по в Петергофе и Стрельне. В 1970-е годы форт использовался как полигон для испытания вооружения, а затем — в качестве выгребной ямы для отработанных с кораблей, идущих на ремонт. Из-за многократных возникавших пожаров значительная часть его помещений была уничтожена термическим воздействием, в результате которого кирпич стен превратился в стекло и растекся по коридорам и казематам в виде причудливых сосулек.

Правый фланг революции

Исключительное место принадлежит Кронштадту в истории двух российских революций 1917 года. Как известно, матросы Балтийского флота стали одной из главных движущих сил октябрьских событий, выступив на стороне большевиков и, вместе с Красной гвардией, взяв под контроль Петроград и окрестности. Революционный матрос и лозунг «Мы из Кронштадта» стали узнаваемыми образами на многие десятилетия вперед.

Кронштадтская Военная гавань. 1750-е годы

Но уже в феврале 1921 кронштадтские матросы с оружием в руках выступили против большевизма, погрузившего страну в состояние «военного коммунизма» и жесточайшей диктатуры. Команды линкоров «Севастополь» и «Петропавловск» потребовали провести перевыборы Советов, упразднить институт комиссаров, предоставить свободу деятельности социалистическим партиям.

Спустя 10 дней, в результате обстрела и штурма Кронштадтской крепости, большевикам удалось подавить мятеж. Участник восстания, старший писарь линкора «Петропавловск» Степан Петриченко позднее писал: «Стоя по пояс в крови трудящихся, кровавый фельдмаршал Троцкий первый открыл огонь по революционному Кронштадту, восставшему против власти коммунистов для восстановления подлинной власти Советов».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Изюминка Кронштадта — знак На пушке не стоять

Подавление восстания ознаменовалось массовыми казнями его участников и простых жителей Кронштадта, причисленных к врагам большевистского режима. По данным историков, более 2 тысяч человек было расстреляно, 6,5 тысяч отправлено в лагеря, часть восставших моряков ушла в Финляндию. Оставшихся в живых участников тех событий спустя годы продолжали искать и репрессировать.

Однако, по существу, именно Кронштадский мятеж, напугавший даже самых радикально настроенных большевиков, привел к скорой отмене политики «военного коммунизма и введению НЭПа.

Огненный щит Ленинграда

Форты Кронштадта сыграли важную роль в обороне Ленинграда. Под прикрытием их артиллерийского и зенитного огня Балтийский флот обеспечивал выход в море подводных лодок, минных заградителей, торпедных катеров, наносивших существенный урон врагу.

Самыми мощными были морские форты «Первомайский» («Тотлебен»), «Красноармейский» («Обручев») и форты «Краснофлотский» («Красная Горка») и «Красногвардейский» («Серая Лошадь»), расположенные на южном берегу Финского залива. Благодаря этим фортификационным щитам, Кронштадт выдержал главное сражение в своей истории.

Hellerick Линии фронта на 21 сентября 1941 года

Первый налет немецко-фашистской авиации на Кронштадт был отражен в день начала войны, 22 июня 1941 года. Город продолжал подвергаться систематическим налетам вражеской авиации и в последующие годы. Тяжелые последствия имел массированный налет 21−23 сентября 1941 года, в котором приняли участие, по разным оценкам, от 400 до 600 самолетов противника. С 22 сентября 1941 года город подвергался также и артобстрелам.

Под вражеским огнем, гарнизон крепости и жители города продолжали оборонять Кронштадт и подступы к Ленинграду. Артиллерия Кронштадта и Балтийского флота оказывала мощную огневую поддержку войскам Ленинградского фронта, в особенности защитникам Ораниенбаумского плацдарма, который так и не был взят немцами. Кроме того, зимой 1941−1942 годов были отражены попытки фашистов приблизиться к городу по льду Финского залива.

В конце 1943 — начале 1944 годов через Кронштадт скрытно передислоцировались на Ораниенбаумский плацдарм части Второй Ударной армии, участвовавшие в полной ликвидации блокады Ленинграда. Артиллерия Кронштадта и Балтфлота поддерживала огнем войска, участвовавшие в Ленинградско-Новгородской и Выборгской операциях 1944 года.

На Кронштадтском морском заводе осуществлялся ремонт кораблей, было налажено производство вооружения и боеприпасов. Не прекращал работу и военно-морской госпиталь Кронштадта, который в годы войны принял более 39 тысяч раненых и больных военнослужащих.

После Великой Отечественной войны форты разоружили: с развитием ракетно-ядерного оружия своё военное значение они потеряли. В некоторых фортах проводили испытания со взрывоопасными веществами, другие задействовали под склады, но большинство просто забросили.

Город первооткрывателей

Значение Кронштадта как главной морской базой страны наложила отпечаток на всю его историю. Так, для ремонта и достройки кораблей городу были необходимы доки. С этой целью посередине острова Котлин к 1752 году был создан огромный бассейн с шестью доками и канал для ввода кораблей в него. Любопытно, что обычно для осушения доков в то время требовалось около трёх месяцев, а система кронштадтских доков позволяла выполнить эту работу всего за несколько часов. В 1774—1777 годах для откачивания воды стали использовать паровую машину с насосами, которая проработала до 1840-х годов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Город Кронштадт

В 1803 году именно из Кронштадта стартовала первая русская кругосветная экспедиция под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Отсюда же в 1819 году была совершена первая русская антарктическая экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. 16 января 1820 года их корабли подошли к неизвестному «льдинному материку» — этим днем и датируется открытие Антарктиды.

Намного раньше, чем в Петербурге, в Кронштадте начал действовать водопровод — в 1804 году. Сначала вода поступала по дубовым трубам лишь в Морские казармы и госпиталь, затем было устроено несколько бассейнов по трассе водопровода, откуда смогли брать воду и обыватели. Позже деревянные трубы заменили чугунными, построили водонапорную башню.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Гостиный двор в Кронштадте

В 1850-х годах начал работать Пароходный завод. А в 186 4году кронштадтский инженер Михаил Бритнев переделал один из пароходов в первый в мире ледокол «Пайлот».

В 1869 году служащий Кронштадтского военного порта разработал и представил первый в мире проект самодвижущейся мины (торпеды), по которому были изготовлены два образца. В 1878 году были изготовлены первые в России серийные торпеды в количестве 50 единиц, поступившие на вооружение Русского флота.

Рельсы у Северных казарм. Нынешняя улица Восстания

Асфальт впервые в России использовали также на территории острова Котлин — им были экспериментально покрыты полы в жилых казематах и помещениях для хранения снарядов и зарядов в 4 и 6-м северных фортах. После этого опыта в 1870 году были заасфальтированы тротуаров на нескольких улицах Петербурга, а также во внутренних дворах и подвалах Зимнего дворца и в царских конюшнях.

В 1879 году офицеры Минного офицерского класса установили первую в России телефонную связь в Кронштадте. В Кронштадтском военно-морском госпитале, основанном еще при Петре I, в 1840 году была произведена первая в России операция на сердце человека, в 1847 году — операция по опухоли. В 1853 году в госпитале было открыто первое в стране патологоанатомическое отделение, в 1874 году было произведено первое в Русском флоте переливание крови.

Кронштадт

Кронштадт стал колыбелью радио — в 1895 году Александр Попов впервые в мире провел опыты по радиосвязи. Спустя год Попов собрал и испытал первый в России рентгеновский аппарат, который работал в Военно-морском госпитале.

В 1909 году во время холерной эпидемии в Петербурге впервые в России в Кронштадте было проведено хлорирование воды в водопроводной сети города, которое впоследствии проводилось постоянно. Во Франции и Англии хлорировать воду стали только после Первой Мировой войны, в других странах — еще позже.

«Остров для инвестиций»

Современное состояние Кронштадта, изношенность его зданий и инфраструктуры давно стали головной болью для властей Санкт-Петербурга, в состав которого входит весь остров Котлин (включая форты) на правах городского района. Правительство города 16 февраля текущего года поддержало программу развития Кронштадта до 2020 года. Стоимость программы — 2,78 млрд рублей. Из них 818 млн пойдет на социальную инфраструктуру, 1,7 млрд рублей — на инженерную и транспортную инфраструктуру.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Неприметные дома рядом с туристическими достопримечательностями

Главным направлением развития для города и острова определен туризм. В Кронштадте расположены более 200 памятников истории и культуры, что позволяет включить город в основные туристические маршруты Санкт-Петербурга.

Для привлечения туристов планируется восстановить исторические здания в восточной части острова, создать в Петровском доке Музей затонувших кораблей, куда доставят поднятые с морского дна и восстановленные морские суда.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фото на память

На западе острова находится природный заказник «Западный Котлин», поэтому там будут развивать рекреационную зону с развлечениями на открытых площадках, в частности, кайтсерфингом, конным спортом, велосипедным движением. Предполагается также создание аэропорта малой и коммерческой авиации на территории аэродрома «Бычье Поле». При реализации всех этих планов, как ожидается количество туристов в Кронштадте вырастет до 3 млн человек ежегодно.

В центральной части острова Котлин предполагается развивать жилищное строительство, общественно-деловые зоны, зоны экологически безопасных производств. Тем самым власти рассчитывают, что увеличится не только турпоток, но и количество постоянных жителей Кронштадта возрастет на 10 тысяч человек (сегодня Кронштадский район — один из самых малонаселенных в Санкт-Петербурге).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Современный центр города

Одновременно киностудия «Ленфильм» намерена создать свой филиал на территории бывшего военного городка №2, переданного Петербургу Министерством обороны. Этот городок занимает почти 4 гектара, там находятся несколько зданий XIX века.

Филиал мог бы стать достойной маршрутной точкой в рамках развития российского туризма, считают на «Ленфильме». Дополнительно созданный развлекательный комплекс киностудии, как предполагается, сможет привлечь до 250 тыс. туристов в год. Реализация проекта намечена в срок до 2020 года.