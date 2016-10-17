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Осенью 2005 года неизвестным издательством без указания выходных данных был выпущен спецтираж анонимной книги «Проект Россия», который фельдъегерской почтой был разослан во властные структуры страны: ФСБ, МВД, Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру, Государственную думу, МИД. Вскоре книга была внесена в реестр изданий, рекомендованных для чтения госслужащим, а также общественно-политическим деятелям Управлением делами Президента России.

К настоящему моменту выпущено четыре книги этой серии. В 2007 году «Эксмо» издает вторую книгу серии «Проект Россия. Выбор пути». Третья книга «Проект Россия. Третье тысячелетие» выпущена в апреле 2009 года. Осенью 2010 года издана четвертая книга «Проект Россия. Большая идея». Надо сказать, что данная книга оказала значительное влияние на сознание как властной элиты России, так и экспертного сообщества. Она явилась, если можно так выразиться, своеобразным Новым курсом ВКП (б) для новой элиты России без самой ВКП (б). И как говорится в таких случаях, если бы не было этой книги, ее стоило бы придумать.

Вместе с тем, необходимо отметить, что книги «Проекта Россия», изданные и переизданные миллионными тиражами, все же являются, как и любой курс знаний для всех — все-таки ликбезом, то есть курсом ликвидации безграмотности. Это ни в коей мере не умаляет заслуг авторов книг серии, которые в те годы, когда мало кто верил в грядущее возрождение России, нашли в себе концептуальные силы осмыслить феномен новой России, и в основных чертах предугадали а, возможно, во многом и направили развитие современной России по тому пути, по которому оно идет.

Однако, Проект Россия не ограничивается только большими проектными книгами. В сети достаточное количество и небольших оперативных текстов на злобы дня. Одними из таких весьма познавательных текстов, на мой взгляд, являются тексты Павла Котельникова. Остановлюсь на двух из них.

Первый текст был опубликован 9 сентября 2016 года под названием «Земля в созвездии «весов» или интервью Путина агентству Bloomberg», в нем автор остановился на двух аспектах: один из них следует из заглавия текста, а второй посвящен разбору визита школьников Итона к Владимиру Путину. Начнем со второго.

Как стало известно в сентябре месяце, в конце августа 11 школьников колледжа «Итон» посетили Москву в рамках заранее согласованного визита к президенту России Владимиру Путину. В связи с организацией визита упоминалась фамилия Wei. О визите официально не сообщалось, широкая общественность о нем узнала только после того, как студенты выложили информацию о визите на своих страницах в социальных сетях.

Как достаточно аргументированно показывает автор, значение этого события до сих пор не оценено. Одиннадцать студентов явным образом символизируют собой одиннадцать представителей «атлантистов». Фамилия организатора поездки Wei (произносится [вэй]) созвучна английскому слову «way», что означает путь. Ну, а приехали студенты, очевидно, к учителю (к кому же ещё могут ехать студенты), которым является Путин. Учитель должен указать студентам путь («way»), в котором следует двигаться дальше.

Иными словами, «атлантисты» расписались в своей неспособности справиться с текущей мировой ситуацией и приехали на поклон к государю России Путину, чтобы он разрешил их неразрешимые мировые проблемы. Для решения этой задачи Путину даны все полномочия, а для остального мира сказано: решение мировых проблем ныне зависит от Москвы и лично от Владимира Владимировича Путина.

Визит студентов состоялся аккурат накануне следующих событий: интервью Путина агентству «Блумберг», восточного экономического форума и саммита G-20 в Китае. Все эти события находятся в прямой и тесной связи. Особую пикантность визиту британской элиты в Москву придаёт то, что он случился до первой официальной встречи Путина с новым Премьер-министром Британии. Это сильнейшая политическая «оплеуха», настоящее унижение для премьер-министра, которого поставили на уровень ниже студентов «Итона».

Можно также сказать, что это прямое указание, что нынешнее руководство Британии является «временщиками», чернорабочими, которых назначили для выполнения ряда непопулярных мер переходного для Британии периода из «высшего мирового общества» в разряд «таких же как все». Таким образом, как пишет Павел Котельников, «визит студентов «Итона» в Москву убил сразу двух зайцев: на весь мир было объявлено о предоставлении Путину со стороны глобального управления чрезвычайных полномочий для решения мировых проблем, а также о назначении в Британии «временной администрации» на период «перестройки».

Ирония судьбы. Так называемые российские «элиты», которые были готовы на любые унижения перед Западом ради того, чтобы их признали в мировой тусовке «своими», низвели себя до уровня дешевых лакеев, которым брезгуют даже дать поцеловать сапог. Путин же, который всегда проводил независимую политику как внутри России, так и на глобальном уровне, своим мастерством управления показавший свою незаменимость для глобалистов, был удостоен самого высокого внимания, на которое только могло пойти глобальное управление. Теперь в надежде выбраться из всеобщего экономического, политического, экологического и военного кризиса весь мир будет сверять часы с Путиным. Это не желаемое завтра, это реальное сегодня».

Как отмечает Павел Котельников, после передачи Путину чрезвычайных полномочий в рамках глобального управления необходимо было предоставить ему высочайшую трибуну для возможности оглашения всему миру хотя бы основных стратегических положений. И трибуна была предоставлена — агентство «Блумберг». Что же сказал миру Путин с трибуны агентства «Блумберг»?

«Первое. Россия де-факто является одним из центров глобальной политики. Ни одно серьёзное решение в мире не может быть принято без участия России. Это касается и политических решений (например, попыток пересмотра итогов 2-й мировой войны), таких как перекройка мировой политической карты, и экономических решений (мировые цены на нефть, газ и другие энергоносители), и любых других решений.

Второе. Всеми должны быть приняты и неукоснительно выполняться новые (старые) принципы международного права. В частности. Безусловный приоритет международного права над внутренним правом любой страны мира. Невмешательство во внутренние дела стран, принятие странами тех решений, которые объективно назрели в их внутренней ситуации, а не продиктованы силовым путём извне. Политика стран должна осуществляться с позиции интересов самих стран, а не чужих интересов.

Решения должны приниматься взвешенно, на основе взаимной выгоды, не допуская, чтобы кто-то чувствовал себя «проигравшим» или «ущемленным». Жить надо по средствам, а не в кредит. Мировые решения, например, решения по ценам на энергоносители должны приниматься на основе общей выгоды, а не диктата отдельных стран или корпораций. Мир всегда лучше ссоры (войны).

Все это прозвучало напрямую в ходе интервью Путина агентству «Блумберг», и необходимо понимать, что это было именно трансляцией на весь мир норм нового мирового порядка, а отнюдь не позиция Путина или России по каким-то вопросам. В последнем случае не было бы никакой необходимости ни в этой трибуне, ни в этом интервьюере» — отметил автор.

Следующий текст на эту же тему Павел Котельников опубликовал на прошлой неделе, 14 октября, под названием «Западная стрекоза и русский муравей или новый мировой порядок, который наводит Путин». По мнению автора, все, что происходит сегодня, есть прямое следствие этих событий: «Даже не слишком искушенный читатель наверняка заметил, как разительно поменялась риторика Путина, Лаврова, Захаровой и других наших официальных лиц за последнее время. Кратко это можно охарактеризовать так, что от стратегической обороны Путин перешёл к стратегическому наступлению. Это выразилось в целом ряде событий, произошедших за последние несколько недель.

Если раньше Путин был достаточно осторожным, то теперь он и работающие с ним в связке министерства МИДа и МО перешли к прямому называнию вещей своими именами. Был озвучен целый ряд важных вещей, в частности. США открыто были названы страной, которая не просто «создала», а поддерживает террористов на ближнем Востоке и в частности в Сирии. США были названы ответственными за государственный переворот на Украине, за организацию наводнения Европы беженцами, за целый ряд международных преступлений, таких как бомбардировки гражданских объектов и физическое уничтожение неугодных им лидеров других государств.

Оглашены подробности переговоров последнего времени (и не только последнего времени) между Россией и США, Россией и Францией, Россией и другими странами, в том числе весьма «пикантные» подробности, раскрывающие всю двуличность позиции США и их сателлитов по «семерке» по целому ряду вопросов. Всё это теперь становится достоянием мировой общественности через средства массовой информации различных стран».

В статье приведено достаточно много весьма интересных оценок происходящего в Сирии, на Украине, в Европе, Британии, в целом на мировой геополитической и геоэкономической арене, читатели могут ознакомиться с полным текстом статьи сами. Интерес представляют выводы, которые делает автор.

«Вплоть до выборов в США (и до момента вступления в полномочия нового президента) будет происходить активная перестройка сил на международной арене. Всех упирающихся будут додавливать и вписывать, если понадобится, то и силой (здесь вероятны «теракты» в странах, которые будут упираться; масштаб терактов будет прямо пропорционален степени «упирания»). Сиюминутно (тактически) — будут вписывать в русло политики непротивления России. С позиции более широкого исторического отрезка — глобальные элиты будут пытаться встраивать также другие страны в русло политики Китая и Ирана (на Ближнем Востоке).

Но сегодня де факто только Россия является той силой, которая может обеспечить хоть сколько-нибудь возможную «плавность» переходного периода, поэтому сегодня — в русло непротивления в первую очередь России. Китай и Иран будут встраивать как глобальных игроков постепенно, чтобы не обрушить мировую ситуацию сегодня. Хотя Китай и принял (официально) от Великобритании бразды «глобального управления», заметьте, что он сидит тихо, пока Россия разруливает ситуацию. Китай будет ждать, чтобы потом по-возможности «поддержать» и «получить себе» (присвоить) часть дивидендов. Это неизбежное. Но сегодня они не в состоянии де факто обеспечить оперативное управление, поэтому будут прикрываться Россией, которая выступает в авангарде формирования нового мирового порядка.

И только от России зависит то, какое место в этом новом мировом порядке она займет. Чем меньше будет отчаянное сопротивление внутри России проамериканских кланово-корпоративных группировок, тем лучше. В случае их активного сопротивления «глобальные элиты» будут их обрезать не менее жестко, чем в США. В период «турбулентности» и так мало никому не покажется, поэтому желающих раскачивать лодку ещё больше, ожидает очень жесткий ответ. Кто-то «повесится на галстуке» в своей ванной, кто-то выбросится из окна, а кто-то тихо «уснет и не проснется» (примеры в нашей российской новейшей истории вспоминайте сами).

Этой тихой и не слишком пыльной работой «на периферии» будут заниматься именно «глобальные элиты». Путину отведена роль активного структурного руководства, потому что в сильный шторм нужны быстрые решения, а бесструктурное управление недопустимо запаздывает по времени, не обладая должной оперативностью. Именно поэтому им нужен был рулевой, и именно потому, что Путин единственный мировой политик сегодня, обладающий нужной мерой понимания мировых событий и необходимой силой, был ими выбран и поддержан для этой роли.

Корабль человечества идет по штормящему морю между Сциллой и Харибдой (между объективными экономическими и экологическими проблемами мирового масштаба и военно-политическими амбициями узкого круга неадекватных «старых национальных элит», не желающих расставаться со своим уходящим могуществом, так как в новом мире им предложат разве что работу швейцара в гостинице). Путин у руля этого корабля, и мы вплотную подошли к самой ответственной фазе непосредственного прохождения корабля между двумя этими монстрами. Сколько потребуется времени для того, чтобы их миновать, и закончится ли это удачно — увидим в ближайшее время.

Нынешний 2016 год, хотя и будет насыщен плотно событиями, в целом уже заканчивается, хотя и его нельзя недооценивать. Следующий 2017 год видится самым сложным в этом плане. Объективные проблемы действительно серьезны, и перестройка мирового порядка будет очень болезненной для всех стран и народов. Не просто так Путин поднимался к штурвалу парусника «Надежда».

Надо отметить, что оценки Павла Котельникова относительно роли Владимира Путина на глобальном уровне управления совпадают с нашими собственными. Так, в статье от 26 января 2016 года «Правящие либералы идут войной против Путина» мы отмечали: «Во что играет Путин? По сути, в ту же игру, в которой он выиграл в 1990-х и стал президентом России. В чем заключалась игра? Версия спорная, но, как говорится, ИМХО. Ельцин, как грамотный управленец, видел, что его срок приближается к концу и надо что-то делать. Поставить наверху человека, который сможет усмирить (и примирить) кланы и возглавить их. Он долго смотрел и пробовал (Черномырдин, Примаков, Степашин), но все было не то. И тут, уже неважно кто, кто-то подсказал, что в Питере сложилась группа, которая грамотно все разруливает, и во главе этой группы стоит Владимир Путин. Ждать Ельцину было больше нельзя.

Время показало, что ставка Ельцина сработала. Он не ошибся. Путин стал тем лидером, который постепенно, но взял бразды правления в свои руки. Сейчас Путин делает то же самое на глобальном уровне. Он показывает всем главным мировым элитам, что именно он тот человек, который может быть гарантом бесконфликтного и не кровавого разрубливания (разруливания) тех узлов, которые сложились в мире. Но вместе с этим растут и ставки России как территории, которая является тем базисом, который должен лежать в основании «нового мира».

В предыдущих обзорах блогосферы мы также уже писали о том, насколько значимы те или иные жесты лидеров мировых держав — и визит Путина в Оренбургскую область для выпуска на волю лошадей Пржевальского, и полет со стерхами, и 26 выстрелов Калибрами. В этом контексте, особенно с учетом приближающегося дня голосования на выборах президента Америки, надо особо пристально следить за знаками, чтобы не упустить наш общий парусник «Надежды».