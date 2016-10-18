Валютный рынок последних месяцев активен так, как давно не был. Частоте смен настроений тут позавидует любой циклотимик. Но если прежде в остроте биржевых эмоций была «виновна» статистика или речи монетарных политиков, то сейчас реакции во многом складываются исходя из эмоциональных ощущений и оценок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

К середине октября единая европейская валюта спустилась в паре с долларом США к минимумам почти четырех месяцев. «Дно» отметилось на 1,0964, но, по всей видимости, это еще не предел общеевропейского пессимизма. «Медвежья» цель расположена на 1,0950, этот же уровень является сильной технической поддержкой. При её пробое вероятно снижение в область 1,0925. Июньской «марсианской впадины» на 1,0911 сейчас евро вряд ли достигнет, так как нет соответствующих условий, но к декабрю они могут появиться.

Читайте также: Биржевой курс евро упал на уровень ноября 2015 года

По евро бьёт не столько статистика, сколько внутренние страхи инвесторов. Справедливости ради стоит отметить, что макроэкономические данные выходят одинаково невнятными и по США, и по еврозоне, и по ряду других стран. Однако под ударом обязательно оказывается евро как валюта региона, имеющего больше всего скрытых рисков на среднесрочную перспективу. В числе таких «подводных камней» предстоящие политические выборы в Германии и Франции, где исход мероприятий совершенно не очевиден. Последствия британского решения покинуть ЕС пока в большей степени иллюзорны: экономику еврозоны поддерживает Европейский центральный банк механизмами QE, и этого на текущий момент достаточно.

Кстати, о QE. По рынку бродят устойчивые слухи о том, что ЕЦБ думает над преждевременным сворачиванием программы количественного смягчения. В теории она должна проработать до конца марта 2017 года, и официальных заявлений, противоречащих этому, до сих пор не было. Напротив, ранее европейский регулятор не исключал ее пролонгации. Разница в спредах между процентными ставками ЕЦБ и ФРС уже заложена в биржевые цены, декабрьским повышением американской ставки рынок не удивить. Но реакции в моменте, безусловно, будут.

Читайте также: Трамп пригрозил Клинтон на дебатах: «Ты будешь сидеть в тюрьме!»

Выборы американского президента 8 ноября тоже станут для рынка валют и евро/доллара значимым катализатором. Сейчас инвесторы покупают доллар и продают евро практически в любом случае, несмотря на то, где находятся симпатии: на стороне Клинтон или Трампа. Это покупки «на всякий случай» в рамках ухода от рисков. Однако политика Клинтон не столь нейтральна, как представляется на первый взгляд, а подход Трампа не так агрессивен, как мог бы казаться. В любом случае валютный рынок будет поначалу уклоняться от рисков, уходя в безопасные активы (то есть доллар США в том числе). Детальный разбор понятий «что такое хорошо» и «что такое плохо» будет позже, вместе с ним будут и коррекции в валютах.