Дороги

Борис Кустодиев. Украинский пейзаж.1925

Пять областных автодоров Украины (Киевская, Полтавская, Львовская, Днепропетровская и Кировоградская области) получили выговоры за неготовность к зиме. «К сожалению, не все облавтодоры справляются с этим заданием и подают недостоверную информацию в центральный аппарат. Для примера, Киевская область заготовила лишь 35% соли и 42% песка от годового плана. Более того, поданная информация в ПАО «ГАК» Автомобильные дороги Украины не соответствовала действительности», — сообщила пресс-служба ГК «Автомобильные дороги Украины» (компания занимается ремонтно-строительными работами на дорогах общего пользования).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Совета регионального развития пообещал до конца года обеспечить Украину стратегией развития дорог: «Надо сделать выводы, и на следующий год в рамках децентрализации управления дорогами и создания Дорожного фонда должны быть и проекты, и приоритеты. До конца года правительством будет создана и утверждена стратегия развития украинских дорог. Должны строить дороги, которые ведут и подчеркивают наши логистические возможности, и создают нормальные условия для передвижения по стране. Поэтому такая стратегия должна появиться и появится до конца этого года». Что касается упомянутого в его выступлении Дорожного фонда, то на прошлой неделе Верховная рада Украины в первом чтении проголосовала за его создание. В 2017—2018 гг. в него будут поступать 75% целевых акцизов и пошлин (акцизы, взимаемые с топлива и с продажи транспортных средств, плата за проезд негабаритов и т.п.), с 2019 года — 100%». Пропорция распределения средств также уже известна. 62% от бюджета Фонда получат дороги государственного значения, 35% — бюджеты областей и районов для дорог местного значения. Депутаты надеются завершить рассмотрение закона до конца 2016 года.

Правда, экс-глава департамента автотранспорта МИУ Роман Хмиль предупреждает, что не стоит ждать и к 2020 году качественных дорог, как бы правительство такими планами ни хвалилось. В доказательство он приводит расчёты. Для полного ремонта всей дорожной сети Украины необходим 1 трлн грн. Бюджет Дорожного фонда, формируемый акцизами и платежами, предусмотренными в законе, будет составлять 35−40 млрд грн в год. Его можно увеличить до 50 млрд, но только если вывести из тени топливный рынок Украины. Таким образом, в ремонт необходимо будет вложить 20 годовых бюджетов Фонда.

Стратегия развития предполагает и разделение дорог на государственные и местные, о чём премьер-министр Украины уже ранее сообщал. Однако с этим возможны трудности: «Передавать дороги на баланс местным властям невыгодно. Качественный ремонт должен выдерживать нормативный срок — 5 лет, и местные власти заинтересованы, чтобы такие сроки выдерживались, а служба автомобильных дорог — нет. Ей намного интереснее проводить и заказывать ремонт каждую весну», комментирует президент АО «Укртранскор» (проектирование дорог) Григорий Степанский для издания «Дело». Между тем, по прогнозам, на балансы местных властей должно перейти около 70% автодорог Украины (120 из 170 тыс. км)

Железная дорога

Глава «Укрзализници» Войцех Балчун только теперь признал, что экспорт зерна с Украины под угрозой: «Ожидаемый урожай — 83 млн тонн зерновых. 45 млн тонн — на экспорт. 5 млн тонн ежемесячно до конца года. Пиковые месяцы. Плюс ограничение перевозок автомобильным транспортом. Будет хлеб, будут и … проблемы его перевозки», — заявил глава компании во время пресс-конференции. По его словам, «Укрзализниця» делает всё, что в её силах, чтобы справиться с ситуацией — план ремонта вагонов увеличен на 10,6 тыс. штук (с 19,37 тыс. до 29,97 тыс.). Однако поскольку последний зерновоз был приобретён 23 года назад, без сложностей не обойдётся: впереди ноябрь и декабрь — те самые пиковые для экспортёров месяцы, а план по ремонтам увеличен только сейчас, и закупки новых вагонов ещё не проведены.

«При дефиците подвижного состава ж/д приоритет отдается энергетическим углям, что крайне негативно отражается на металлургах — основных поставщиках валюты в страну. Мы прогнозируем дефицит подвижного состава ж/д и, как результат, — снижение производства кокса и чугуна. По итогам сентября не вывезено 20 тыс. тонн коксующегося угля, что приведет к недопроизводству 60 тыс. тонн кокса и 120 тыс. тонн чугуна», — утверждает пресс-служба «Метинвест Холдинга». Однако этот взгляд со стороны позволяет осознать и перспективы аграриев — они делят с металлургами первое место по притоку валюты в страну и в этом смысле находятся в одинаковом положении.

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян со своей стороны заверил, что министерство также будет содействовать зернотрейдерам всем, чем сможет: «Во всем поддержим, кроме ослабления весового контроля на автодорогах. Это не прихоть, если закроем глаза на перегрузку — дорог не станет!» — заявил чиновник.

Проблемы есть не только у металлургов и зернотрейдеров. Киевский завод гипсокартона «Кнауф Гипс Киев» заявил о временном прекращении работы. «С нашего донбасского завода вывозится 20% продукции, остальное мы не можем вывезти по железной дороге. В результате киевский завод группы останавливается из-за отсутствия подвижного состава на железной дороге для поставок готовой продукции с завода «Кнауф Гипс Донбасс», — пожаловался порталу «Дело» директор по маркетингу и сбыту группы предприятий «Кнауф» на Украине Александр Старченко.

Зато профильный министр через свой Facebook анонсировал улучшение сервиса на «Укрзализнице»: «Сегодня обсудили ситуацию с железнодорожными пассажирскими перевозками… В этом году капитально отремонтируем до 100 пассажирских вагонов, на следующий — 200! Современные, с вакуумными туалетами. Вроде есть решение о бесперебойной работе Wi-Fi в поездах и внедрение электронного билета на электричках. Будут внесены изменения в стандарты, откажемся от подушек на перьях и одеял в пыли. Будет введён европейский сервис, который будет полностью соответствовать гигиене и удобству… И, да, снимем занавески… Исключительно ролеты на окнах», — информирует Омелян.

Правда, глава Свободного профсоюза железнодорожников Владимир Козельский указывает, что отремонтированные вагоны и использовать следует вместе, т. е. проводить полную замену поездов: «Вагонный парк в плачевном состоянии. Толк от замены будет только тогда, если менять их целыми составами. Если по вагону-двум в каждом составе, то это капля в море, которая ничего не даст», — отметил он в комментарии «Вести-Украина». А его коллега Анна, проводница одного из поездов, напоминает, что в бюджете не заложены средства на ремонт биотуалетов в отремонтированных вагонах (в случае их поломки), а также на заправку кондиционеров хладагентом.

Новые подушки и Wi-Fi — это не всё, что собираются менять на украинском железнодорожном транспорте. Как сообщил во время интервью газете «Магистраль» член правления «Укрзализныци» Сергей Михальчук, к 2020 году пассажирские перевозки начнёт обслуживать отдельная компания. Для пассажиров это прежде всего будет означать повышение тарифа, поскольку сегодня пассажирские перевозки убыточны и частично покрываются за счёт доходов от грузоперевозок.

Аэропорты

Один из аэропортов столицы Украины в скором времени могут связать с городом электричкой и троллейбусом. Об этом стало известно от директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Майзеля, выступавшего на международном форуме «Аероконгрес-2016»: «На следующий год есть концепция городской электрички. Будет сообщение с аэропортом «Жуляны». Там будет пересадочный узел. И еще несколько наработок аэропорта по дальнейшему развитию предприятия. Мы заинтересованы создать современный хаб для авиаперевозок на примере Киева». Следует отметить, что вблизи аэропорта находится ж/д станция «Киев-Волынский». Пользователи соцсетей выдвигают предположение, что именно до этой станции и будет ходить электричка, а оставшееся расстояние (1−1,5 км) пассажирам придётся подъехать маршруткой или на такси.

WizzAir всё же возвращается на украинский рынок авиаперевозок. Уже решено, что к декабрю компания начнёт совершать 3 рейса из аэропорта «Киев» в Братиславу (Словакия), Вроцлав (Польша), Ганновер (Германия). Кроме Киева, WizzAir присматривается к аэропорту Одессы. Советник главы ОГА Одесской области Ираклий Насидзе сообщил «Вести-Украина» о том, что в компании планируют запустить из Одессы рейсы в Германию, Италию и Великобританию. Есть интерес и у других лоукостеров, причём большинство из них не хочет заходить в и без того загруженные столичные аэропорты, предпочитая региональные. Заметив эту заинтересованность, в правительстве и запустили программу развития региональных аэропортов. «Сейчас лоукостеры перевозят менее 12% украинских пассажиров. Доля низкобюджетных авиакомпаний в международных перевозках снизилась после закрытия рейсов Wizz Air в Украине, до этого она составляла 19%. Но и это значительно ниже среднеевропейского уровня в 26%. Вполне возможно, что мы за год-два достигнем среднеевропейских показателей», — утверждает эксперт BRDO Сергей Хижняк в комментарии порталу UBR.ua.

Порты

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте, народный депутат Александр Вилкул лоббирует снижение ставок портовых сборов для украинских экспортёров: «Своим решением [о продлении 50%-ной скидки на ставку портовых сборов для транзитных грузов в украинских портах — Ред.] Мининфраструктуры дискриминирует украинских экспортеров и импортеров, которые обязаны платить 100% сборов. Это делает продукцию украинского ГМК и АПК менее конкурентоспособной на мировых рынках по сравнению с конкурентами, которые получили скидки. Такая недальновидная политика правительства приводит к сокращению объемов производства, уменьшению налоговых выплат в бюджет и сокращению рабочих мест. Портовые ставки должны быть снижены и для украинских производителей хотя бы до уровня транзитеров. Ведь снижение выручки украинских экспортеров приведет к дальнейшему снижению курса национальной валюты. В частности, металлурги дают около 30% валютной выручки страны», — заявил он через пресс-службу партии. Вилкул не впервые выступает лоббистом ГМК Украины, в прошлый раз он сетовал на дефицит вагонов и срывы контрактов о поставках железорудного сырья в ЕС. До ухода в политику Вилкул был одним из менеджеров Рината Ахметова, владельца крупнейшего металлургического холдинга Украины, поэтому его постоянное внимание к металлургической отрасли объяснимо.

Кстати, приоритет энергетическим углям, о котором выше говорит пресс-служба «Метинвеста», может привести к драке не только за вагоны. Из всех украинских портов только один (МТП «Южный») имеет специализированный терминал по перевалке угля. Остальные принимают уголь на тех же терминалах, что и прочие навалочные грузы (зерно, руду, коксующийся уголь). По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, в настоящее время Украина ожидает прибытия нескольких балкеров с углём общей массой 500 тыс. тонн. Теоретически их можно успеть выгрузить за месяц, однако для этого придётся оставить металлургов без кокса, а зернотрейдеров отправлять грузиться в другие порты.

Руководство украинских портов продолжает анонсировать планы строительства новых зерновых терминалов. Директор Бердянского порта Николай Ильин, который ранее заявлял о готовности начать строительство портового элеватора с общим объёмом хранения 64,5 тыс. тонн зерна, уточнил, что порт готов инвестировать в это 10 млн долл. При этом он, ссылаясь на опыт Гданьского порта, недоумевает: зачем спешить с приватизацией? «Поездка в Гданьск убедила нас, что в нынешних экономических условиях Украины более выгодной собственности, чем государственная, для Бердянского морского торгового порта нет. Уточню: в условиях войны, экономического спада и отсутствия потенциального инвестора, способного выкупить весь комплекс предприятия без его дробления, на сегодня нет. Если поляки в условиях мира более 20 лет не исключают государственную собственность области, то куда торопится наше правительство?» — заявил он во время пресс-конференции по итогам визита к польским коллегам.

Порт Скадовска (Херсонская область) восстановил паромное сообщение с турецким Зонгулдаком, об этом журналистам сообщил глава Скадовской райгосадминистрации Виктор Турик: «Паромное сообщение с Турцией открыли еще 20 лет назад, но его развитием никто не занимался, и со временем все затихло. Теперь нашлись люди, которые знают, как нужно все организовать. Это совместный украино-азербайджано-турецкий проект. Техническую проверку порт прошел, теперь будет приниматься решение о том, как будет функционировать сообщение». Впрочем, турецкий бизнес пока осторожничает — привыкли работать с Одесским портом.

Непростая ситуация на железной дороге начинает негативно сказываться на портах. МТП «Южный» по итогам трёх кварталов снизил грузооборот на 16% (на 5,8 млн тонн) — до 29,6 млн тонн. По итогам I полугодия падение составляло 15%, т. е. негативные эффекты постепенно нарастают.

Пресс-служба Херсонской ОГА сообщает об интересе Королевства Нидерландов к портам Херсона и Николаева. О каких-либо конкретных проектах речи пока не идёт, однако делегация по главе с голландским послом на Украине Кейсом Кломпенхаувером на днях посетила Херсонский МТП и морской порт «Октябрьск». «Мы будем рады помочь Украине и Херсонской области покорить мир своим экспортом», — отметил посол во время приветственной речи, из чего можно предположить, что нидерландские компании могут вложиться в развитие портовой инфраструктуры. В порты Одесской области Мининфраструктуры надеется привлечь дубайских портовых операторов: Hutchison Port Holding в Ильичёвский МТП и DP World — в Одесский.

Львовский мусор

Напомним суть истории — во Львовской области закончилось место для хранения мусора и теперь его развозят по всей Украине. И с этим снова проблемы, поскольку случаев перекрытия дорог в ожидании мусоровозов становится все больше. Только за минувшую неделю такие случаи зафиксированы в Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях. Такие превентивные меры объясняются очень просто: водители мусоровозов экономят и сбрасывают мусор на любой подвернувшейся свалке.

«Разгрузили мусор на Решетиловской санкционированной свалке. К сожалению, номерные знаки фур не запомнили. Местные власти по содержанию поняли, что это именно львовский мусор. Водитель, видимо, решил сэкономить средства. Мы будем делать все, чтобы наш регион не превратился в мусорный транзит», — рассказал журналисту портала УНН председатель Полтавского областного совета Александр Биленький. Глава Решетиловской районной администрации Роман Перепелица добавляет, что не просто выгрузили, но и вломились на территорию свалки, сбив замки на воротах. Принадлежность мусора установили по чекам магазинов. Похожая история произошла и в Славутском районе Хмельницкой области.

В Винницкой области задержали шесть автомобилей с мусором из Львова, который подпольно завезли на территорию области. Как сообщил прессе первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко, на территорию области ночью приехали 12 фур и начали высыпать львовский мусор на свалку, принадлежащую Погребищенскому городскому совету.

«Известно, что шесть машин успели разгрузиться, а остальные активисты заблокировали. Сейчас эти машины задержаны, шесть единиц автотранспорта стоит там. Правоохранители открывают уголовное производство, они дадут этому правовую квалификацию», — сообщил чиновник.

Видимо, во избежание такого варианта развития событий депутаты Запорожского городского совета официально отказали Львову в помощи в захоронении твердых бытовых отходов на территории города. Не помогли даже аргументы ряда депутатов о том, что Львов в «свое время откликнулся на проблемы переселенцев и «разгрузил» прифронтовое Запорожье от потока беженцев, когда началась антитеррористическая операция на Донбассе».

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