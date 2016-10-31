



Царь-бомба

30 октября 1961 года в небе над архипелагом Новая Земля произошел взрыв самой мощной бомбы, созданной человечеством. Советская термоядерная бомба АН602, прозванная «Царь-бомбой» была сброшена стратегическим бомбардировщиком Ту-95В с высоты 10 500 метров. Термоядерный взрыв мощностью от 57 до 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте произошел в 11:32 по местному времени, на высоте 4 км. Огненный шар, образовавшийся в момент взрыва, имел радиус 4,6 км, а грибообразное облако в последующем достигло высоты в 67 км. Мощнейшую вспышку, возникшую при взрыве, было видно с расстояния в 1000 км от эпицентра, а на расстоянии 100 км любой находящийся там человек получил бы ожоги третьей степени. Сейсмическая волна обогнула землю 3 раза и была засечена различными сейсмическими станциями.

Мощность бомбы была уменьшена вдвое, чтобы снизить радиоактивное загрязнение

Разработка «Царь-бомбы» началась в 1954 году. Изначально термоядерный боезаряд АН602 проектировался с мощностью 101,5 мегатонны. Она достигалась за счет того, что бомба была «трёхступенчатой». Первая ступень — ядерный заряд мощностью 1,5 мегатонны — инициировала термоядерную реакцию второй ступени с мощностью более 50 мегатонн. Третьей же ступенью являлась оболочка из урана-238 (обычно он не считается «оружейным») — в ней возникала реакция Джекила-Хайда (деление ядер урана-238 под воздействием быстрых нейтронов), вносившая еще около 50 мегатонн мощности. От третьей ступени решили отказаться, так как её применение вызвало бы очень серьезное радиоактивное загрязнение, тогда как первые две ступени были почти «чистыми». В итоге мощность бомбы и составила те самые 57−58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Интересно, что радиоактивное заражение местности было столь низким, что уже через 2 часа после взрыва на месте, где был эпицентр взрыва, работали ученые и военные (без угрозы для жизни).

Бомбу собрали в Арзамасе-16 (т.е. в закрытом городе Саров). Она весила 27 тонн; ее длина была 8 метров

Специально для испытания АН602 была разработана особая модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, так как габариты и вес бомбы превосходили возможности базового самолета. В таком исполнении бомбардировщик получил наименование Ту-95В. Использование его в реальных боевых действиях было бы невозможно, так как заметный «перегруз» приводил к огромному падению радиуса боевого применения.

1960-е: мощность вместо количества

В 1950-х и 1960-х СССР заметно отставал от США в количестве носителей для стратегического ядерного вооружения, да и в самом количестве боезарядов тоже. Усложняла задачу и география: если США имели множество баз в Европе, и могли ударить с помощью ракет малой и средней дальности, а также силами тактической авиации, то у СССР такой возможности не было. Нанести ответный удар по США Москва могла только с помощью достаточно уязвимых стратегических бомбардировщиков, которых было к тому же не очень много, или же при помощи межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Но МБР на тот момент только недавно появились, их отличала низкая надежность, низкая точность, а главное огромное время подготовки к запуску (не менее 2 часов для Р-7 при том, что заправленной на дежурстве она могла оставаться только 30 дней). К тому же, ракеты тогда не располагались в защищенных шахтах, на мобильных платформах или на подводных лодках.

Царь-бомба

Поэтому советское руководство решило пойти по казавшемуся наиболее оптимальным пути — повышению мощности ядерных зарядов, чтобы даже небольшого количества взрывов было достаточно для нанесения недопустимого урона противнику. Апогеем развития этой концепции и стала бомба АН602, которую помимо названия «Царь-бомба» именуют иногда «Кузькина мать». Название укоренилось из-за угрозы генсека КПСС Никиты Хрущева вице-президенту США Ричарду Никсону, прозвучавшей в 1959 году: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжёлые последствия. Мы вам покажем кузькину мать!»

От большой мощности к количеству и точности

В будущем СССР планировал создание серийных ядерных боеголовок мощностью в 150 мегатонн для МБР УР-500, впоследствии ставшей ракетой-носителем «Протон», которую применяют до сих пор. Еще мощнее боеголовки хотели разместить на «лунной» ракете Н-1 (почти вдвое мощнее, чем на УР-500), однако проект оказался провальным. В итоге от сверхмощных ядерных зарядов отказались, так как СССР смог наладить серийный выпуск МБР различного базирования, а после появились и разделяющиеся боевые части, позволяющие ракетам нести несколько боеголовок с индивидуальным наведением. Да и точность попадания у боеголовок повысилась очень сильно: теперь круговое вероятное отклонение от цели для современных МБР составляет всего 150−300 метров (раньше речь шла о километрах). Стало понятно, что намного выгоднее нести, например, 10 боеголовок по 1 мегатонне, чем одну моноблочную, мощностью 10−20 мегатонн: можно сразу поразить несколько целей с большей площадью, а задача для средств противоракетной обороны противника усложняется на порядок.

Гриб после взрыва

Мифы о «Царь-бомбе»

Легендарная бомба быстро «обросла» различными слухами и мифами. Так, достаточно часто можно встретить версию, что мощность бомбы была снижена якобы из-за того, что 100 мегатонный вариант разжег бы в атмосфере реакцию термоядерного синтеза и уничтожил бы планету. Это — чистая выдумка, и подобный сценарий никак не обоснован законами физики. Единственная причина снижения мощности — недопустимо высокий уровень радиоактивного заражения местности и осадков при использовании третьей ступени бомбы.

Также встречались публикации о том, что мощность бомбы была на самом деле 120 мегатонн и превысила планируемые значения. На самом деле бомба действительно оказалась несколько мощнее расчётной — вместо 51,5 мегатонн были достигнуты 57−58 мегатонн мощности.