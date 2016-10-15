



Оборона Одессы. Карта

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После окончания Великой Отечественной войны звание города-героя первой получила Одесса. Это было далеко не случайно. Город у Черного моря первым из советских городов выдержал 73-дневную осаду противника, был оставлен нашими войсками организованно и по приказу командования, а население города за период оккупации подверглось жесточайшим репрессиям: из оставшихся в городе 250 тыс. человек было убито 82 тыс. жителей, а еще 78 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию. Весь период оккупации в городе действовали 15 партизанских отрядов общей численностью до 20 тыс. бойцов. Базируясь в искусственных подземельях, катакомбах, образовавшихся в результате добычи камня для строительства, некоторые из них продержались вплоть до освобождения города войсками Красной армии, оказав существенную помощь в боях за город.

Андрей Миронов. Отряд Молодцова выходит на задание из одесских катакомб. 2016

22 июня 1941 гитлеровская Германия и ее союзники напали на СССР. Одним из государств-сателлитов третьего рейха была «национал-легионерская» Румыния, управлявшаяся военным диктатором, маршалом Ионом Антонеску. Для войны против СССР, целью которой провозглашалось «возвращение» Молдавии, Буковины и Одессы, на территории Румынии была создана армейская группировка из 11-й германской, 3-й и 4-й румынских армий, а также армейская группа «Антонеску», состоявшая из румынских и германских частей и соединений. В ходе войны против СССР румынские войска подчинялись командованию германской группы армий «Юг».

С началом войны боевые действия на южной оконечности советско-германского фронта проходили не очень удачно для агрессора. Советские войска даже перешли на территорию Румынии и захватили плацдарм на правом берегу Дуная. Однако общее развитие событий на других участках фронта делало дальнейшее наступление невозможным. Пришлось отступать к Одессе.

Немецкие танки с пехотинцами на броне

Оборона Одессы от румыно-немецких войск началась 5 августа 1941 года и продолжалась до 16 октября. К 13 августа румыно-немецкие соединения вышли к Чёрному морю восточнее Одессы и полностью отрезали город с суши от советских войск Южного фронта. К концу августа ситуация еще более осложнилась, так как войска противника вышли к Днепру на участке от Кременчуга до Херсона. Одесса оказалась в глубоком вражеском тылу и могла надеяться только на снабжение по морю. Черноморский флот ВМФ СССР, базировавшийся в Севастополе, господствовал на Черном море, однако испытывал некоторые сложности в сфере противодействия ударам самолетов германских люфтваффе. Флот и морская авиация не имели практического опыта борьбы с воздушными ударами противника, в то время как германские ВВС два года практиковались в военных действиях против британского флота. Тем не менее, Черноморский флот в целом успешно справился с задачами, возникавшими перед ним в ходе боев за Одессу. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за время обороны Одессы численность советских войск составляла 35 тыс. человек в начале обороны и 86 тыс. в финале борьбы за город.

Например, 19 августа в Одесский оборонительный район была доставлена в полном составе 25-я стрелковая Чапаевская ордена Ленина Краснознамённая дивизия, в рядах которой была самая результативная женщина-снайпер Людмила Павличенко, в первые месяцы войны уничтожившая 179 солдат и офицеров противника. Именно на участке обороны дивизии 1 сентября впервые пошли в бой танки «НИ-1» (На испуг), изготовленные на Одесском заводе имени Январского восстания на базе гусеничных тракторов. Заводом было изготовлено порядка 60 таких танков. Из этих тихоходных машин, вооруженных пулеметом, реже малокалиберным орудием, в сентябре сформировали 210-й армейский танковый батальон под командованием старшего лейтенанта Н. Юдина. В батальоне было 35 танков, большую часть из которых составляли самодельные «НИ-1».

Танк НИ-1

Изобретательность одесситов не ограничилась самодельными танками. В боях участвовали даже трамваи, на грузовые платформы которых монтировали малокалиберные морские пушки.

Стоит отметить, что румынская армия не была столь опасным и высококвалифицированным противником, как германский вермахт. Это в некоторой степени облегчало задачу защитников города, но численное превосходство врага нивелировало этот нюанс. К тому же в боях за Одессу участвовали и германские соединения.

Одесса не являлась главной базой Черноморского флота, поэтому не располагала значительными укреплениями. Но большую роль в обороне сыграли 411-я и 412-я береговые батареи. Они предназначались для борьбы с кораблями, но успешно вели огонь и по сухопутным целям. 412-я батарея стала одним из главных объектов борьбы. Стоит отметить, что один из прорывов врага к батарее был ликвидирован прибывшим накануне в Одессу отрядом из 250 донецких шахтёров-добровольцев, которые почти все погибли в этом бою. В августе батарея, расстрелявшая все боеприпасы, была взорвана ее личным составом, чтобы предотвратить захват её орудий противником. Румыны установили вместо них свои дальнобойные орудия, огонь которых затруднял работу порта и угрожал кораблям, снабжавшим Одессу. Советским командованием был спланирован морской десант в районе Григорьевки, главной целью которого была ликвидация этой угрозы. В ночь на 22 сентября 1941 г. там высадился 3-й полк морской пехоты, доставленный на кораблях Черноморского флота из Севастополя. Артиллерийскую поддержку высадки десанта обеспечивали крейсера «Красный Кавказ» и «Красный Крым», эсминцы «Бойкий», «Безупречный» и «Беспощадный», канонерская лодка «Красная Грузия». В тылу противника был высажен отряд парашютистов-диверсантов, своими действиями дезориентировавший румынское командование. Десантная операция завершилась блестящим успехом, румынские войска в этом районе были полностью разгромлены. Морские пехотинцы успешно соединились с частями 421-й и 157-й стрелковых дивизий, наступавшими из Одессы. В качестве трофеев было захвачено 39 орудий, 15 минометов, 127 пулеметов, более 1000 винтовок и автоматов. Румынские тяжелые орудия, бившие по кораблям и порту, доставили в город и провезли по улицам. На некоторых из них было написано: «Она стреляла по Одессе. Больше стрелять не будет».

Artemka Могилы у памятника десантникам 3-го полка морской пехоты

Одной из главных проблем осажденного города была питьевая вода. В августе румыны смогли захватить насосную станцию в селе Беляевка и отключили её. Недостаток воды стал одной из причин оставления города. Хотя положение обороняющихся в Одессе войск оценивалось командованием Красной армии как устойчивое, удерживание настолько удалённого плацдарма посреди захваченной врагом территории было признано нецелесообразным. К тому же начались бои в Крыму, наметилась угроза Севастополю — главной базе Черноморского флота. Поэтому было принято решение оставить Одессу и вывезти ее гарнизон в Севастополь. Эвакуация войск проходила с 1 по 16 октября 1941 г. Организованно и без потерь, забрав всю военную технику и снаряжение, советские войска покинули Одессу. Не сразу заметив уход защитников, 16 октября 1941 года немецкие и румынские подразделения вошли в оставленный советскими войсками город. 73-дневная осада города завершилась. Точное число потерь румын и немцев под Одессой до сих пор остается предметом споров, но по окончании осады 4-я румынская армия была выведена в Румынию на переформирование, которое продолжалось два месяца.

Румынские войска входят в Одессу

Оккупанты заняли Одессу на 907 дней, они хозяйничали в городе по 10 апреля 1944 г. В городе осталось менее половины довоенной численности населения — порядка 250 тыс. человек, но первое, что сделали враги, сразу прояснило их отношение к местным жителям. Около 25 тысяч человек из числа военнопленных и горожан еврейской национальности было согнано в пустые пороховые склады и сожжено заживо. За взрыв 200 высокопоставленных офицеров немецкой и румынской армии одесскими подпольщиками, оккупационные власти казнили более пяти тысяч местных жителей, схваченных на городских улицах. Их вешали прямо в городе на деревьях и фонарных столбах.

Оккупанты сделали сожжение людей своеобразной традицией. В последнюю ночь перед освобождением Одессы советскими войсками, 10 апреля 1944 года, гитлеровцы загнали в подвал дома №84 по улице Островидова (Новосельского) мирных жителей и сожгли их живьем.

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