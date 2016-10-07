



Латвия

На днях с официальным визитом, по приглашению замминистра экономики Латвии Арвилса Ашераденса, Ригу посетил президент Татарии Рустам Минниханов. Поскольку целью визита был поиск возможности сотрудничества в сфере транспорта и логистики, и размещения в Латвии предприятий Татарии для экспорта товаров на рынок ЕС, прибыл он в сопровождении внушительной делегации предпринимателей. Программа визита была достаточно насыщенной — форумы, пресс-конференции, встречи с министрами, прием у президента Латвии, который положительно отметил деятельность татарских общественных организаций и сотрудничество в области культуры. В общем, все прошло в духе традиционных встреч между представителями дружественных, суверенных государств.

В свою очередь латышские СМИ, разглядев «сепаратистские» намерения руководства Татарии развивать сотрудничество в области транзита, несмотря на антироссийскую политику Латвии и решение Кремля отказаться от услуг латвийских портов, наперебой стали нахваливать отдельно взятый субъект Российской Федерации.

Не стану сейчас заниматься анализом действий Минниханова, пытаясь понять, что это было — дурная личная инициатива, демонстрация самостоятельности, нехватка дисциплины внутри РФ, или чей-то «хитрый план». Думаю «там» разберутся. Заострю лучше внимание на том, как в результате визита латышские агитаторы самостоятельно продемонстрировали ущербность политической атмосферы в стране.

Так, газета «Latvijas avīze», зарекомендовавшая себя как «солидный» русофобский рупор, вещающий исключительно в национально-государственных интересах, мгновенно подхватила «сепаратистскую» нотку визита, объясняя своим читателям, что Татария — не очень-то и Россия:

«Хотя Татарстан является составной частью России, его имидж напрямую не связывается с агрессивной внешней политикой Кремля. Можно ли расценивать визит в Ригу президента Татарстана Рустама Минниханова как попытку налаживания альтернативных контактов?», — задается вопросом журналист Гиртс Викманис.

Далее, журналист восхищается языковым многообразием Татарии, широкой автономией и важностью для России самих татар, что, по мнению автора статьи, является залогом процветания республики: «Татарстан — один из процветающих и наиболее интересных субъектов Российской Федерации. В этой республике два государственных языка — татарский и русский. Таблички с названиями улиц в городах Татарстана на татарском, русском и английском языках… Как этой входящей в состав России республике удалось добиться широкой автономии? В большей мере это заслуга бывшего президента Минтимера Шаймиева, которого политолог Карлис Даукштс сравнивает с китайским реформатором Дэн Сяопином. С бывшим президентом Татарстана считались властные круги России, осознавая, что татары — важное этническое меньшинство».

Во как! Оказывается, все то, что в Латвии административно и уголовно наказуемое деяние, крамола и «смертный грех», где-то является залогом процветания, которым, кстати, гордая прибалтийская республика похвастаться не может. Ведь именно в Латвии, несмотря на то, что русский язык является родным для 37,5% всех жителей страны, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Вдобавок регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная «языковая инквизиция». Именно в Латвии наказывают штрафом за размещение уличных табличек на двух языках, что я лично проверил на себе, прикрепив на свой дом двуязычный указатель. А об автономии, и уж тем более «широкой», и говорить не приходится, ибо это вообще может грозить тюремным заключением. Достаточно вспомнить, как в декабре 2012 года на меня и известных в стране общественно-политических деятелей Владимира Линдермана и Иллариона Гирса завели уголовное дело за «призыв к подрыву территориальной целостности». Призыв заключался в организации научной конференции, где планировалось обсудить экономические преимущества Латгалии (восток Латвии), в случае получения статуса автономии в составе Латвии.

И уж совсем по-нацистски откровенно со страниц русофобского издания звучит констатация факта о важности этнического татарского меньшинства для России, что позволяет ему комфортно жить в составе «агрессивной империи». Получается, что русские в Латвии не имеют того же отношения к себе, только потому, что они не являются «важным» для страны народом.

В общем, пребывая в антироссийском экстазе от «сепаратистского» визита Минниханова, латвийские пропагандисты невольно провели сравнительный анализ цивилизованности двух стран, в котором безусловную победу они отдали России. Ведь все прелести Татарии, перечисленные латышскими СМИ, это не заслуга отдельно взятого субъекта Федерации, это общепринятая практика на всей территории страны, малые народы которой, свободно и на официальном уровне используют родной язык, могут иметь широкую национально-культурную автономию, ощущают свою значимость и важность.

Очень хочется надеяться, что когда-нибудь в Латвии пройдет неонацистский угар и она сможет воспользоваться примером России — ради констатации факта собственного процветания.