В середине октября Украина привлекла к себе повышенное внимание Европы или, по крайней мере, какой-то части европейского политического класса и общества. Всего за несколько дней Киеву, которому, казалось бы, перестали удивляться, удалось удивить мир серией резких движений и не менее резких, вызывающих комментариев к ним. Сначала украинская сторона сорвала предложенную Германий и Францией встречу на высшем уровне в «нормандском» формате в Берлине, сопроводив свои действия потоками пропагандистских излияний, вершиной которых стало обвинение министра внутренних дел А. Авакова в адрес президента Франции Ф. Олланда в том, что тот «много на себя берет». Затем с берегов Днепра покатились раскаты ругательств и проклятий в сторону «глупой» Европы и отдельных ее представителей, играющих якобы на руку Москве. На закуску миру была представлена «картинка» претенциозных факельных шествий украинских радикалов 14 октября, удивительным образом воссоздающая восемьдесят лет спустя в миниатюре антураж и атмосферу «мюнхенского» марша немецких национал-социалистов.

Модест Колеров ИА REGNUM Ядовитый гриб в джунглях родины

Мы привыкли говорить: «Украина привлекла», «Украина удивила», «Украина воссоздала», — хотя многие из нас отдают себе отчет в том, что такая генерализация имеет мало общего с действительным положением вещей. Все, что делается и говорится сегодня от имени Украины, делается и говорится меньшинством. Агрессивным меньшинством, с помощью насилия и принуждения навязавшего себя и свой алгоритм жизни большинству и, по сути дела, взявшему это большинство в заложники. Показательный момент: Накануне марша 14 октября лидер «Азова» А. Билецкий обратился к украинцам с призывом присоединиться к нему, чтобы показать, «как нас много». Предложение повисло в воздухе. По вечерней столице маршировало две-три тысячи «активистов». Весь город, а вместе с ним и вся страна, замерли в страхе. Желающих бежать на улицу, чтобы кому-то что-то показывать рука об руку с «азовцами», не нашлось. «Новые лица», о которых мечтали организаторы шествия, не появились. Нормальных людей это обстоятельство не может не радовать. Это означает, что Украина по большей части здорова или практически здорова. Больна ее ничтожная часть. К сожалению, именно та, что управляет государством и заправляет общественным мнением, и которую мир, увы, считает Украиной.

«Приступ» истерического патриотизма, выпавший в этот раз на новый государственный праздник — День защитника Отечества, в нынешних украинских условиях далеко не первый. Подобное случалось и прежде. И случается, к сожалению, с завидной регулярностью. Этот, правда, отличался от других. В нем доминировали агрессия и истерия, но направлены они были не столько против России, сколько против «кормилицы» Европы, ради которой скакал, стонал, стрелял «майдан». Общий антиевропейский настрой, вдруг охвативший лучшие умы, тела и души украинского политического класса, оказался настолько силен, что в новый мейнстрим предпочел включиться даже с виду тихий и мирный премьер В.Гройсман. Факел в руки он, правда, не взял, маршировать по Крещатику вместе с «Азовом» и «Свободой» не отправился, но против Запада решил тоже тявкнуть. На всякий, так сказать, пожарный случай. Заявив, что снимать мораторий на продажу земли в угоду МВФ его правительство не намерено.

Масла в набирающий силы антиевропейский раж Киева вольно или невольно подлила Парламентская Ассамблея Совета Европы, приняв 12 октября сразу две резолюции по «украинскому вопросу». Пускай едва ли четвертью голосов от общего количественного состава, но — приняв. И возложив всю полноту ответственности за происходящее в Украине после февраля 2014 года на Россию. Иначе говоря, проявив недопустимую односторонность в понимании и оценке ситуации, а также, кроме всего прочего, выдав, по сути, индульгенцию поднимающему голову украинскому национал-радикализму.

Остальная Европа, та, что не заседает в Страсбурге, взглянув на новую Украину, сильно удивилась и оробела. И в Брюсселе, и ведущих европейских столицах привыкли иметь дело с П.Порошенко. Именно поэтому, взявшись продвигать вперед процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе «Минских соглашений», европейские политики вознамерились оказать давление на него. А тут выясняется, что, дави, не дави, все без толку. Порошенко страной не управляет, то, что происходит, и что может произойти, не контролирует и не определяет. Поставленную перед ним задачу обуздать радикалов и их незаконные вооруженные формирования, отвечавшую, кстати, и его собственным интересам, он не выполнил. Что теперь делать? Срочно менять Порошенко? Во-первых, без американцев это вряд ли получится. Во-вторых, кого ставить вместо него? Вокруг остались только «националы» да «радикалы», один похлеще другого

Пока на улицах Киева размахивали красно-черными флагами ОУН-УПА против России, в Европе предпочитали закрывать на это глаза, в глубине души понимая, что, к чему, но на людях списывая на издержки молодой «демократии». Когда же неонацистскими символами стали тыкать в глаза самой Европе, европейцы откровенно растерялись. Что делать? Запретить их — эти флаги — законодательно, как это сделали у себя поляки? Но запрет будет действовать на территории Европы, не отражаясь на положении дел в Украине. А в Украине? Куда эти флаги и всю остальную фашистскую символику, отражающую соответствующие настроения и ориентации, девать в Украине? И как сделать, что удалось их куда-то деть? Когда Москва предлагала США и Европе искать пути решения возникших конфликтных ситуаций в разных частях мира, включая Украину, совместными усилиями, те под разными предлогами отвечали отказом. Сегодня становится понятно, что без участия России не выйдет не только добиться мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но и обеспечить хотя бы относительную нормализацию жизни по всей стране. Ситуация в Украине окончательно вышла из-под контроля. И Америки, и Европы, и официального Киева. Вопрос: «Камо грядеши, Украина?», — при таких раскладах повисает в воздухе.