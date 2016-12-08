Еще в июне 2015 года по вопросу борьбы с наркотиками состоялось совещание у президента России. На этом мероприятии многие обращали внимание на спорную практику: за незначительное количество проданного наркотика у нас могут привлечь и дать наказание как за большие объемы. И на то, что к ответственности привлекают наркоманов, а не тех, кто превратил эту человеческую беду в выгодную для себя сферу деятельности.

ru.torange.biz На игле

Однако, как заявил ИА REGNUM, ветеран РУБОП МВД России, заместитель председателя Общественного антикоррупционного комитета Калужской области Андрей Мучкин, дело за год так и не сдвинулось с мертвой точки. «У нас, как правило, ловят даже не мелких наркодилеров, а наркоманов, которые делятся своими дозами с другими наркоманами. Это у нас квалифицируется как наркодилерство. Нельзя сказать, что борьба с сетями как таковыми не ведется, но чаще в руки полиции попадает либо мелочь, либо случайные люди — курьеры. И еще. Есть такое понятие, как «смесь», когда чистый наркотик разбавлен другим веществом. А задержанному вменяют вес всей смеси, как чистого наркотика. К примеру, если кондитер покупает мешок мака и в нем попадается несколько ломтиков маковой соломки, то получается, что он хранит целый мешок маковой соломки. Подобные уголовные дела заканчивались обвинительными приговорами. В Воронеже, к примеру, осудили всю семью, которая имела хлебопекарню»,

Почему правоохранительные органы, в обязанности которых входит борьба с наркопреступностью не выполняют указаний президента России — вопрос сложный. Либо это стремление самым простым путем добиться нужных показателей по раскрываемости. Либо что-то иное — но постыдные факты, когда сотрудники правоохранительных органов были сами замечены в «крышевании» наркобизнеса неоднократно озвучивались в СМИ. И эта проблема, которую надо решать. Иначе, с наркопреступностью в России мы не покончим никогда.

Молодой москвич Александр Борисов — рабочий машиностроительного завода «Авангард», стал фигурантом очередного уголовного дела, когда обвиняют и сажают в тюрьму совсем не воротил наркобизнеса. Отметим сразу, что медицинская экспертиза не подтвердила, что Борисов нуждается в лечении от наркозависимости. По работе он характеризуется положительно. Имеет двух несовершеннолетних детей.

Александр Борисов был обвинен 3 июня 2016 года в незаконном хранении без цели сбыта психотропных средств в крупном размере. Иными словами, хранил для личного употребления. Из обвинительного заключения следует, что Борисов в «неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица незаконно приобрел для лично употребления, без цели сбыта, порошкообразное вещество, массой не менее 1.20 граммов, которое содержит в своем составе амфетамин». В этой истории речь идет как раз о той самой спорной теме, что есть «смесь», которую поднимали борцы с наркотиками на совещании у президента России Владимир Путина в июне 2015 года.

Эксперты отмечают, что в Москве самый чистый «амфетамин», изготовленный в кустарных условиях — содержит лишь 5−7% психотропного вещества. Остальной — шлак, не являющийся психотропным веществом. До 2013 года при проведении экспертизы вычленяли чистый вес психотропного вещества. Если бы это правило сохранилось (не стали вычленять из-за дороговизны экспертизы — так объясняют правоохранители), то у Борисова. вообще не было бы состава уголовно наказуемого деяния.

Сам Борисов утверждает, что и этой дозы при нем не было. И речь идет об элементарной провокации. Утверждать это мы не можем, так как не располагаем достаточными фактами. Но по сути обвинений, которые выдвинули Борисову, дадим слово еще одному известному российскому адвокату Михаилу Трепашкину: «По этому уголовному делу мы так и не смогли, в соответствии с требованиями закона, добиться, чтобы были запрошены и приобщены к материалам уголовного дела «сообщения о готовящихся противоправных действиях Борисова А.А.». Именно эти материалы являлись законным основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следователи не допросили. как следует. очевидцев «обнаружения психотропной смеси в 2-х пакетиках». Как правило, следователь допрашивает оперативника — инициатора мероприятия, а остальных приглашает лишь для подписания уже написанного протокола допроса (меняет только анкетные данные). Все показания — похожи как близнецы (забегая вперед отмечу, что суд это отражает фразой «все показания свидетелей согласуются между собой, а значит — им можно доверять). Когда в суде начинаешь этим свидетелям, в частности, понятым, задавать вопросы по конкретным деталям, они путаются в показаниях. А иногда признаются, что не видели момент изымания пакетиков из кармана. И тогда в суде зачитывают старые показания свидетеля, после чего помощник прокурора задаёт вопрос: «Вы тогда ведь лучше помнили? И, как обычно, получает положительный ответ. Это было в деле Борисова, это — повсеместное явление по аналогичным делам в Москве, да и в России», подытожил Михаил Трепашкин в интервью корреспонденту ИА REGNUM

К сожалению, ситуация, действительно, типична и для других регионов России. В марте 2016 года ИА REGNUM проводил журналистское расследование в Оренбургской области, итогом которого стала статья «Кто крышует наркобизнес в Оренбуржье: правосудие по-абдулински». В статье отмечалось, что 14 марта на территории Оренбургской области в городах Оренбурге и Орске задержаны участники преступной группы, которые занимались сбытом наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом под видом круглосуточного интернет-магазина. Как сообщало ИА REGNUM , по подозрению в совершении преступления задержаны и жители Саратовской области.

Подобные истории происходят в Оренбургской области часто, но, как показывает практика, искоренить продажу наркотического зелья так и не удается. Задерживают, как правило, дилеров или самих потребителей наркотиков. А в 2015 году аналогичное дело и вовсе развалилось, так как в ходе суда выяснилось, что за раскрытием преступной группы стояла банальная полицейская провокация. Типичный пример — история жителя Оренургской области Евгения Сизова. Ему были предъявлены обвинения, что он осуществлял сбыт наркотических средств. Причем, в составе организованной преступной группы. Впоследствии, наличие ОПГ доказано не было, но и к группе лиц, имевшей предварительный сговор, как выяснилось, Сизов прямого отношения не имел. Кроме этого, вменяемые Сизову три эпизода «продажи наркотиков» не были зафиксированы ни аудио, ни видеозаписями, нет подтверждений, что он вообще что-то передавал и получал за это меченые купюры. А во время вменяемого ему «второго эпизода» продажи наркотика, Сизов вообще находился в другом городе. «Покупатель» зелья — известный в городе наркоман в суде отрицал факт покупки наркотиков у Сизова. Но к доводам защиты, как в случае с Борисовым, суд не прислушался. Сейчас Сизов отбывает наказание в местах лишения свободы.

В случае с Александром Борисовым судья, удалившись в совещательную комнату после прений сторон для вынесения приговора, вдруг решила возобновить судебное следствие. Оценивая доказательства защиты, которые не были перечислены в обвинительном заключении, но находились в уголовном деле и подтверждали версию обвиняемого Борисова А.А., что 2 пакетика с амфетамином ему подбросили, она решила дополнительно запросить из СК РФ материалы проверки противоправности действий сотрудников ФСКН, задерживавших Борисова.

Отметим, что даже следователь, расследовавший уголовное дело в отношении Борисова А.А. на заключительном этапе, увидел признаки фальсификации материалов уголовного дела в действиях сотрудников. Поэтому в мае 2016 года выделил на них материалы и отправил в СК РФ для проведения доследственной проверки в порядке ст.ст.145−146 УПК РФ. Однако, материалов этой проверки так и не нашли. Но 14 октября 2016 года заместитель руководителя Тимирязевского МРСО СУ по САО ГСУ СК РФ по городу Москве С.А.Мусаев вручил уведомление сестре Борисова А.А. (по запросу адвоката) о том, что-то постановление, которое судья использовала как доказательство вины Борисова, отменено 30 сентября 2016 года. Проверка продолжается. Родственники Александра Борисова не теряют надежды на справедливое решение апелляционного суда.

Возникает вопрос, так с кем же в реальности борются наши правоохранительные органы? И кому на пользу такая практика? Населению страны? Скорее, самим сотрудникам, которые на фоне подобной раскрываемости получают награды и звания, а реальная угроза здоровью и благополучию наших граждан — дельцы наркобизнеса продолжают свои преступные деяния. В данном случае, речь идет не только о судьбе москвича Александра Борисова или жителя Оренбургской области Евгения Сизова, но и сложившейся порочной системе. Системе, которая наносит реальный урон общественной безопасности страны. А история с Александром Борисовым — типичный показатель, как на самом деле, ведется у нас борьба с наркопреступностью. И как калечатся судьбы молодых людей, которые и так, в силу наркотической зависимости, либо несистематического злоупотребления наркотиками стали жертвой организованной наркопреступности.