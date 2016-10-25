Глава Службы секретной разведки Австралии Ник Уорнер предостерёг, что на «заднем дворе» Австралии действуют боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что представляет угрозу для национальной безопасности страны. По его словам, исламисты из группировки пытаются устроить свой филиал на юге Филиппин, что свидетельствует о том, что, хотя радикалы и несут значительные территориальные потери на Ближнем Востоке, их идеология распространилась так широко, что вряд ли удастся уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшее время, пишет Дион Ходжсон в статье для The Strategist.

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Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добились определенных успехов в том, чтобы заручиться поддержкой на юге островного государства, что расширяет список их географических приобретений, вдобавок к Малайзии и Индонезии. Так, в июне группировка выпустила официальное пропагандистское видео, на котором несколько «батальонов» и командующих радиальной группировки «Абу Сайяф», в том числе их лидер Абу Абдуллах, присягнули на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В нем же звучал призыв ко всем мусульманам на Филиппинах, в Малайзии и Индонезии, которые не смогли вступить в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, вместо этого объединиться под руководством Абдуллаха.

По словам экспертов, это видео имеет большое значение, поскольку оно демонстрирует, что сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь призывают объединиться в рамках одной организации у себя на родине и начать осуществлять теракты в Юго-Восточной Азии, вместо того чтобы направлять на Ближний Восток. Также есть подтверждённая информация о том, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) учредила официальную структуру командования на Филиппинах, в которой «Абу Сайяф» служит центральным узлом для других группировок, поддерживающих ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Проникновение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ограничивается Филиппинами. Так, о своей верности группировки заявил ряд террористических организаций в Индонезии, в том числе те, кто стоял за первыми терактами в страны, совершенными в январе.

В свою очередь, в Малайзии сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из числа радикалов-одиночек стали в последнее время проявлять себя все активнее в социальных сетях, а сама группировка стала выпускать издание на малайском языке, в котором она сообщает о событиях на Ближнем Востоке. Несколько сот — а по некоторым данным, и более тысячи — жителей Юго-Восточной Азии уехали в Сирию и Ирак, где сформировали группировку «Катибах Нусантара», действующую под руководством ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Южные районы Филиппин представляют собой удобную и гостеприимную транзитную точку для боевиков из Юго-Восточной Азии, благодаря чему они могут перегруппироваться, завязать связи, создать сети и осуществлять планирование операций. На фоне потерь ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территорий на Ближнем Востоке, юг островного государства может стать убежищем для возвращающихся из Сирии и Ирака боевиков, а также тех, кто не смог попасть туда. Более организованная и лучше подготовленная террористическая группировка, сформированная официальной командной структурой и пользующаяся преимуществами современных технологий связи, может представлять значительную угрозу безопасности.

Несмотря на контртеррористические операции, правительство страны так и не смогло минимизировать угрозу экстремистских группировок. В период с 2002 по 2013 год США предоставили Маниле $441 млн помощи вооруженным силам островного государства для борьбы с «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими экстремистскими группировками. Помощь США до 2014 года также включала в себя развёртывания 500 военнослужащих сил специального назначения США, которые предоставляли разведывательную информацию и военную подготовку. Хотя эти операции и имели определенный успех, «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему является угрозой региональной безопасности.

В Малайзии и Индонезии юг Филиппин по-прежнему считают неуправляемой территорией — слабым звеном в их режиме региональной безопасности — ввиду недостатка профессионализма в вооруженных силах Манилы. Это мнение разделяют и в Австралии, власти которой предостерегают своих граждан от поездок в этот регион из-за «высокого риска» похищений и террористических актов.

В результате провала борьбы с террористами «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует огромные территории юга Филиппин, осуществляя не только теракты, но и предпринимая малые наступательные операции против правительственных сил. Группировка получила сотни тысяч долларов от похищений и выкупов, благодаря чему она смогла разрастись, завербовать новых членов, приобрести оружие и боеприпасы, а также подкупить местные силы безопасности.

Присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Филиппин будет иметь негативные последствия для всего региона, в том числе для Австралии. В частности, на прошедшем в сентябре саммите Австралия — АСЕАН в Лаосе премьер-министр Канберры Малкольм Тернбулл заявил, что австралийский регион все больше сталкивается с исламским радикализмом, поэтому необходимо более эффективное региональное сотрудничество и обмен разведывательной информацией.

Как показали недавние теракты в Индонезии, жители Австралии могут также стать жертвами терактов в Юго-Восточной Азии. Помимо опасений относительно внутренних терактов, инспирированных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще большую озабоченность вызывает то, что экстремисты могут вернуться из Ближнего Востока, обладая навыками для осуществления более смертоносных, военных операций по всему региону.

Пока не ясно, какое влияние окажет новый президент страны Родриго Дутерты, который придерживается крайне жесткой линии, на ситуацию на юге Филиппин. После теракта в его родном города Давао, он пообещал уничтожить «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Для того чтобы сделать это, он обязался направить в регион 10 тыс. военнослужащих, провести военную модернизацию, а также с помощью своих «дипломатических навыков» заставить боевиков сложить оружие. Тем не менее, Дутерте попросил военнослужащих подразделения специального назначения США покинуть остров Минданао и заявил о готовности купить вооружение у России и Китая, а также нанять непальские гуркхи.

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Хотя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не продемонстрировало своей способности действовать через «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для расширения своего присутствия в регионе, время ослаблять бдительность еще не пришло. Необходимы более широкие и эффективные совместные дипломатические, военные и разведывательные действия между правительствами стран АСЕАН, особенно Малайзией, Филиппинами и Индонезии для полного уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Филиппин.