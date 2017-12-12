Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», расположенная в Алтайском крае, стала одной из немногих, которая не была закрыта после анализа деятельности российских зон, осуществленного Счетной палатой РФ. Вместе с тем, в перечень восьми особых экономических зон, действие которых Правительством РФ прекращено досрочно в «связи с их катастрофической неэффективностью», вошла особая экономическая зона «Долина Алтая», расположенная в соседней Республике Алтай. И это при том, что и «Бирюзовая Катунь» и «Долина Алтая» изначально создавались, как дополняющие друг друга, и их инфраструктура (газ и электричество) развивалась совместно.

www.bkatun.ru Мост через Катунь, ведущий к ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

gorno-altaisk.info Такой, по задумке проектировщиков, должна была стать ОЭЗ «Алтайская Долина», переименованная впоследствии, в «Долину Алтая»

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www.bkatun.ru План ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

«Турзоны развиваются совместно и никогда не будут конкурировать друг с другом», — об этом в 2015 году говорил алтайский губернатор Александр Карлин. По его словам, «Бирюзовая Катунь» была задумана как зона, ориентированная преимущественно на молодежный и экстремальный туризм, а концепция ОЭЗ «Долина Алтая» в качестве базового направления предполагала развитие семейного туризма. Но если Алтайскому краю удалось реализовать проект, то резиденты ОЭЗ в Республике Алтай, как выяснилось, не стали вести туристско-рекреационной деятельности, на которую подписывались, даже несмотря на грозившие им штрафы.

Неэффективность или слабый интерес?

По данным Счетной палаты РФ, при вложенных 2809,4 млн. средств федерального бюджета и полученных льготах, в «Долине Алтая» объем при влеченных инвестиций и уплаченных налоговых платежей резидентами ОЭЗ составил всего 53,5 млн. рублей. ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» тоже была включена в список неэффективных. Однако получив из федерального бюджета средств и льгот на 4163,4 млн. рублей, инвестиций и налоговых платежей в Алтайском крае оказалось больше — 693,3 млн. рублей.

С формулировкой о «катастрофической неэффективности» функционирования зоны «Долина Алтая» министр туризма Республики Алтай Евгений Ларин не согласен. «В сентябрьском постановлении Правительства нет таких слов. Их, видимо, выдумали журналисты», — подчеркнул он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. О возможной причине закрытия чиновник не стал говорить прямо, склоняясь к тому, что проблема не в слабой управляемости зоной, а в самих резидентах. «Поначалу проект их привлекал. Его изюминкой было огромное искусственное озеро, вокруг которого и предполагалось развернуть строительство туристических объектов, но с ним возникли проблемы», — пояснил Евгений Ларин.

gorno-altaisk.info Так начинались работы по строительству искусственного озера в особой экономической зоне «Алтайская долина»

Вместе с тем, он не стал скрывать, то проблемы эти могли возникнуть на стадии проектирования и невнимательности при проведении государственной экспертизы.

Утечка воды и резидентов

Создание обеих алтайских зон началось согласно постановлению Правительства РФ в 2007 году. В Республике Алтай для этой цели было выделено около 857 га. земли в Майминском и Чемальском районах. Зона соседнего — Алтайского края — расположилась на площади 3326 га. неподалеку: на левом берегу Катуни в 5 километрах от села Манжерок.

Проект республиканской зоны был разработан немецкой компанией Roland Berger Strategy Consultants GmbH. А главным проектировщиком алтайской выступил ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» (хотя за основу были взяты данные архитектурно-планировочных решений Концепции развития ОЭЗ, разработанные все той-же немецкой компанией, — прим. ИА REGNUM ).

Проект «Алтайской долины» включал в себя комплекс из огромного искусственного озера и трех искусственных островов, вокруг которых планировалось расположить гостиницы различного класса, а также возвести различную инфраструктуру для занятий активными видами спорта (в числе которых — сноуборд и спортивный альпинизм), построить административно-деловой и культурный центры, аквапарк, этническую деревню и другие диковинки.

Александр Тырышкин Так выглядела ОЭЗ «Долина Алтая» в сентябре 2015 года

Возведением искусственного водоема занялась компания «Мегаполис» (цена контракта — 1,094 млрд рублей), а в резиденты «Долины Алтая» записалось порядка 10 компаний. Назывались, в частности, «Ски Лайн», «Горно-Строй», «Интерски», «Майма-Строй», «Регион», «Парк развлечений «Алтайская долина», «Турсервис», «Алтайтур», «Алком-Трэвел» и «Этническая деревня «Алтай». Правда, большинство представленных ими проектов так и осталось на бумаге — экономика «подкачала».

onf.ru Такой территория ОЭЗ «Долина Алтая» была заснята активистами ОНФ осенью 2015 года

Документы предусматривали, что «Алтайтур», к примеру, в до 1 января 2012 года осуществит капитальные вложения в сумме 548,302 млн рублей на строительство гостиничного комплекса на 750 мест, «Турсервис» на сумму 1 127 763 000 рублей возведет террасированную гостиницу на 650 мест, а «Алком-Трэвел» направит на строительство гостинично-развлекательного комплекса «Сталактит» (750 мест размещения) 1 058 789 000 рублей. Кроме того, компании были обязаны до 15 июля 2009 года представить результаты инженерных изысканий и проектную документацию. Однако, проверки, проведенные в августе 2011 и октябре 2012 года, показали, что эти резиденты не выполняют своих договорных обязательств.

Правда, в этом вопросе интереснее другое: как эти резиденты могли бы их выполнить, располагая уставным капиталом в 5−10 тысяч рублей? Убедиться в этом легко, достаточно ввести в интернете название компаний.

Поэтому в августе 2013 года арбитражный суд Республики Алтай удовлетворил требования Минэкономразвития РФ о расторжении соглашений о туристско-рекреационной деятельности на территории ОЭЗ «Алтайская долина» с резидентами «Алтайтур», «Турсервис» и «Алком-Трэвел». Компаниям этим предстояло выплатить крупные штрафы — более 27,4 млн, 56,3 млн и 52,9 млн рублей соответственно.

Неизвестно на что надеялся и другой несостоявшийся резидент — «Солнечная долина», в марте 2015 года заявившийся с объемом инвестиций в 97,4 млн рублей, так как его уставный капитал, судя по открытым источникам, тоже составляет 10 тысяч рублей.

Между тем, компания планировала создать на территории южной планировочной группы «Долины Алтая» всесезонный семейный оздоровительный СПА-комплекс. «В рамках проекта будут построены гостиница на 20 номеров, фито-кафе, СПА-комплекс, пункт проката, беседки для отдыха, детская и спортивная площадки. Начало работы комплекса, в котором будет создано 36 рабочих мест, запланировано на 2019 год», — было заявлено на презентации проекта в Москве. Но на сайте rusprofile.ru, к примеру, можно увидеть, что уже в конце 2015 года кампания эта была исключена из ЕГРЮЛ, так как перестала предоставлять о себе отчетность. Но министр по туризму Республики Алтай Евгений Ларин уверен, что дело не в экономике.

onf.ru Такой территория ОЭЗ «Долина Алтая» была заснята активистами ОНФ осенью 2015 года

По его словам, компании весьма охотно инвестируют средства в местный турбизнес, а его доля в в валовом региональном продукте составляет 10%. Но если судить по официальным данным, в 2015 году объем реализованного турпродукта республики составил 3,2 млрд. рублей, тогда как доходов, по словам Евгения Ларина, получено 160 миллионов рублей.

Выходит, что теневым турбизнесом в регионе заниматься выгоднее, чем участвовать в федеральных проектах — пусть даже со льготами?

«Утечка» резидентов происходила на фоне утечки воды из искусственного озера — ключевого элемента «Алтайской долины». В январе 2013 года на водоеме начались процессы фильтрации. Попросту говоря, вода стала уходить из водоема.

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Первоначально запустить пляж на туркомплексе «Долина Алтая» планировали к летнему сезону 2015 года.

al-tai.ru Так выглядело искусственное озеро площадью 51 гектар в особой экономической зоне «Алтайская долина» сразу после заполнения, 15 января 2013 года

«Проблема сегодня в ключевом объекте проекта — искусственном озере. Скорее всего, здесь больше просчеты проектировщика. Причину утечки воды нашли, сейчас решается вопрос о финансировании работ по устранению этой причины. В основном финансирование идет за счет федерального бюджета, зона ответственности лежит и на ОАО «Особая экономическая зона», — заявлял 2 года назад министр туризма и предпринимательства Республики Алтай Евгений Ларин. Он же тогда предположил, что ошибки можно будет исправить за счет государства. Для этого, по некоторым данным, требовалось более 300 млн рублей.

Вера в федеральную поддержку не покидала республиканские власти вплоть до объявления о закрытии экономической зоны «Долина Алтая». В ноябре 2015 года заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер заявил, что экономическая зона — это необходимый инструмент для вывода туризма на мировой уровень, и что осенью 2016 года озеро будет вновь наполнено, а летом 2017 года зона начнет функционировать в полном объеме.

onf.ru Такой территория ОЭЗ «Долина Алтая» была заснята активистами ОНФ осенью 2015 года

И это — несмотря на то, что осенью 2015 года активисты ОНФ, побывавшие на месте строительства, в публичном обращении в Минэкономики заявили, что попытки наполнить озеро в «Долине Алтая» за 1 млрд рублей были провалены. «Миллиардный памятник коррупции и халатности в окружении пустырей и ям», — так о состоянии проекта «Долина Алтая» высказался активист ОНФ Дмитрий Калясников.

onf.ru Такой территория ОЭЗ «Долина Алтая» была заснята активистами ОНФ осенью 2015 года

«Черное с белым», гвоздь и отвертка

По наблюдениям директора Туристского центра Алтайского края Татьяны Сажаевой, все лето 2016 года на территории республиканской турзоны «Долина Алтая» велись строительные работы и у туристов возникала надежда, что она когда-то откроется.

onf.ru Такой территория ОЭЗ «Долина Алтая» была заснята активистами ОНФ осенью 2015 года

«Много раз видела людей, подъезжающих к большим воротам, рядом с которыми стоит охрана и никого никуда не пускает. Конечно, проект был бы интересен, потому что сибирякам пляжного отдыха наверное не хватает. <…> Но, если смотреть где — белое, а где черное, то здесь, конечно, больше черная полоса, потому, что федерация перестала поддерживать один из крупнейших проектов, а это, по сути, — ликвидация. Она означает, что возвращаемся не просто в начальную точку, но имеем еще определенные, на мой взгляд, убытки: то, что уже построено, при передаче на региональный уровень, станет нагрузкой для местного бюджета. Не так богата у нас Республика Алтай, чтобы содержать, не получая доходности», — такое мнение высказала накануне Татьяна Сажаева в интервью программе «Наши новости».

По ее словам, поскольку обе зоны находятся рядом, закрытие «Долины Алтая» может быть связано с неэффективным управлением.

«Как правило, мы же всегда ищем какой-то субъективный фактор и объективный. Объективно — горы те-же, что и у «Бирюзовой Катуни», Чуйский тракт — «дорога жизни» — та-же, целевая группа — сибиряки и активная молодежь — та-же. Но, просто мне кажется, насовсем эффективное управление. Хотя у «Бирюзовой Катуни» есть вопросы по поводу резидентов, но, тем не менее, их на сегодняшний день — 17. Зона продолжает развиваться, инфраструктура туда идет. Так или иначе, предприниматель, который планирует заниматься туризмом и развивать, он понимает, что зайти в особую экономическую зону и получить всю инфраструктуру (газ, вода, освещение, очистка и так далее) легче, чем начинать это делать с нуля. Поэтому мне кажется, что субъективно что-то не сложилось. А потенциал — высокий», — полагает эксперт.

onf.ru Такой территория ОЭЗ «Долина Алтая» была заснята активистами ОНФ осенью 2015 года

«Как механизм, особая экономическая зона, себя не оправдал», — заявил недавно в интервью ИА REGNUM Максим Кривелевич, комментируя закрытие ОЭЗ.

«Это очень узкий и частный случай стимулирования экономической активности, который применим только, наверно, в ситуации Калининграда», — полагает эксперт. Идея с зонами, по мнению Кривилевича, изначально была обречена на неуспех «в связи с тем, что гвоздь пытались закрутить отвёрткой».

Максим Кривелевич полагает, что закрытие этих зон не должно выглядеть как какое-то поражение. Причиной провала, по его мнению, стало то, что хорошее начинание происходит на общем крайне мрачном экономическом фоне в условии очень дорогих денег и расширяющегося технологического отставания. Инвесторы, по мнению экономиста, попросту боятся, что вложенные деньги просто окажутся подарком.

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Между тем, турзона в Алтайском крае, несмотря на существующие замечания, в этом году, судя по всему, обзаведется новыми и весьма солидными резидентами. В настоящее время на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» работают 17 компаний с общим объемом заявленных инвестиций около 10 млрд. рублей. Ими введен в эксплуатацию 21 туристский объект.

www.bkatun.ru Искусственное озеро на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

В частности, завершено строительство гостиницы, кафе, и первого этапа горнолыжного комплекса. На искусственном наливном водоеме возведены водяные горки. У «природного магнита» — Большой Тавдинской пещеры — открыли пасеку, галереи и кафе с административными и выставочными помещениями. Ведется строительство комплекса на 80 мест размещения и первой очереди гостиничного комплекса на 140 мест, кафе-ресторана, дома художника.

www.bkatun.ru Отдых в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

В 2015 году на Алтае было завершено строительство крупнейшего, стратегически важного электросетевого комплекса «Бирюзовая Катунь», включающего подстанцию мощностью 25 МВт и линию электропередачи протяженностью 106 км. Ввод объекта, по расчетам местных чиновников, придаст новый импульс развитию туризма, в том числе круглогодичного, в предгорьях Алтайского края.

По словам директора Туристского центра Алтайского края Татьяны Сажаевой, появляются на «Бирюзовой Катуни» не только «природные магниты», но и предприниматели.

www.bkatun.ru Мост через Катунь, ведущий к ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

«А это, и есть так называемая, «синергия», когда работают на определенный результат. И мне кажется, что там не хватает на сегодняшний день мест размещения и более агрессивной тактики продвижения. Потому что знать на «Бирюзовой Катуни» только озеро и пещеры — этого, наверное, мало. Люди, которые часто там бывают, даже не в курсе, что там есть вертолетная площадка, с которой открывается великолепный вид, и что там есть пешеходная тропа — всегда что-то новое узнают. А это нужно очень агрессивно продвигать. Потому, что туризма на Алтае много: чтобы тебя выбрали, нужно предпринять, как минимум, больше усилий, чем другие», — отметила Татьяна Сажаева.

www.bkatun.ru Так ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» выглядит ночью

Из «АДа» в «ДА»

Как бы то ни было, позиция российского правительства такова, что теперь регионы должны будут нести всю финансовую ответственность за функционирование своих зон.

В администрации Алтайского края ИА REGNUM сообщили, что процесс их передачи в управление регионам еще не завершен. Ранее турзонами управляло федеральное акционерное общество, которое аккумулировало средства, проводило торги и финансировало строительство. Такие же акционерные общества действовали и в субъектах, имеющих ОЭЗ. Как теперь будет происходить финансирование — пока не известно: новый механизм должен быть прописан в соглашении с Минэкономразвития.

www.bkatun.ru Горнолыжный кемпинг в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Закрытая зона «Долина Алтая» тоже сдаваться не собирается. По словам министра туризма Республики Алтай Евгения Ларина, она получит статус проекта регионального значения, а льготы будет предоставлять резидентам, в соответствии с местным законодательством.

«Для нас решение о прекращении деятельности «Долины Алтая» стало неожиданным. Конечно, жаль, что проект не удалось реализовать, но трагедии из этого мы не делаем. Будем развивать его в соответствии с собственной концепцией развития въездного туризма», — подчеркнул министр.

По его словам, для власти то обстоятельство, что резиденты сочли проект непривлекательным для себя — «лишь повод оперативно проанализировать ошибки и двигаться дальше». На вопрос о том, не была ли вызвана перестановка слов в аббревиатуре зоны имевшимся неблагозвучием (изначально она называлась «Алтайская долина» («АД»), но в 2013 году было утверждено новое название зоны — «Долина Алтая» («ДА», — прим. ИА REGNUM) — Евгений Ларин отвечать не стал, но иронично заметил: «в любом случае, нам это не помогло».