



Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг в руки

Ни для кого не секрет, что в Республиканской партии существует глубокий раскол. Он развивался в течение многих лет, анамнез мы в некоторой степени могли наблюдать в ходе предыдущих президентских циклов, но он был полностью и резко обнажен после утверждения «невероятной» кандидатуры Дональда Трампа. Только один исход в ноябре может предотвратить абсолютный, необратимый, но вполне очевидный разрыв пласта: избрание Хиллари Клинтон. Соответственно, республиканская элита, в том числе лоббисты, выборные должностные лица и ученые мужи, отчаянно надеется, что Трамп проиграет. Некоторые из них сдерживаются, выражая это желание про себя — в частном порядке, опасаясь оттолкнуть консервативных избирателей, от которых еще зависят их будущие победы на выборах и бизнес.

Интересы республиканцев, поддерживающих Марко Рубио, совпадают с интересами и закреплением партии статус-кво, это бросается в глаза. Эта фракция, пожалуй, наиболее искренне желает Трампу поражения. Напомним, что несколько округов, где Рубио победил ранее в этом году, — Вашингтон, Северная Вирджиния — районы, которые извлекли огромную «пользу» от пост-9/11 военно-промышленной «раскачки». Под Трампом такие деятели потеряют власть. Может быть, они сохранят некоторое влияние внутри администрации, но их интересы больше не будут иметь первостепенное значение. Другие силы приведут Трампа к возможной победе, и он будет ставить их приоритеты во главу угла во время управления страной.

После избрания Трампа многие консервативные органы и их союзники в Конгрессе будут позиционировать себя как его открытые враги, координируя с демократами ключевые инициативы, чтобы заблокировать повестку дня президента. Вместе с тем другие консервативные органы, в сочетании с симпатизирующими Трампу фракциями Республиканской партии конгресса, сгруппируются вокруг действующего президента и поддержат его повестку дня. В конце концов, сосуществование этих фракций в рамках одного движения окажется несостоятельным и с практической, и с философской точки зрения.

Результатом станет ослабление традиционных рычагов и республиканских институтов в Вашингтоне, чье существование основывается на поддержании сформированной в течение десятилетий старой формулы-принципа «трехногого стула»: социальный консерватизм, свободные рынки и воинственная внешняя политика — инструменты укрепления политической власти консерваторов. Трамп отпилит одну или две ноги этой старой табуретки, и их пока нечем будет заменить, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Его победа потребует переориентации и переоценки ценностей, но это не произойдет в одночасье. Мозговые центры, такие как Американский институт предпринимательства и Heritage Foundation, не смогут внезапно идеологически «преобразиться»; институциональная инерция не позволит им трансформироваться так быстро. Изменения будут происходить медленно, но верно. Президент всегда влияет на идеологический контент внутри собственной партии и оппозиции. Например, восемь лет Обамы реорганизовали коалицию Демократической партии, а также породили сдвиги и во внутренней республиканской повестке. Это очень заметно.

Под руководством Трампа закрытое республиканское собрание Конгресса и аффилированные с ним консервативные движения и организации будут постоянно вести междоусобные войны типа тех, которые мы уже имели удовольствие наблюдать во время праймериз Республиканской партии. Предрекали, что Тед Круз с радостью возглавит любую организованную консервативную оппозицию Трампу — многие видят его главной кандидатурой в 2020 году. Круз имел все предпосылки, чтобы унаследовать королевскую мантию «истинного консерватора». «Настоящие консерваторы», которые уже терпеть не могут физиономию Трампа, конечно, поддержали бы его, захватив с собой пресловутую «табуретку».

Говорят, что советники Круза спорили все выходные, должен ли он отозвать свое «одобрение» Трампа после разорвавшейся в «Вашингтон пост» инфо-бомбы. Но 10 октября Круз во всеуслышание заявил: «Я поддерживаю кандидата от республиканцев, потому что считаю, что Хиллари Клинтон — абсолютная катастрофа. Все разногласия с Дональдом я сформулировал во время избирательной кампании. И я пытался использовать все свои силы», — сказал Круз в интервью техасскому каналу. Круза спросили, хочет ли он снова баллотироваться на пост президента. Республиканец не исключил этого: «Посмотрим, что будет в будущем». Как известно, Круз одобрил Трампа только в сентябре, зато с призывом, адресованным всем республиканцам, — «голосовать по совести».

С другой стороны, если президентом станет Хиллари, консерваторы могли бы объединить партию и создать оппозицию их давнему врагу, сгладив идеологические разногласия, которые поставил ребром Трамп. Разногласия никуда не денутся, но будут подчинены сверхзадаче — подрыву позиций Хиллари. Консерваторы могут легко забыть номинацию Трампа как временное помешательство и отклонение от нормы и вернуться к форме вопроса. Они, вероятно, примут некоторые поверхностные инициативы по решению «трампизма», но «трампизм», как политическая программа, настолько плохо определен и податлив, что, при желании, устранение собственных недостатков и коррекция повестки дня для консерваторов не составит особого труда.

Следует также отметить, что в то время, как раскол особенно выражен среди республиканских элит, престижных аналитических центров и лоббистов с мощными клиентами, которые кормятся из соответствующей кормушки, он гораздо менее очевиден на уровне избирателей. По данным недавнего опроса, поддержка Трампа среди рядовых республиканцев составляет около 90%. В дополнение к поддержанию сплоченности рядов консерваторов проигрыш Трампа сократит разрыв между обычными избирателями и элитой, которые могли бы объединиться в своем противостоянии Хиллари. Таким образом, те, чьи средства к существованию зависят от институтов консервативного движения, получили дополнительный стимул быть заинтересованными в проигрыше Трампа.

Подытожив, можно сказать, что победа Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу для американского консервативного движения. И Хиллари — их единственная надежда.

По материалам The Politico и The American Conservative