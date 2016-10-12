Станислав Тарасов, историк, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, человек с большим личным опытом работы на Востоке и в столице СССР, читателям ИА REGNUM знаком не понаслышке. Всегда щедро делящийся своими уникальными наблюдениями, он стал героем очередного выпуска передачи «Люди России».

Сальвадор Роза. Блудный сын

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