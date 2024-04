Александр Горбаруков ИА REGNUM Против Трампа и его партии и так действует «самый справедливый суд в мире»

В ходе заседания ЦК республиканской партии США единомышленники топтали своего же однопартийца за аморальность. Но — не очень сильно, так, чтобы не оставить следов на его и своем партийном имидже. Говорили правильные слова о том, что женщина — друг республиканца. Более того, она — избиратель, и обижать ее никак нельзя, особенно в канун президентских выборов. После чего решили ограничиться строгим партийным выговором и взять озорника на поруки.

«Свой партбилет я не отдам!»

Официально мероприятие именовалось конференцией и проходило в обычных традициях парткомов советских времен: выступавшие требовали принять меры к проштрафившемуся. Партсобрание, как и положено, проходило вечером, 10 октября, после окончания рабочего дня, по итогам дискуссии было принято судьбоносное — и заранее угадывавшееся… — решение. Председатель республиканского Национального комитета США Рейнс Прибус заявил, что позиция руководства партии относительно кандидатуры Дональда Трампа на пост президента не изменится.

Некоторые настаивали, чтобы он «положил партбилет на стол»: снял свою кандидатуру в пользу более достойного члена. Информационное агентство «Ассошиэйтед пресс» любезно напомнило, что подобные мероприятия — большая редкость, и проводятся лишь тогда, когда необходимо решить неотложные и важные вопросы. Таким неотложным вопросом стали стародавние интервью, в которых Дональд Трамп обсуждал с журналистами детали своей интимной жизни. И разудало высказывался в отношении женщин. Особо их потрясла исповедь однопартийца, датированная 2005 годом…

Противники из партии демократов на протяжении всей предвыборной кампании уверяли электорат в том, что Дональд Трамп — женоненавистник. В смысле физиологии, как мужчина, женщин он очень любит. Но презирает их, как человеческих существ, и все его поступки направлены на то, чтобы унизить женщину. Теперь рецептами их протеже по общению с представительницами прекрасного пола были потрясены и республиканцы — по выражению одного из американских журналистов, «они потеряли сознание и рухнули на койки».

Итак, в своем интервью 2005 года Дональд Трамп рассказывал, как он «подкатывался» к замужней женщине, которую называл «сукой». Вот самый скандальный его фрагмент:

— Я предпочитал рассосать несколько штук «Тик-Так» перед тем, как начать ее целовать. Знаете, меня автоматически влечет к красивым, я начинаю целовать их. Они действуют на меня, как магнит. Просто целовать. Я даже не жду. Ну, а если ты звезда, они позволяют тебе делать это. Вы можете делать все, что хотите.

— Все, что хотите?

— Хватайте их за … Вы можете делать все, что хотите.

Даже иносказательно не сумею намекнуть, что стоит за отточием, все равно, выйдет за рамки допустимых приличий. Может, английский вариант его ответа не будет считаться нецензурным: «Grab 'em by the pussy. You can do anything».

Вот он, абсолютно понятный вариант ответа на вопрос читателей, с чего вдруг в России уделяют столько внимания предвыборной кампании в США. Нам демонстрируют а) «истинные демократические ценности»; б) нравы американских менторов, постоянно попрекающих Москву в «нечистых выборах»; в) просто вынуждают неприлично ржать, глядя на весь этот «слоновник».

Разумеется, Дональд Трамп извинился и разоблачился перед партией. Естественно, один из его советников напомнил, что кандидат позволял себе «сексистские высказывания» — в нынешней Америке за них не линчуют, но протаскивают через судебные иски по полной программе — давно. Тогда он не был кандидатом, читай: захотев стать президентом, сразу поумнел, перестал быть женоненавистником и продолжит участвовать в борьбе за Белый дом. Могу даже уточнить, что свое интервью он давал 20 января 2005 года, а бракосочетался со своей третьей женой, Меланией, 22 января того же года. За два дня вполне мог успеть пересмотреть взгляды на женщин и признать их существами равноправными. Большой срок, чтобы из богатого бабника превратиться в добропорядочного семьянина.

И камень мимо просвистел…

Есть партия, но есть еще у человека и семья. По-моему, Мелания — добрейшей души человек и прекрасная жена. Через 24 часа после появления в прессе неудачного интервью своего супруга она назвала слова Дональда в адрес женщин «оскорбительными» и «неприемлемыми». Но от осуждения мужа воздержалась, добавив: «У него сердце и ум лидера. Я надеюсь, люди примут его извинения, как это сделала я, и сфокусируются на важнейших проблемах, стоящих перед нашей нацией и всем миром».

Зато своего однопартийца сразу же сдало человек пятнадцать республиканцев, едва узнавших об употреблении «Тик-Так» и прочих способах «очаровать» женщину. На 10 октября количество конгрессменов, заклеймивших Дональда Трампа, выросло до 44. Плюс 29 потребовали от него отказаться от планов стать президентом. Некоторые высказались прямо, у других чистейшей воды прагматизм читался между строк: надо срочно найти замену, сделать все, чтобы именно кандидат-республиканец одержал победу. Так что миллиардером предлагалось и пожертвовать — как пешкой, которая обеспечит выигрыш. Но это — для красного словца, дабы прогрессивная американская общественность по достоинству оценила высокие моральные нормы партии «слонов».

Глубоко заблуждаются те, кто считает всю нынешнюю предвыборную кампанию в США конструкцией, возведенной на фундаменте супружеских измен, женоненавистничества и аморальности. Все это — антре клоунов деревенского шапито. В действительности, ни демократы, ни республиканцы вовсе не горят желанием идти в своих разоблачениях до победного конца. Памятуя, что конец этот будет одинаково плохим как для «слонов», так и для «ослов»: именно в Соединенных Штатах дотошные эксперты год из года ведут гроссбухи, именуемые «Сексуальные скандалы демократов» и, соответственно, «Сексуальные скандалы республиканцев». Ни чем особенным их содержание не блещет, ну, изменяют налево и направо, есть там и «отношения» с несовершеннолетними, а последние годы, согласно моде, эти списки украшают гомосексуальные связи политиков обеих партий…

Да, члены республиканского парткома на глазах у всей Америки бросили камень в Дональда Трампа. Камень был бутафорский и даже не долетел до оступившегося партийца. Зато всему честному американскому народу — его женской части — был показан перевоспитавшийся кандидат-республиканец, за которого и надо проголосовать в ноябре.

Да и вообще, не может быть настоящим женоненавистником политик, выступающий за равную оплату труда своих соотечественниц, потому что сегодня по стране они получают от 65 до 80 процентов «мужских зарплат». Дональд Трамп, проголосуй за него американки, уравняет их в правах, говорил он. В мае нынешнего года корреспондент германской «Вельт» подтвердил: «Так, еще в восьмидесятые годы Дональд, вопреки воле своего влиятельного отца Фреда, поставил женщину во главе строительных проектов своей компании, отдав и многие другие ведущие позиции женщинам. Для такой исконно мужской отрасли это было совершенно необычно».

А старшая дочь кандидата от республиканцев, Иванка, агитировала со страстью пламенной революционерки на баррикадах: «В компании моего отца среди сотрудников женщин больше, чем мужчин, женщина получает такую же заработную плату, а когда становится матерью, ее не выгоняют, а дают пособие. Политика, которая позволяет женщинам с детьми процветать, не должна быть неким новшеством, она обязана быть нормой. Политики только говорят о равенстве в оплате труда, а для моего отца это обычная практика на протяжении всей его карьеры». Дочь заверила, что папа «станет бороться за равную оплату труда», и она «будет бороться с ним плечом к плечу».

Американским женщинам дали понять: Дональд Трамп разоблачился перед партией, встал на путь перековки, если они отдадут ему голоса на выборах, то каждая из них будет равна в своих правах с американскими мужчинами. Но вопрос о том, за кого проголосует лучшая половина страны, остается открытым.

Мужчины — плохие гинекологи

Еще в самом начале предвыборной кампании многие избирательницы говорили о своем желании впервые увидеть на посту президента женщину — ни внешнеполитические взгляды Хиллари Клинтон, ни ее внутриэкономические рецепты для этих избирательниц никакого значения не имели. «У нас на протяжении 220 лет президентом был белый мужчина, хорошо бы иметь президентом человека, обладающего опытом половины населения», — доходчиво растолковала журналисту одна из тех, кого он в своем материале назвал феминистками из категории «vagina voters», это такая, не переводимая в рамках приличия на русский игра слов. Знаменитость Кейт Хардинг, автор книги «Уроки жир-о-сферы: брось диеты и объяви мир своему телу», объяснила, что собирается голосовать именно исходя из этого кредо, поскольку недовольна своим гинекологом-мужчиной. Актриса Мерил Стрип, которую считают человеком умным, появилась на съезде демократов, где Хиллари утверждали кандидатом, в платье из американского флага и поведала, что Клинтон на посту президента будет «вершить историю» — лишь потому, что она женщина. Величайшая глупость заключается в убеждении американок, будто пол главы государства важнее его политики, сделал грустный вывод газетчик.

Так что Хиллари Клинтон выбрала верное направление атаки на Дональда Трампа, агитируя избирательниц голосовать против «женоненавистника». И — за себя, любимую, для чего еще весной посулила в случае победы сформировать свой кабинет из мужчин и женщин в равных пропорциях. Не суть важно, что членов кабинета станет утверждать конгресс, который еще «будет посмотреть» на деловые качества фавориток Хиллари Клинтон, главное — прокукарекать, а там, после выборов, солнце пусть и не встает. После зачисления кандидатки в число «феминисток» ее поддержали Дженнифер Лопес, Бейонсе и многочисленные женские организации. Уже в марте у половины американских избирательниц сложилось «очень неблагоприятное» отношение к Дональду Трампу, в июне, согласно результатам нескольких опросов, разброс «негатива» составлял от 67 до 73 процентов. Не утешает республиканцев и тот факт, что на протяжении последних десятилетий американки традиционно отдавали на выборах предпочтение демократам. Окончательные свои потери среди женщин-избирательниц в штабе Дональда Трампа подсчитают в ноябре. Хотя заниматься астрологическими предсказаниями — крайне неинтересное дело, мнение электората о том, что на посту президента неплохо бы видеть женщину вовсе не значит, что этот самый электорат за нее проголосует.

Но ведь Америка гордится тем, что выбрала президента-негра, которого для «политкорректности» называют «афроамериканцем». Значит, сумеет и проголосовать за «американоамериканку», выражаясь согласно «лексикону толерантности». Выбрать «феминистку» — как гарант будущего процветания Соединенных Штатов. Ту самую, которая, будучи влиятельным сенатором от штата Нью-Йорк, проголосовала в 2003 году за вторжение в Ирак, подав пример своим однопартийцам. «Я была одной из тех, кто поддержал решение наделить президента Буша в случае необходимости использовать силу против Саддама Хусейна», — гордо скажет Хиллари позже. В 1999 году ее супруг при поддержке жены успешно «решил вопрос» с бомбардировкой Югославии. Свержение Муамара Каддафи в Ливии она, в ранге государственного секретаря, радостно прокомментировала фразой «Мы пришли, мы увидели, он умер!». Американские «феминистки» у власти бьют неугодных Вашингтону наотмашь, в июне 2014 года американский журналист напомнил слова, сказанные ему активисткой организации «Женская свобода в Ираке» Янар Мохаммед: «Эти войны ведутся против женщин, женщины становятся первыми их жертвами».

В июне Дональд Трамп в очередной раз напал на «феминистку»: «Честно говоря, если бы она была мужчиной, не думаю, что она бы получила и пять процентов голосов. Единственное, что у нее есть — это «женская карта», и, забавная вещь, женщины ее не любят». Но он не любит ее сильнее. В ходе своих вторых дебатов с Хиллари Клинтон, состоявшихся 9 октября, Дональд Трамп пообещал посадить ее за решетку в случае своей победы.

Перспектива увидеть бывшего государственного секретаря и супругу бывшего президента США «на зоне» наверняка заставит колеблющихся избирателей — как мужчин, так и женщин — сделать свой окончательный выбор.