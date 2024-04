Стремление ЕС к большей сплоченности не может выйти за рамки желаемого, поскольку европейский блок находится во все более тяжелом положении, и авторы амбициозного документа «Общее видение, совместное действие: Более сильная Европа — глобальная стратегия в области внешней и оборонной политики» (Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe — Global Strategy for European Foreign and Security Policy) (GSEFSP), они не могут не понимать, что высказанная ими стратегия нереализуема, пишет Майк Скрафтон статье для The Strategist.

Автор отмечает, что наивный оптимизм документа можно объяснить только тем, что он предназначен для внутреннего европейского потребления, что он является попыткой вдохнуть новую жизнь в поддержку основополагающих принципов ЕС. Так, документ начинается с признания того, что ЕС грозит опасность, его принципы постоянно ставятся под сомнение. В нем неоднократно звучит призыв к европейскому единству.

Однако утверждение о том, что «между национальными и общеевропейскими интересами» нет противоречий, является лукавым, именно из-за действий противников европейского проекта на пути интеграции в ЕС и встают те или иные преграды. Так, в настоящее время в Австрии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции и Великобритании все большей популярности набирают партии евроскептиков.

Поэтому крайне странными являются попытки основывать свою стратегию на повышении единства блока тогда, когда все больше стран-членов союза испытывают разочарование европейским проектом, когда из-за политических и культурных различий возникают конфликты. Также, подчеркивает автор, идти на такие шаги необдуманно с учетом роста популистских ксенофобских настроений на фоне потоков мигрантов и беженцев, когда поддержка Брюсселя таких проектов, как Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) в очередной раз доказывает, что евробюрократия далека от проблем, стоящих перед странами союза.

При этом многие аналитики указывают на то, что «узкие национальные повестки дня получают приоритет над общеевропейскими решениями», поэтому приверженность некоторых лидеров Европы европейскому проекту все чаще ставится под вопрос.

В частности для успешного осуществления GSEFSP странами ЕС самое основное внимание должно быть уделено вопросу инвестиции в оборону и безопасность. Однако между 2008 и 2014 годами из-за политики отдельных стран в области безопасности обороноспособность союза сократилась на 20%. Так, в 2006 году страны-члены НАТО согласись на добровольной основе направлять 2% своего ВВП на оборону, однако лишь немногие государства, входящие в блок, в действительности пытаются соответствовать этому требованию. И на фоне сложной экономической ситуации в Евросоюзе затраты на оборону будут по-прежнему сокращаться.

Таким образом, несмотря на то, что мало кто по-настоящему верит в распад ЕС, а общий рынок и свобода перемещения по-прежнему приносят хорошие плоды, многие считают, что из-за стремления к большей автономности государств-членов и к большему суверенитету, ЕС будет сложнее осуществлять скоординированную внешнюю, оборонную и иммиграционную политику.

Впереди ЕС ждет длительный период интроспекции и реформ, тогда как для GSEFSP нужен более сплоченный и централизованный союз.