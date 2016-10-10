Минувшая неделя в Казахстане прошла довольно спокойно. Новости были сплошь позитивными. Даже те, что касаются российско-казахстанских отношений. Однако без ложки дегтя все равно не обошлось. Впрочем, обо всем по порядку.

Лоуренс Альма-Тадема. Любимый поэт. 1888

13 — счастливое число

Главной новостью минувшей недели, безусловно, стал XIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, прошедший 4 октября в Астане. В мероприятии, как уже сообщало ИА REGNUM, приняли участие главы обеих стран, а также 900 предпринимателей, 400 из которых — представители российского бизнеса.

Как сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, по итогам форума было подписано более 40 соглашений на общую сумму 27 миллиардов долларов (1,7 трлн руб.). Среди них Соглашение по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, Договор о пропуске пассажирских и грузовых поездов без пограничного контроля, что позволит Казахстану сократить более чем на 10 часов время пассажирских перевозок между Западно-Казахстанской областью и центральными и южными регионами страны, создание совместных инвестиционных проектов и многое другое.

А начало мероприятия было весьма лиричным.

На одной из сессий XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана сорвал овации директор туристического оператора «Лидия тур» из Оренбургской области Владимир Гетман. Он использовал трибуну для демонстрации своих поэтических талантов.

«Мы живем меж Европы и Азии, нам и Запад родной, и Восток.

Даже если мы выглядим разными, путь наш в завтра един и широк.

Не поссорят нас «доброжелатели», насаждатели псевдосвободы,

Сколько денег они б не потратили, в дружбе жить будут наши народы», —

продекламировал Гетман.

Его выступление настолько понравилось участникам Форума, что они долго рукоплескали оренбургскому поэту. А заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамакен» Юлия Якупбаева назвала это выступление «фееричным».

Далее речь пошла о более приземленных вещах. К примеру, президент Ассоциации туризма Астаны Рысты Карабаева предложила российским туристам услугу под названием «автокараванинг».

Согласно официальным данным, Казахстан в 2015 году посетили 3 миллиона россиян. И в стране ждут роста количества гостей. «Участники форума, москвичи, которые впервые оказались в столице Казахстана, были приятно удивлены. По их словам, здесь можно недорого, но вкусно поесть. «Единственное, в чем Москва опережает вас, — сервис такси», — отметил председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания» Александр Рязанов, — пишет «Московский Комсомолец. Казахстан» в статье «Казахстан рискнет заменить россиянам Турцию и Египет».

Российскому туристическому бизнесу предложили поучаствовать и в международной выставке «ЭКСПО-2017». Казахстанские СМИ регулярно публикуют статьи о том, каким грандиозным успехом пользуется эта выставка уже сейчас — за полгода до ее начала. Даже известный шведский путешественник Кристиан Бодегрен решился пересечь Казахстан на верблюде в поддержку «ЭКСПО-2017». Как сообщает Министерство иностранных дел республики, столь замечательная идея пришла Бодегрену в голову после встречи с Комиссаром международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» Рапилем Жошыбаевым во время визита последнего в Швецию.

«Бодегрен сообщил, что планирует с начала октября 2016 года до июля 2017 года пересечь Казахстан с Зайсана до берегов Каспия верхом на верблюде в поддержку «ЭКСПО-2017». Как считает путешественник, «ЭКСПО-2017» — превосходная платформа для встречи людей со всего мира, смены всеобщего мировоззрения по отношению к энергетике. Мы должны понимать, что у нас на всех всего одна планета, и нам надо помогать в этом друг другу», — говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

Китайская истерия

1 октября 2016 года мировой исполнительный совет Международного валютного фонда включил китайский юань в резервную корзину валют. Это вызвало мгновенный интерес в Казахстане. К примеру, в казахстанской газете «Караван» вышло интервью с китаеведом Адилем Каукеновым на эту тему.

«Теоретически, Казахстан мог бы развивать свою промышленность, пользуясь слабостью тенге по отношению к крепкому юаню, но этого пока не происходит. И ничего не указывает, что произойдет. Легкие нефтяные деньги, тотальная коррупция, непотизм, бюрократизм, чиновничий произвол и многое другое душат предпринимательскую активность, которая развивается не благодаря, а вопреки. В таком бизнес-климате трудно говорить о повальном развитии производства, даже в условиях крепкого юаня и слабого тенге. Другой момент, что именно за счет удорожания производства в Китае, в Пекине начинают программу по выводу некоторых производств за рубеж. Так, как это делала в свое время Япония и другие «азиатские тигры», выводя промышленность в соседние страны, с более дешевой рабочей силой страны. Так, в Казахстан планируется вывести 51 одно такое производство. Но это уже вызывает некоторые антикитайские настроения, фобии и подозрения. Поэтому весьма сомнительно, чтобы Казахстан смог эффективно использовать тенденцию укрепления юаня. Каких-то конкретных последствий именно от самого юаня как одной из международных валют, скорее всего, не будет», — полагает Каукенов.

При этом эксперт отмечает, что Китай сейчас — один из ведущих мировых инвесторов, который вкладывает деньги во многие экономики мира.

«Естественно, что Казахстан, который граничит с Китаем, также подвержен влиянию китайской экономики. Но, с другой стороны, Казахстан тоже важный партнер для Китая. Экономика западных провинций Китая крепко завязана на Центральную Азию и прежде всего Казахстан. Падение покупательской способности казахстанцев больше всего почувствовали в СУАР и других западных провинциях Китая, ориентированных на торговлю с Казахстаном», — считает он.

Опубликованное в «Караване» интервью показательно в плане китайских фобий в Казахстане. Чего только стоит вопрос журналиста «Повлияет ли новый статус юаня на отношения Казахстана с Западом»? Сам Каукенов говорит, что «этот вопрос выглядит довольно абсурдно».

Что же касается упомянутых в интервью проектов, которые будут совместно реализовывать Китай и Казахстан, то, по словам министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека, общая их стоимость — около 26 млрд долларов (1,6 трлн руб). Реализация 51 проекта создаст 15 тыс. рабочих мест в химической отрасли, машиностроении, ГМК, энергетике и ВИЭ, инфраструктуре, АПК и легкой промышленности, в сфере информационных технологий, нефтепереработке и строительстве.

«Сейчас мы можем рассказать о проектах, которые уже начали свое строительство. Это производство стальных сварных труб большого диаметра в Алма-Ате, сборка автомобилей JAC методом СKD (мелкоузловая) в Кустанайской области, производство рапсового масла в Северо-Казахстанской области, а также проект в транспортной системе города Астаны. Можем добавить, что в списке есть проект «Модернизация Чимкентского нефтеперерабатывающего завода в Южно-Казахстанской области, проект производства анодной меди в Актогае (Восточно-Казахстанская область), там планируется строительство медеплавильного завода. Интегрированный газохимический комплекс по созданию следующего передела по переработке нефтяного попутного газа в Атырауской области. Здесь конечный продукт — полипропилен. Все привязано к исходному сырью и действующей инфраструктуре: Актюбинск — калий, Тараз — фосфор и так далее. География обширная. Старт был с очень низкой базы. Сейчас, когда многие инфраструктурные объекты построены, мы можем на этом фундаменте поднимать все те производства, о которых я уже говорил. В активной фазе сейчас 16 «китайских» проектов. Мы не хотим строить завод, который через пять лет будет закрыт только вследствие того, что его продукция никому не нужна. Мы должны смотреть вперед. Мир вообще в прошлом году потеряли порядка 700 млрд долларов инвестиций (45,5 трлн руб). Рынок рухнул, все всего боятся. Каждый отстаивает свои интересы. Конкуренция жесточайшая», — сообщил казахстанский министр.

Понятно, что проникновение китайских инвестиций во все сферы казахстанской экономики не может не вызывать опасений. Причем не только в Казахстане.

«Казахстан традиционно является нашим одним из ведущих торгово-экономических партнеров. И речь идет не только о торговых отношениях, но и о взаимных инвестициях. Достаточно вспомнить финансирование российскими предприятиями, российскими банками модернизации нескольких блоков Экибастузский ГРЭС. И, конечно, та повестка, которая сегодня актуально звучит, — развитие транспортных коридоров, переход на более активную реализацию инвестиционных проектов, — она дает возможность рассчитывать как на расширение торгово-экономических отношений, так и на расширение инвестиционного сотрудничества. Мы знаем о том, что наши азиатские партнеры, Китай прежде всего, давно и достаточно мощно представлен в экономике Казахстана, и не только Казахстана, но и других стран Средней Азии. Мы осведомлены прекрасно о том, что многие инфраструктурные проекты, если не сказать большинство инфраструктурных проектов в этом регионе, построены за деньги китайских банков, ну и вообще за китайские деньги, и, вполне очевидно, что для Китая этот транзитный маршрут представляет исключительное значение. Но я думаю, что в данном случае преобладают интересы чисто национальные: быстрой доставки грузов в Западную Европу через территорию Казахстана. И здесь, конечно, нам нужно торопиться», — заявил в интервью агентству «Вести» вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев.

Но если Россия рассматривает этот вопрос исключительно с точки зрения соперничества, то в Казахстане переживают совсем по-другому поводу.

«Не превращаем ли мы собственноручно казахские земли в китайские анклавы? Уже есть масса прецедентов, когда огромные массивы территорий присваиваются иностранцами, вход туда нашим гражданам запрещен. Наших рабочих заставляют говорить на английском или китайском, чуть ли не вынуждают петь гимн чужого государства… И это все под носом акимов (мэров — ИА REGNUM ) и прокуроров, которые не замечают такого издевательства. По существу, это режим оккупации… Нет никакой достоверной информации об этих (китайских — ИА REGNUM ) предприятиях. Кто будет работать на них, как и куда будет сбываться продукция и т. д. Все это решается за закрытыми дверями. Значит, есть что скрывать. А расплачивается за все это народ в виде ухудшения экологии, сокращения продолжительности жизни, роста заболеваний и смертности», — полагает казахстанский общественный деятель Расул Жумалы.

«Взрыв произойдет, когда на этих заводах начнутся межнациональные конфликты между китайцами и казахами. Прогнозировать последствия таких конфликтов сегодня крайне страшно, особенно если одновременно на 5−6 таких китайских предприятиях будут умышленно спровоцированы или подстроены убийства китайских граждан», — вторит ему другой деятель Уалихан Кайсаров.

Но министр Женис Касымбек не теряет оптимизма: «Китайский рынок нам интересен. У нас нет прямого выхода к Мировому океану. Но рынок СНГ, Европы и Китая — это для нас те самые океаны, которые условно вчера были для нас недоступны. И, повторюсь, это наши, а не китайские проекты. Мы бы и без них начали реализовывать все это. Просто был нужен дополнительный импульс. И, кроме КНР, в топ-10 крупнейших инвесторов в Казахстан входят США, Россия, Турция, много европейских стран», — говорит министр.

Казахстан — великая страна

Уже давно не секрет, что в Казахстане есть все — от таблицы Менделеева до фигурантов рейтингов журнала Forbes. Но Казахстану этого мало, поскольку есть еще области, в которых страна представлена плохо.

Например, Брэд Питт раньше как-то неосмотрительно решал вопросы своей личной жизни без привлечения казахстанской общественности. Эту ошибку исправил один из местных порталов, где читателям позволили выбрать актеру новую жену аж из 8 казахстанских претенденток.

Власти Казахстана же вновь решили примерить на себя роль миротворцев. Об этом наглядно свидетельствует заявление казахстанского МИДа, опубликованное на следующий день после проведения XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокое сожаление в связи с объявлением о прекращении сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией по урегулированию ситуации в Сирии. Такое развитие событий чревато дальнейшим продолжением кровопролития и человеческими жертвами в этой многострадальной стране, ставит под угрозу все ранее достигнутые договоренности и перспективы достижения урегулирования в обозримом будущем. Весьма обеспокоены разногласиями и усугубляющимся разрывом между двумя ключевыми акторами мирового сообщества — РФ и США — в вопросе поиска решений сирийского кризиса. Данное обстоятельство не будет способствовать деэскалации конфликта и достижению стабильности во всем регионе Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Отметим, что Казахстан и раньше участвовал в урегулировании конфликтов России с другими странами. В частности в августе 2016 года при непосредственном участии Нурсултана Назарбаева удалось наладить диалог между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Тогда же в августе были предприняты и первые шаги по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

В общем, с амбициями у Казахстана все в порядке. В подтверждение этому можно привести недавнюю речь казахстанского сенатора (депутата верхней палаты парламента) Бырганым Айтимовой, которая вызвала широкий резонанс в стране.

«Вообще, казахи — мы амбициозные люди, вы уже поняли. Это я для иностранцев говорю, потому что мы сами знаем. Поэтому, конечно, мы считаем, что все граждане Казахстана должны как ООН ставить задачу, Millennium Development Goals («Цели развития тысячелетия») называется, преодолеть и достичь этой цели, если в стране все умеют читать и писать. Но мы же не такая нация. Мы читать и писать уже с рождения можем», — заявила Айтимова, выступая на III Международной конференции программы «Болашак» (это международная образовательная стипендия Нурсултана Назарбаева. Цель программы — подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны в ведущих компаниях и университетах мира — ИА REGNUM ).