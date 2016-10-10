



Фритьоф Нансен

Худощавый высокий человек в шляпе держит за руку девочку, прижимающую к себе краюху хлеба — памятник Фритьофу Нансену в Москве перед зданием Российского Международного Красного Креста. Недавно еще один памятный знак удивительному норвежцу появился в Самаре: он смотрит на нас из стеклянного куба, как изо льда, ставшего неотъемлемой частью его жизни.

Эти памятники — отражение сути Нансена, его значения для человечества. В 20-е годы прошлого века по всему миру он собирал деньги в помощь голодающим Поволжья и спас 7 млн жизней. А до этого обессмертил свое имя как выдающийся полярный исследователь и путешественник.

National Library Экспедиция на марше. Слева направо- Свердруп, Кристиансен, Дитриксен, Балту и Равна. Фото Ф. Нансена

Нансен — сплав судьбы и случая. С детства много времени проводил с братом в лесу, ведя жизнь Робинзона. На лыжи встал в 2 года, подростком побеждал в национальныхсоревнованиях, а в 27 лет впервые в истории пересёк на лыжах льды Гренландии. В университете выбрал зоологический факультет, полагая, что такая специальность позволит ему быть ближе к природе. Научный руководитель предложили Нансену изучать тюленей. Так волею случая Фритьоф оказался на промысловом судне, следовавшем в Северный Ледовитый океан. Льды, север, Арктика навсегда покорили Нансена. И это уже была судьба.

Фритьоф Нансен в возрасте 4 лет

Он решил достичь Северного полюса, придумав невероятный по тем временам способ — добраться до льдов на судне и дрейфовать вместе с ними к макушке земли. С большим трудом удалось убедить научное сообщество дать добро и деньги на такую авантюру. И все же 24 июня 1893 года Нансен на судне «Фрам» (в переводе — «Вперед») покинул берега Норвегии и двинулся на восток. Доплыв до Новосибирских островов, на 78 градусе северной широты корабль вмерз в лед и начал долгий дрейф. Три года в условиях полярных ночей, которые длятся в этих широтах по 176 суток, команда из 12 человек без радио, телевидения и спутниковой связи, которых тогда не было и в помине, планомерно продвигалась к своей цели. Лишь благодаря четкой организации работы и распорядку дня на судне — заслуга Нансена — участники экспедиции не сошли с ума от однообразия быта и монотонности сурового края.

«Нетрудно было придумать для каждого работу, которая бы доставляла ему достаточно движения и развлекала настолько, чтобы время не казалось ему невыносимо долгим», — писал позже Нансен, вспоминая эту экспедицию. Команда опускала лот, замеряя глубины океана, исправляла что-то в оснастке судна, добывала для кухни чистый пресный лед, да и готовить пищу, штопать одежду и чинить сапоги тоже приходилось самим. В итоге дел хватало до полуночи.

Саамская обувь — каньги ‑ и снегоступы, применявшиеся во время Гренландского похода Нансена

Однако «Фрам» стало сносить на юг вместе со льдами. Нансен понял, что судно не достигнет Северного полюса. Тогда он решил идти на Полюс на лыжах и санях. В 1895 году вместе с одним из членов команды бесстрашный путешественник отправился в путь. Мешали торосы и полыньи, сил не хватало, чтобы поесть. Окоченевшие путешественники порой засыпали с куском хлеба в руке, едва забравшись в палатку. К утру замерзшая одежда становилась мокрой — и вновь на мороз. Добраться до Полюса не удалось. Пришлось зимовать на островах Земли Франца Иосифа. Собаки к тому времени были съедены, путешественники едва не лишились каяка — лодки, которая помогала им переправляться по открытой воде. К счастью, 17 июня 1896 года, готовя обед, Нансен услышал собачий лай. Решил сходить на разведку и наткнулся на англичанина Фредерика Джексона, который находился там со своей экспедицией. Вместе с ним норвежцы вернулись домой. А в августе того же года прибыл в родной порт и «Фрам», не претерпев никаких повреждений и со всей командой на борту.

«Фрам» в марте 1894 года. Хорошо виден ветряк электрогенератора

Несмотря на то, что цель экспедиции не была достигнута, ее значение велико. Было доказано, что в районе Северного полюса отсутствует суша, а есть только океан. Нансен вывел два правила, описывающих скорость и направление дрейфа льда, известные как «правила Нансена» и получившие широкое применение в полярных экспедициях XX века. Кроме того, он впервые подробно описал процесс роста и таяния паковых льдов. А ряд изобретений путешественника — лёгкие бамбуковые нарты с металлическими полозьями и аппарат для варки пищи и одновременной растопки питьевого льда с КПД = 90% — используются до сих пор.

Много сил Нансен отдавал работе в Лиге наций. С апреля 1920 года он занимался вопросами репатриации около полумиллиона военнопленных, разбросанных по разным странам мира. В его отчёте 1922 года значится, что репатриировано 427 886 военнопленных из более чем 30 стран. Некоторые утверждают, что это предприятие Нансена не уступает его арктическим начинаниям. В 1922 году Фритьофу Нансену была присуждена Нобелевская премия мира.

Нансен в 1922 году

Вспоминая о своем отце, дочь Нансена Лив писала: «В нём была огромная жажда жизни, но ещё сильнее было его стремление к духовной гармонии и целостности. Дитя, мечтавшее о тепле и нежности, но сумевшее без них прожить. Он всегда предпочитал думать о людях только хорошее, но полагался лишь на себя самого».

Свое тепло Нансен отдал другим детям, в том числе, детям России.