Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» начала свою жизнь как самый невероятный концептуальный альбом, новаторский эксперимент, грандиозный по своему замыслу и дерзкий по своему посылу в небеса. Все это придумали молодой (на тот момент ему был 21 год) композитор Эндрю Ллойд Уэббер и 25-летний поэт Тим Райс. Трудно поверить, что в столь юном возрасте без посторонней помощи и контроля можно написать такое глубокое произведение. Пожалуй, его можно сравнить с «Мастером и Маргаритой» Булгакова, над которым писатель начал работать еще в двадцатых годах прошлого века, все же ему тогда было уже больше тридцати, да и писал он его очень долго. «Мастера и Маргариту» называли евангелием от сатаны, а рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» называют евангелием от Иуды. Кто подсказал молодым людям идею? Кто трактовал по-своему евангельские события? Под чью диктовку записывала либретто рука поэта, а ноты —рука композитора? Быть может, им, как Моцарту и Пушкину, являлся «черный человек»?

Обложка альбома рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

Если верить самому Тиму Райсу, на создание рок-оперы на тему евангельских событий с точки зрения Иуды его подтолкнула песня Боба Дилана «With God On Our Side», в которой были строчки «But I can't think for you /You'll have to decide /Whether Judas Iscariot /Had God on his side» (Но я не могу думать за тебя, ты должен решить, был ли Бог на стороне Иуды). Автор очень долго не знал, как назвать рок-оперу. Его вдохновил газетный заголовок: «Том Джонс — мировая суперзвезда». Вот так банально, по словам Райса, это было. Однако тексты арий — на газетных подсказках не напишешь. Тут надо было хотя бы Евангелие прочитать.

Кстати, Константин Кинчев, исполнявший партию Савла в отечественном варианте рок-оперы, восторгавшийся самим произведением, названием его был недоволен. Он говорил, что со словом «суперзвезда» у него ассоциируется антихрист, а не Христос.

Цитата из к/ф «Иисус Христос – суперзвезда». реж Норман Джуисон. 1973. США Иисус Христос

После написания рок-оперы молодые авторы, оценив свои скромные возможности и поняв, что не имеют средств для постановки своего шедевра, а в том, что это шедевр они ни минуты не сомневались, два одержимых своей работой соратника решили использовать формат альбома для ознакомления публики со своим инновационным произведением — гибридом театра и рока. Его содержание по тем временам являлось действительно смелым и даже кощунственным. Ничего подобного до того момента в театральном искусстве не было. Разве что в постановке «Волосы» — психоделическом мюзикле, являющемся вехой движения хиппи в 60-х — были использованы элементы рок-музыки, но это не было единое рок-произведение, там в основном все было построено на поп-музыке.

Ходили разные слухи, например, что главную партию Иисуса Христа исполнит Джон Леннон. Импресарио Леннона заявил, что знаменитый музыкант заинтересован в проекте, но ставит условие, что Магдалену споет его супруга Йоко Оно. Кроме этого, поговаривали, что премьера состоится в лондонском соборе св. Павла. Настоятель был возмущен, его с трудом убедили, что никакая премьера ему не грозит.

Музыкальный язык работы Уэббера и Райса — это только рок, острый и наглый, толкнувший своих авторов гораздо дальше по треку всемирной славы, чем создателей «Волос». Альбом «Иисус Христос — суперзвезда» выпустила студия Decca Records в 1970 году. Для записи альбома было собрано более 60 топовых певцов и музыкантов, в том числе Крис Спеддинг, Джон Густафсон, Майк Виккерс, П. П. Арнольд, Ивонна Эллиман (гавайская певица), Иэн Гиллан (вокалист Deep Purple) и Мюрей Хед. Это был красиво оформленный альбом из двух дисков длительностью 86 мин 56 сек, состоящий из 23 композиций, заглавный трек назывался: «Я не знаю, как любить Его».

Цитата из к/ф «Иисус Христос – суперзвезда». реж Норман Джуисон. 1973. США Добрая беседа

Презентация альбома прошла в лютеранской церкви Святого Петра в Нью-Йорке. Она прошла под пристальным вниманием прессы, которому способствовало недовольство большого числа верующих, шокированных выбором места для рок-концерта. Атмосферу омрачил только запрет на распитие алкогольных напитков. Организаторы не смогли уговорить служителей культа разрешить прием горячительных напитков во время действа. Церковь есть церковь, зрителям пришлось смириться.

Успех альбома был ошеломительным. Сами авторы не ожидали такого успеха. В воплях восторженной толпы утонули и протестующий голос церкви, и осуждающие реплики музыкальных критиков. Альбом покупали и почти ничего не знавшие об Иисусе подростки, и их родители, которые хотели приобщиться к молодежной музыкальной культуре. Некоторые представители духовенства тоже покупали этот альбом, считая, что от него есть польза, потому что, хотя и в таком странном виде и таким необычным способом, как рок-опера, но до людей все-таки можно донести информацию о Христе.

Интересно, что менеджером Тима и Эндрю в то время был правоверный еврей Дэвид Лэнд, который в начале был в ужасе от этой идеи. Но врожденный нюх на прибыль не подвел его.

Результатом популярности альбома стала постановка рок-оперы на Бродвее 12 октября 1971 года. Австралийский продюсер-миллионер Роберт Стигвуд выплатил авторам аванс, и работа закипела с новой силой. Стигвуд привлек к работе над постановкой режиссера вышеупомянутых «Волос» Тома О'Хоргана. Были внесены некоторые изменения. В частности, расширена партия Пилата и написана новая композиция «Could We Start Again, Please?». В конечном итоге все получилось настолько пафосным и высокопарным, что вызвало недовольство авторов, которые считали, что главное в рок-опере не технические средства, а идейный посыл. Но продюсерам лучше знать. Народ требует хлеба и зрелищ, а идеи — дело десятое для тех, кто жаждет развлечений, но первое дело — для пассионариев, а их не более пяти процентов от всех прочих. Они кассу не делают.

Цитата из к/ф «Иисус Христос – суперзвезда». реж Норман Джуисон. 1973. США Иисус перед народам в свете луны

Во время кастинга на роль Магдалены Тим Райс решил разрядить обстановку. Загримированный под женщину, он вышел на сцену и начал петь. Аккомпаниатор, не посвященный в шутку, был в шоке. Когда «Магдалена» взяла несколько нот, Уэббер и Стигвуд, сидевшие в зале, чуть не лопнули от смеха. Аккомпаниатор, возмущенный, вышел из зала, заявив, что как бы женщина ни пела, всегда нужно оставаться людьми.

Стигвуду трудно пришлось во время работы над постановкой. То и дело ему приходилось пресекать незаконные попытки использовать рок-оперу в коммерческих целях разного рода дельцами. Дошло до использования текстов на демонстрации гомосексуалистов и выпуска комиксов.

В день премьеры Бродвейский театр окружила толпа протестующих. Но премьера состоялась, и зрители были в восторге. Зрители зрителями, а критики обвинили авторов в антисемитизме. Это вечная тема. Через много лет в этом же грехе обвинят Мела Гибсона за «Страсти Христовы». Дэвид Лэнд схватился за голову и ушел в тень, боясь навлечь на себя гнев ортодоксальных иудеев. Представители церкви тоже были недовольны вольной трактовкой канонических евангелий. «Наше отношение к религии нельзя назвать ни положительным, ни отрицательным. В жизни этого человека произошли события, которые превратили его в легенду; то, что он был лишь человеком, ни в коей мере не принижает величие этой легенды. С другой стороны, время течёт, приближается XXI век, и, думаю, всё больше людей воспринимают его не как Бога, но как символ добра, в самом общем смысле этого слова. Лично я не считаю Иисуса Богом. В опере его божественность не опровергается категорически и этот вопрос, полагаю, оставляется открытым», — говорил Тим Райс. Иногда авторам лучше не давать никаких комментариев на свои произведения, лучше молчать, чем говорить, ибо стихи и музыка часто приходят свыше — автор работает, как приемник, а комментарии — это отсебятина, и они зачастую бывают далеко не так талантливы, как стихи и музыка.

Цитата из к/ф «Иисус Христос – суперзвезда». реж Норман Джуисон. 1973. США На зло — добром

Из-за этих слов автора либретто Райса явно торчат уши (или рога) булгаковского Воланда. Вот кто вдохновитель Тима. А восторженная толпа напоминает зрителей из театра Варьете. Какая разница — Москва, Краснодар или Нью-Йорк? Декорации разные, метод один — обман. Вместо фокусов — роковой рок в оправе театральных эффектов. Зритель не имеет своей воли, он идет туда, куда его ведут, принимает все за чистую монету. И вот уже из зрительного зала выходят люди, сочувствующие Иуде и берущие с него пример. Служитель баптистской церкви Э. Л. Бинум писал: «Такие авторы не способны создать ничего, что бы возвеличило Господа. Они не подлежат спасению, поскольку остаются глухи к голосу Бога. Христианину до́лжно держаться подальше от их антихристианского произведения».

Но у толпы короткая память. Те, кто еще вчера восторгались рок-оперой, сегодня с таким же энтузиазмом восхищаются фильмом «Аватар». Всехитрец Христос знает об этом, поэтому снисходительно смотрит на подобные эксперименты. Но люди бывают не так снисходительны. В 2012 году в Ростове-на-Дону группа православных верующих выступила с инициативой запрета рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Ростовской областной филармонии. Верующие обратились в прокуратуру, ссылаясь на еще не принятый к тому времени закон о защите их чувств. Они просили согласовать постановку с РПЦ. Однако Донская митрополия дистанцировалась от этого протеста. В частности, пресс-секретарь Донской митрополии сказал, что неплохо было бы протестующим подписать обращение своими именами, а не выступать от имени всех православных. И вообще, пред тем, как выражать всякие протесты, хорошо бы получить благословение у священника.

В 1973 году Стигвуд занялся экранизацией рок-оперы. Съемки проходили в Израиле. В актерский состав вошли как старые звезды мюзикла, так и новые артисты. Режиссер Норман Джуисон практически не привлекал Уэббера и Райса к работе над фильмом. Неудивительно, что они остались недовольны результатом. Их пути позднее разошлись, тот, кто свел их когда-то для создания прославляющего Иуду произведения, легко развел их после того, как они выполнили поставленную перед ними задачу. Но их дальнейшие творческие судьбы очень интересны. Тим Райс участвовал в работе над знаменитым мультфильмом «Король-лев» вместе с Элтоном Джоном. Уэббер написал «Призрак оперы». А их ранняя рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» до сих пор собирает полные залы. Правда, надо признать, что у основной части зрителей седые волосы.