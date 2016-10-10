Кандидат на пост президента США Дональд Трамп показал себя настоящим фашистом на прошедших 9 октября президентских дебатах, когда он выступил за уголовное преследование своего оппонента бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, пообещал ввести закон и порядок в США, а также перефразировал свой «запрет для мусульман» на «жесточайшие проверки», пишет Мэттью Голт в статье для War is Boring.

ИА REGNUM Трамп

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Автор отмечает, что на протяжении первых тридцати минут дебатов кандидаты оправдывали надежды тех зрителей, которые хотели увидеть перепалку в стиле дешевых реалити-шоу. Когда же претенденты на высокий пост излили свой яд друг на друга, модераторам удалось вернуть их к более существенным вопросам, таким как здравоохранение, энергетическая политика и Сирия.

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Однако до этого, подчеркивает автор, кандидат-республиканец поступил как настоящий фашист и пообещал отправить своего оппонента Хиллари Клинтон в тюрьму в случае его избрания.

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«Если я одержу верх, я поручу моему генеральному прокурору назначить специального обвинителя, который займется расследованием вашей [Клинтон] ситуации, поскольку в ней так много лжи и обмана», — заявил Трамп, призвавший Клинтон принести извинения за подтасовку предварительных выборов Демократической партии и распространения дезинформации о президенте Бараке Обаме. По словам Трампа, жизни людей рушились и из-за пятой доли того, что сделала Клинтон.

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Автор считает, что такой шаг будет признаком наступления «фашистской» диктатуры в США, схожей с северокорейским режимом и сталинской Россией. Неслучайно, подчеркивает он, администрация Барака Обамы, придя в Белый дом в 2009 году, не прислушалась к призывам отдать Буша-младшего и его команду под суд за военные преступления.

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Этого не произошло по множеству причин, заключает автор, в том числе потому, что для работы демократии политические оппоненты не должны применять механизмы системы правосудия для наказания друг друга.

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Напомним, война в Ираке началась в марте 2003 года с целью свержения режима Саддама Хусейна, который, как попыталась показать администрация США, представляет опасность для международного сообщества. В частности Багдад обвинялся в разработке оружия массового поражения и в сотрудничестве с международными террористическими организациями, прежде всего с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В частности тогдашний глава дипломатии США 5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, на котором он предоставил доказательства наличия у Хуссейна ОМП, однако уже в 2004 он лично признал, что они были во многом неточными, а иногда и сфабрикованными.

Невзирая на данные разведки о том, что потенциалом оружия массового поражения (ОМП) Ирак не обладает, Джордж Буш-младший пошел на военное вмешательство.

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Стоит также отметить, что, только по предварительным данным ООН, с января по август 2016 года в стране погибло 3 тыс. 837 мирных жителей, 8 тыс. 436 человек получили ранения. В Международной организации подчеркивают, что мирное население несет на себе непропорционально тяжелое бремя терроризма, жесткости и вооруженного конфликта в стране.