На фоне того, как президентская гонка в США близится к своей кульминации эксперты американского издания Foreign Policy подготовили ряд ключевых, по их мнению, вопросов для кандидатов на пост главы Белого дома, по ответам на которые можно будет понять, какова будет внешняя политика США с приходом нового главы государства.

tpsdave Вашингтон

Прежде всего, издание бы задало вопрос о действиях Китая в Южно-Китайском море, где Пекин увеличивает свое военные присутствие. Вопрос заключается в том, даст ли следующий президент США свое согласие на применение военной силы или, в противном случае, какие еще действия новый глава Белого дома предпринимает для сдерживания КНР.

По мнению экспертов издания, этот вопрос является ключевым вызовом для следующего президента США, а также его или её преемников. Понимание того, какой курс избрать с мощным и все более активным Китаем, важнее чем борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разрешение конфликтов в Афганистане, Ливии, Украине и Палестине или решение проблемы миграции или любого другого менее важного вопроса.

Несмотря на то что в случае агрессивного ответа Вашингтон может спровоцировать ряд враждебных действий Пекина и даже привести к военному конфликту, из-за бездействия Белого дома позиции США в Азии будут постепенно ослабевать, тогда как нынешние союзники решат пойти КНР на уступки.

Во-вторых, следующему президенту необходимо ответить на вопрос о Сирии, о том, какова приоритетная цель США в этой стране. Борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или окончание гражданской войны? Несмотря на то что сирийский вопрос станет головной болью следующей администрации, претенденты на пост главы Белого дома так и не представили детальных мер по решению этой проблемы.

Ответ на этот вопрос важен, поскольку он покажет, считают ли кандидаты ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) частью отдельной войны с терроризмом или рассматривают группировку в связи с правлением президента Сирии Башара Асада.

Если верно второе утверждение, это будет означать, что Клинтон должна будет принять более интенсивные меры, как дипломатические, так и военные для создания рычага воздействия для оппозиции в их переговорах с правительством. Для этого потребуется полная поддержка арабских государств. Таким образом, России и Ирану будет направлен четкий сигнал, что в регионе не будет Pax Russica (Русского мира). В свою очередь, Трамп может добиться мира, позволив Москве добить сирийскую оппозицию.

Если же уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является приоритетной задачей, то это проливает свет не только на то, как кандидаты рассматривают вопросы морального лидерства США, но и то, что они имплицитно признают, что США ради борьбы с терроризмом могут уступить Сирию Ирану и России, невзирая на урон позициям США в этом регионе.

Лорен Вольф из организации Women Under Siege считает, что претенденты на кресло президента США должны ответить на вопрос о том, что США должны сделать для предотвращения полового насилия в отношении женщин в вооруженных конфликтах, и как предоставить им необходимую психологическую и медицинскую помощь.

По мнению вице-президента отдела новых инициатив Международного экспертного центра им. Вудро Вильсон, кандидаты США должны назвать три самые важные интереса США на Ближнем Востоке. Понимание приоритетов на этом сложном регионе важно для следующего президента, чтобы он не мог отвлекаться на предприятия, в которых Вашингтон ждет лишь ограниченный успех.

Эксперт считает, что следующая администрация должна будет обратить внимание, во-первых, на обеспечение безопасности самих США. Во-вторых, США должны отказываться от углеводородов, при это гарантирую надёжные поставки тем, кто от них еще зависим. И наконец, сдерживать любого гегемона, который угрожает региональному балансу силы или интересам партнеров США.

Еще одним вопросом, на который должны ответить кандидаты, является вопрос о том, как Вашингтону сохранить свое влияние и успокоить своих союзников в Азии на фоне того, как оба кандидата критически высказались о Транстихоокеанском партнёрстве.

Среди прочих вопросов, на которые должны дать свои ответы кандидаты на пост главы Белого дома, эксперты Foreign Policy выдвинули такие темы, как окончание «секретной» войны США с использованием беспилотников и войск специального назначения, пути преодоления возможного кризиса в Венесуэле, отношения Вашингтона с ООН, права человека и другие.