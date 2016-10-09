Президент Армении Серж Саргсян посетит США с рабочим визитом. В Нью-Йорке он примет участие в инвестиционном форуме «Армения», на который приглашены представители передовых экономических компаний, международных финансовых структур, эксперты, около 100 международных инвесторов. В рамках визита запланированы двусторонние встречи. Комментируя это событие, азербайджанский информационный портал Haqqin. az считает, что «в Армении сразу же после этой новости ряд подручных властям СМИ стали поговаривать о резком изменении курса Армении на Запад», и что «этим слухам поспособствовала также и передача со стороны США армии «НКР» современной разведывательно-мониторинговой системы C4ISR». Интрига как раз в том, что Haqqin. az и некоторые армянские оппозиционные издания шагают в ногу.

kremlin.ru Серж Саргсян

Так, Lragir, заявляет, что «военно-политическим партнером ОДКБ на Кавказе является Азербайджан, интересы которого совпадают с интересами других членов ОДКБ», а «естественным союзником ВС Армении является евроатлантическое сообщество и его лидер США, поскольку задачи ВС Армении звучат в унисон с интересами этого полюса». Более того, по Lragir, «армянские силы, осуществляя оборону Армении и Арцаха, отстаивают также международную систему безопасности и границу евроатлантического сообщества». При этом в Баку подметили, что «обнародование этого факта совпало по времени с заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что утверждение госсекретаря США Джона Керри о неготовности лидеров Азербайджана и Армении вести диалог по Нагорно-Карабахскому урегулированию способствует армянской «оккупации», и что на официальный Баку оказывается давление с целью признания им НКР. Интрига состоит в возможностях распознания сигналов Вашингтона в Баку.

По мнению американского издания National Interest, «ошибочно предполагать, что это (то есть апрельская Карабахская война — С.Т.) не может произойти снова», и Азербайджан «после спорного конституционного референдума, который расширяет полномочия президента Ильхама Алиева, а также в условиях стремительно падающей экономики, может предпринять еще одну атаку до конца текущего года». Но тогда как быть, а точнее, как трактовать передачу Россией Армении «Искандеров»? Причем все это также происходит в результате четырехдневной Карабахской войны, которую некоторые азербайджанские эксперты почему-то называют «первым признаком процесса деоккупации так называемой зоны безопасности, которая охватывает семь азербайджанских районов (Лачинский, Кельбаджарский, Агдамский, Физулинский, Джабраилский, Губадлинский и Зангеланский)». Правда, Москва пока не рассуждает вслух о признании независимости Нагорного Карабаха, но, если судить по некоторым признакам, она также готовится к смене своей диспозиции на закавказском направлении.

В политике, как и в музыке, важен фактор слуха: если вам преподносят концерт в исполнении симфонического оркестра, то не стоит его подменять восточным мугамом. Ясно, что мировое сообщество никогда не будет ориентировано на исполнение известных четырех резолюций Совета Безопасности ООН по Карабахскому урегулированию, на что педалирует Баку, и которые им же были в свое время нарушены. Ясно и то, что практикуемая Баку политика двойных стандартов всем просто поднадоела. Так, заместитель руководителя администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов, выступая на днях на конференции «Роль Азербайджана на глобальной и региональной аренах: реалии и перспективы», посвященной 25-летию независимости страны, вроде бы посетовал на то, что «в последние 10 лет международное право остается лишь документом».

К сожалению, это действительно так, но Мамедов сразу же показал «образец» действий, выставляя вопросы риторического свойства: «Какой логичный вариант по урегулированию конфликта до сих пор предложили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, с которым Азербайджан не согласился? Почему не освобождаются семь районов Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха?». При этом Мамедов подчеркнул, что «единственное, к чему за прошедшие годы пришли сопредседатели, то это к тому, что Азербайджан и Армения сами должны прийти к согласию», что по его мнению, «является проявлением несправедливого отношения к Азербайджану и двойных стандартов».

Во-первых, Азербайджан поставил свою подпись под совместным санкт-петербургским заявлением по итогам саммита президентов Азербайджана и Армении при посредничестве президента России Владимира Путина, которое предусматривает введение системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и института международных наблюдателей. Реализация этого соглашения блокируется Азербайджаном, а не Арменией. Если Баку изначально был противником этой формулы, то почему вообще принимал участие в саммите, не говоря уже о своей подписи? Во-вторых, переговорный процесс под эгидой Минской группы ОБСЕ, в котором участвует Азербайджан, базируется на принятых им вместе с Арменией Мадридских принципах, в которых контурно прописана «Дорожная карта», в которой содержится позиция о так называемом промежуточном статусе Нагорного Карабаха наряду с освобождением некоторых районов Азербайджана.

Свыше десяти лет Баку участвует в таком диалоге, а теперь вдруг вспоминает только о семи районах Азербайджана, а не о статусе Нагорного Карабаха. В-третьих, Вашингтон вместе с Москвой действительно считают, что Баку и Ереван сами должны прийти к согласию. При этом Баку, если он настроен на урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами, должен самостоятельно искать контакты с Ереваном и Степанакертом, радикально изменить свою информационную политику, изображающую армян Закавказья чуть ли не инопланетянами, выходить на сотрудничество, а не конфронтацию, предпринимать в одностороннем порядке ряд шагов на этом направлении. Но нынешний режим в Азербайджане просто ментально не готов к таким решениям, а выстроенная им стратегия не приносила и вряд ли принесет ожидаемый результат. Сейчас президент Алиев выражает удивление заявлением госсекретаря США Джона Керри о том, что условия для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха еще не сформировались. Но удивляться можно разве что в кино или в цирке, но никак не в политике, когда одни и те же акторы, говоря о признании территориальной целостности Азербайджана, одновременно признают и право Нагорного Карабаха на самоопределение.

Что же касается рабочего визита президента Саргсяна в США, то он приурочен к 25-летию независимости Армении. Бывший заместитель министра обороны США, бывший командующий американским флотом Пол Игнатиус надеется на то, что «все же Армении удастся жить в мире с соседями». Мы же добавим, если, конечно, соседи сами пожелают этого.