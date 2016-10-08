



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Плотина

Неукротимая река Колорадо, протекающая на юго-западе США и на крайнем северо-западе Мексики, нередко показывала жителям близлежащих поселений свой буйный нрав. Эта река известна глубокими каньонами, но главное ее преимущество заключается в том, что она — необходимый источник воды и электроэнергии для нужд сельского хозяйства и населения городов на обширной территории США. Однако подчинить ее было нелегко. Например, во время таяния снегов в Скалистых горах фермерские угодья, что располагались ниже по течению, часто оказывались затопленными. Американцы решили попробовать подчинить реку Колорадо и предприняли самый смелый и уникальный на то время гидротехнический проект — плотину Гувера.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM объяснил: «Эта плотина уникальна. Я не могу сказать, что есть аналогичные сооружения, эта плотина самая большая в Америке. Почему она такая примечательная? Потому что она построена в годы Великой депрессии, когда был кризис, и на строительстве были заняты более чем 5,5 тыс. человек. Она является символом того, как можно всей нацией дать ответ на кризис».

history.com Место где в будущем будет стоять плотина. 1904

Все началось в 1922 году, когда идею о строительстве плотины только начали обсуждать. Это гидротехническое сооружение должно было выполнять сразу несколько функций. Во-первых, сглаживать колебания уровня реки. Во-вторых, быть источником водоснабжения для Южной Калифорнии, включающей в себя 12 округов, среди которых Лос-Анджелес и Сан-Диего. В-третьих, водохранилище нужно было для орошения земель. В-четвертых, здесь находится гидроэлектростанция.

Как отметил Тереладзе: «Строительство плотины ускорило экономический рост, потому что штаты стали обеспечены электроэнергией. Крупное хранилище воды тоже ускорило экономический рост именно этих регионов. Но там была борьба, потому что все опасались, что, например, Калифорния, больше заберет воды, чем остальные штаты. Появление такого ресурса, как хранилище воды, ускорило борьбу за лидерство между этими штатами. Энергетическая проблема, водная проблема — они были решены по факту. Сейчас без этой крупнейшей плотины не представляется возможным функционирование экономики данных территорий».

Эскиз предлагаемой плотины участка и водохранилища Боулдер-Каньон. 1921

Что касается конкретно электричества, дамба Гувера впервые начала передавать электричество именно в Лос-Анджелес 9 октября 1936 года, что ознаменовало новый этап развития для этого американского региона. Сегодня здесь работают 17 генераторов, а общая их мощность достигает 2080 МВт. Эта ГЭС играет огромную роль для поддержания баланса энергопотребления на Западе США. Согласно сведениям United States Bureau of Reclamation, электроэнергия от ГЭС распределяется по штатам таким образом: меньше всего приходится на Лос-Анджелес — 15,42%, далее — штат Аризона с 18,95%, потом — Невада (25,14%), остальные 40,49% — для прочих потребителей Калифорнии. Это, разумеется, примерные данные, так как распределительная станция в Фениксе постоянно корректирует нагрузку на генераторы в зависимости от энергопотребления.

ANGELUS Плотина Гувера на карте США

Укрощая природу

Плотина Гувера — очень сложная задача для инженеров. Сначала надо было обнажить скальные породы, укрепив таким образом стены каньона. Сюда потом опирались бетонные арки. Выполняли все это скалолазы при помощи динамита и молотка. Далее надо было отвести реку Колорадо, чтобы осушить стройплощадку, для этого создали еще две плотины: выше и ниже по течению, в скалах прорыли четыре тоннеля диаметром около семи метров и длиной около пяти километров. Инженеры решили возводить «арочно-гравитационную» бетонную плотину, выполненную в форме дуги, выпуклой вверх по течению реки. Толщина в районе основания — около 200 метров, на вершине — 14 метров. Примечательно, что это первая плотина, полностью построенная из бетона.

Над проектом гидротехнического сооружения работала группа специалистов из Бюро мелиорации США, возглавлял которую известный инженер Джон Сэвидж. Он же потом будет руководить разработкой проекта плотины Шаста на реке Сакраменто, еще крупнейшей американской плотины Гранд-Кули (штат Вашингтон) и так далее. Позже его назовут «знаменитым конструктором плотин».

Изначально дамбу, сегодня известную по имени Гувера, хотели построить в районе каньона Боудер, по названию этого каньона и стали именовать плотину. Однако в результате дополнительных геологических изысканий выяснилось, что удобнее строить плотину в районе Черного каньона — старое название оказалось неактуальным. Но по политическим причинам во время президентства Франклина Рузвельта сооружение вновь стали называть плотиной Боудера, и только в 1947 году дамбе вернули имя Гувера.

План плотины. 1930

Плотина Гувера как символ борьбы с Великой депрессией

В 1931 году руководителем строительства плотины Гувера был опытный инженер Фрэнк Кроу. По расчетам, на строительство дамбы при самых быстрых темпах необходимо было шесть лет, Кроу обещал построить за четыре. Это сооружение было просто жизненно необходимо региону, причем как можно скорее, поэтому власти пообещали инженеру 2,5% от дохода дамбы, если она будет построена быстро. Кроу не оплошал! По завершению строительства он получил премию равную $4 млн в пересчете на современные деньги.

«Плотина — символ борьбы с кризисом, борьбы с депрессией. У американцев какой ответ? Если кризис, если нестабильность, то не надо унывать, надо идти вперед. Как раз масштабные проекты они и начинали во время Великой депрессии. Плотина как ответ на кризис, способ увеличить занятость рабочих», — говорит кандидат экономических наук.

Но изначально реализации проекта мешали не только природные условия, но и экономические и политические. Одним из камней преткновения стал вопрос распределения водных ресурсов между штатами в бассейне реки. Калифорния — самый крупный штат во всех США, поэтому и возникли опасения, что он, обеспеченный финансовыми ресурсами, но сильно нуждающийся в налаженном водоснабжении, станет претендовать на большую часть водных ресурсов. (Кстати говоря, сегодня этот штат занимает первое место в США по объемам ВВП, а одной из хорошо развитых и важнейших отраслей экономики является именно сельское хозяйство, чего не могло бы произойти без плотины Гувера). Но для начала властям нужно было договориться. В 1922 году представитель от каждого штата вошел в специальную комиссию по строительству плотины, от федеральных властей — министр торговли в правительстве Гардинга, будущий 31-й президент США Герберт Гувер.

Другая проблема — финансирование. Плотина была необходима, но деньги на ее строительство выделять не спешили, хотя этот вопрос не раз поднимали в Конгрессе. Только после 1927 года, когда на Миссисипи произошло разрушительное наводнение, а в результате разрушения плотины Святого Франциска в Лос-Анджелесе погибли сотни людей, финансирование плотины Гувера сдвинулось с мертвой точки. И все равно процесс был долгим. Только в конце 1928 года президент Калвин Кулидж подписал закон о строительстве плотины. Еще через два года уже Гувер выделил первую часть денег на дамбу. Еще через год объявили тендер.

Объясняя столь затяжной процесс выделения денег на строительство плотины, Давид Тереладзе отметил: «Были дебаты о том, нужно ли вообще строить, нужна ли эта плотина. Часть сообщества Америки сомневалась в целесообразности расходования такой большой суммы денег. Строительство этой плотины сыграло одну из ключевых ролей в экономическом развитии близлежащих территорий. Но до конца сомневались. Плюс опять же Великая депрессия, отсутствие денег… Во время кризиса начинать такие масштабные проекты, это был волевой шаг. Потому что некоторые, наоборот говорили, что нужно перейти к режиму экономии. В чем и парадокс, если другие страны переходят к режиму экономии, например, как у нас сейчас в России. Чем у нас занимаются? Секвестром бюджетов, урезают статьи (расходов). А там, наоборот. Эта политика значительно отличается от той стандартной политики, которую принимают руководители страны в период экономического кризиса».

rsvlts.com Cтроительство плотины. 1932

Плотина Гувера как символ жестокой эксплуатации человека

Однако в ходе самого строительства Кроу не жалел строителей. Так, люди, выполнявшие тяжелые и опасные работы, были лишены нормального жилья, а когда устроили забастовку, главный инженер, не колеблясь, уволил почти всех в самые тяжелые для страны года. Места проживания улучшили лишь спустя почти год после начала строительство, вредные примеси, скапливающиеся в тоннелях, попадали в легкие и кровь рабочих — многие травились газом.

«Быстрее, быстрее и еще быстрее» — вот как можно было бы описать то, в каком режиме выполнялись работы. Потом за Фрэнком Кроу потом закрепилось прозвищу «торопыга». Бригады соревновались друг с другом в любом виде деятельности. Это, конечно, не лучший настрой на опасный работах, требующих внимания и осторожности. Кроу не принимал оправданий, для него главным был результат, и неважно, какой ценой. Из-за спешки не раз случалось, что во время прокладки тоннелей, пока одни очищали их, другие начинали взрывные работы. Люди гибли. Только по официальным данным погибло около 96 человек.

rsvlts.com Прокладка тунеля. Плотина Гувера. 1 июля 1932

«На самом деле в то время, в 30-е годы, для Америки был характерен такой подход. Считали, что для преодоления кризиса, для достижения целей — все средства хороши. Не то чтобы не ценилась человеческая жизнь, но права человека были не так сильно защищены, как сейчас. Особенно рабочих. Тот факт, что до той же стройки не допускали черных, китайцев… Почему? Потому что их не считали квалифицированной рабочей силой. Считали, что они, наоборот, вред принесут строительству.

Строительство этой плотины — яркий пример неуважения отдельного рабочего, его прав, его свобод и прочего. Как раз после этого в Америке началось движение, и сейчас рабочие, которые там трудятся, очень хорошо защищены: у них хорошие страховые полисы. Сейчас многие производства были перенесены в Китай, потому что невыгодно стало в Америке строить какие-то крупномасштабные проекты. Сейчас ситуация изменилась. Тогда — нет, тогда этого не было. У них была цель, и они готовы были ради этой цели пожертвовать и людьми. Это было выше, чем интерес одного человека», — объяснил Давид Тереладце.

Рабочие. Внизу река Колорадо

Последствия для природы

К тому же строительство плотины, а также формирование водохранилища Мид серьезно повлияло на экосистему реки Колорадо. Приливы были направлены на то, чтобы поддержать соотношение между пресной и соленой водой, но поскольку эти циклы прекратились (плотина полностью контролирует уровень воды в реке), то эта среда стала некомфортной для рыб. Эстуарий дельты фактически превратился в солёный лиман, из-за чего многие рыбы либо погибли, либо могут вымереть в скором времени. Так, сегодня по крайне мере четыре вида рыб, родной средой обитания которых является река Колорадо, находятся под угрозой исчезновения.

world-wide-gifts.com Водохранилище Мид

Отвечая на вопрос о том, как можно было бы избежать подобного эффекта, эксперт пояснил: «Надо прежде чем строить такую плотину, думая об окружающей среде. Сейчас какие-то новые стройки когда начинают, сначала идет переселение всех видов, которые там обитают, или хотя бы строят какие-то речки каналы, чтобы рыба могла уйти в другой район, который годен для обитания. То есть надо сначала сделать оценку возможного вреда, который будет нанесен окружающей среде. Но в начале ХХ века, об этом не думали. Не думали о людях, не думали об окружающей среде».

Thorbjoern Плотина Гувера ночью

Сегодня, в ХХI веке, оценивая сооружение плотины Гувера, безусловно, кажутся дикостью и непростительной жестокостью отношение к человеку и его непосильному труду. Можно ли сказать, что сегодня отношение к трудящемуся в США изменилось коренным образом? Едва ли. Как мне кажется, изменилась лишь форма его эксплуатации. И все же к подвигу этих людей без уважения отнестись невозможно. Эта дамба стала для американцев настоящим символом непреодолимой силы, сокрытой в человеке, стала символом преодоления тяжелейших кризисов. Плотина Гувера стала символом жизни…