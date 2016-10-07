



bogoslov.org Сотворение мира. Италия. Венеция. Собор святого Марка

В Израиле начинают праздновать Рош-А-Шана — 5777 год от сотворения мира. В этот день иудеи желают всем счастливого года и мира без войны. Почему же летоисчисление в Израиле столь сильно отличается от григорианского календаря? Обратимся к истории.

И создал небо и землю…

В 5777 год по иудейскому летоисчислению народ Израиля вступает с новыми надеждами и верой в будущее своей страны. А по григорианскому календарю заканчивается 2016. Почему между этими календарями такая разница во времени? Кто принял для народа Израиля столь древнюю точку отсчета? Попробуем разобраться в этом совсем не простом вопросе.

Вариантов «начала времен», как и какой-либо новой эры у разных народов и культур существует великое множество, но чемпионами считают индусов с их многочисленными. За точку отсчета чаще всего принимают самое значимое событие в жизни народа, или начало правления какого-либо уважаемого царя, или появление нового духовного лидера. У греков это — первая Олимпиада, у римлян — дата основания Рима. В Израиле их также было не менее десяти.

Иван Айвазовский. Хаос. Сотворение мира

В первой книге Пятикнижия (Торы) — Берейшит (Книге Бытия) — отсчет времени велся сначала от всемирного потопа, потом — от исхода из Египта, затем — были Книги Царств (то есть, с начала правления одного из царей Израиля), в период вавилонского плена — вавилонских властителей, а также — от первого года Иудейской войны, от первого года восстания Бар-Кохбы, или Второй Иудейской войны (антиримское восстание в Иудее при императоре Адриане, в 132−135 гг. н. э.), от времени разрушения Второго Храма …

Летоисчисление в нынешнем иудейском календаре, по котором живет Израиль и все рассеянные по миру иудейские диаспоры, ведется «от сотворения мира», то есть, от 7 октября 3761 до н.э. — даты первого новолуния, которое, согласно летописи «Седер Олам рабба», произошло за год до сотворения мира. Его приняли лишь в 8 веке нашей эры.

Вспомним первоисточник — Книгу Бытия (Бытие 1:1):

«В начале сотворил Бог небо и землю.

2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух

Божий носился над водою.

3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.

4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.

5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было

утро: день один.

6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да

отделяет она воду от воды. [И стало так.]

7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от

воды, которая над твердью. И стало так.

8 И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.

И был вечер, и было утро…

Микеланджело Буонарроти. Отделение тверди от воды. Потолок Сикстинской капеллы. 151

На седьмой день Создатель отдыхал, именно ему соответствует главный праздник Израиля Шабат — суббота, когда иудеи отдыхают и думают о душе, выполняя первую заповедь Торы. Так, по версии иудаизма, появился наш мир со всеми его обитателями.

В те далекие дни, как известно, не велось никакого календаря и в помине не было летоисчисления. Однако до сих пор и верующими, и атеистами, и учеными, и философами ведутся споры, какова была реальная длительность тех самых семи дней, за которые создавался мир, согласно Книге Бытия. Кто-то верит в то, что это — действительно — семь суток. Другие считают, что описанные в Торе «дни» соответствуют семи длительным периодам развития Вселенной. Третьи, что время в начале времен шло либо намного медленней, либо — намного быстрей, чем сейчас, так как Адам и Ева были созданы не младенцами, а зрелыми людьми в возрасте. Так это или нет, судить не нам, но обратимся к истории летоисчисления в Израиле.

Лунные календари: с чего начинались расчеты

Есть версия, что в качестве лунного календаря в Израиле использовали систему, созданную шумерами. В лунных месяцах было 29 или 30 дней. Они учитывали не только циклы Луны, но и знаки зодиака, приходившиеся на каждый лунный месяц. По другой версии, лунный календарь был заимствован у вавилонян после падения Иерусалима в 587 до н.э., когда израильтяне были захвачены в плен вавилонянами.

Иероним Босх. Небесная сфера. Триптих, внешние створки. 1510

Впрочем, лунные календари существовали у многих древних народов. Хотя структуры иудейского и вавилонского календарей, действительно, очень похожи. В обоих каждому лунному месяцу соответствует один из 12 знаков Зодиака. Похожи и названия месяцев.

Названия вавилонских месяцев: Nisanu, Ayaru, Simanu, Du'uzu, Abu, Ululu, Tashritu, Arakhsamna, Kislimu, Tebetu, Shabatu, Adaru.

Названия месяцев на иврите (транскрипция и перевод): Нисан (апрель), Ияр (май), Сиван (июнь), Тамуз (июль), Ав (август), Элуль (сентябрь), Тишрей (октябрь), Хешван (ноябрь), Кислев (декабрь), Тэвет (январь), Шват (февраль), Адар (март).

Не взирая на схожесть названий, возможно, объясняемую фонетической близостью вавилонского и арамейского языков, у версии «заимствованного» иудейского календаря существует множество оппонентов. Они утверждают, что в Израиле очень давно существовал свой собственный лунный календарь, подобный шумерскому и вавилонскому, который был дарован еще Моисею (Моше) на горе Синай, как одна из составных частей Торы.

Знания о летоисчислении и вычислении полных и неполных месяцев передавались от поколения к поколению: от Моисея (Моше) до рабби Гилеля Второго — последнего председателя Синедриона ((греч.) на иврите — Санхедрина — Верховного религиозного суда Израиля). Санхедрин рассматривал дела, относящиеся к личному статусу граждан (бракосочетания, разводы и тому подобное), а также административные дела религиозного характера).

В соответствии с этим календарем, начало каждого лунного месяца (Рош Ходеш — голова месяца) должны были засвидетельствовать в специальном суде (бейт-дин) при Синедрионе два человека, видевшие новолуние. Они описывали, с какой стороны они наблюдали серп новой Луны, и какой ширины он был. И с этого дня, либо на следующий день объявлялось о наступлении нового месяца.

По версии знатоков, эти сведения у Гилеля и других иудейских мудрецов имелись, но такова была традиция. Соблюдение ее было важно для того, чтобы вовремя отметить религиозные праздники. Гилель прожил очень длительную жизнь — до 120 лет и оказал огромное влияние на жизнь иудеев во время правления Ирода.

Во времена Второго Храма и правления царя Ирода в Израиле, в очередной раз в его непростой истории наступали трудные времена, грозившие полным забвением традиций и несоблюдением заповедей Торы.

Микеланджело Буонарроти. Сотворение Адама. (Фрагмент) 1511

Справиться с этой проблемой решил рав Гилель Второй (Вавилонский из рода Давида, другое его прозвище — ha Zaken (Старейшина) — прим. Авт.) — очень известный мудрец и толкователь Торы, преуспевший также и в технических науках, в том числе, и в математике. Именно он определил нынешний порядок летоисчисления в иудаизме.

От Адама до Машиаха

Рабби Гилель Вавилонский был главой Санхедрина (Синедриона) в течение 40 лет с 3728 г. (32 г. до н.э.) и до последних дней своей жизни. Этот человек происходил из царского рода Давида, однако, впервые появившись в Иерусалиме в возрасте 40 лет вместе с многочисленной семьей, дабы получить необходимые ему знания, был гол, как сокол.

Гилель зарабатывал гроши, половину отдавая семье, а половину — за учебу у известных иудейских мудрецов — Шемайи и Авталиона. Разумеется, он учился и до приезда в Иерусалим, но этих знаний ему было недостаточно.

Выучившись, Гилель снова покинул Иерусалим, куда вернулся уже обеспеченным человеком и весьма уважаемым знатоком Торы. Обогатился ли он, участвуя в торговых делах своего брата, или же, благодаря собственным знаниям, никому точно не известно. Но Гилель старался помочь соплеменникам, попавшим в беду.

Тинторетто. Сотворение животных

Знаменитые учителя Гилеля к тому времени уже покинули этот мир, их ученики рассеялись по свету, а Тору начали забывать. Так как преуспел он не только в религиозных, но и в светских науках, включая математику и астрономию, то вскоре снискал себе уважение и открыл собственную религиозную школу.

В конце концов, за заслуги по возрождению знаний и решения одного из сложных галахических вопросов накануне Пасхи (на иврите — Пейсаха), Гилеля избрали Главой Санхедрина — высшего раввинского суда. В то время в Израиле пользовались уже и солнечным, и лунным календарем, и их было необходимо соотнести между собой, таким образом, чтобы религиозные праздники не переходили из одного времени года в другое.

Так, Пейсах — Пасха (дата исхода евреев из Египта. То есть, освобождение от египетского рабства) должна праздноваться 15 Нисана (месяц примерно соответствует апрелю), а Новый Год — Рош-а-Шана — осенью — в конце сентября — первой декаде октября.

Для согласования лунного года с солнечным в иудейском календаре принят 19-летний цикл (малый), в котором 7 лет — високосные. Високосные годы: 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19. Еврейский календарь определяет двадцативосьмилетний цикл или большой круговорот «благословения Солнца».

Рафаэль. Сотворение животных

«Когда рабби Гилель, последний президент Сангедрина, внук рабби Йегуды Ганаси, составившего Мишну, увидел, что на Израиль обрушиваются страшные бедствия, и число учеников, достойных рукоположения, резко уменьшилось, он подумал, что если римляне, хозяйничавшие тогда в Эрец Исраэль (Земле Израиля — Прим. Авт.), запретят освящение новомесячий и казнят немногочисленных оставшихся в живых законоучителей, то тем самым будет нарушен весь порядок следования еврейских праздников, — пишет Элиягу Ки-Тов в работе «Книга нашего наследия». — Рабби Гилель собрал мудрецов, каждый из которых был рукоположен своим наставником, тот — своим и так до самого Моше-рабейну, и бейт-дин в таком составе рассчитал календарь новомесячий, праздников и других дат вплоть до дня Избавления».

По мнению автора, Гилель ничего не изобретал, просто сумел собрать и обобщить все необходимые сведения, дабы рассчитать календарь помесячно от сотворения человека примерно на 6 тысяч лет вперед: от сотворения мира — до прихода Мессии (Машиаха), то есть, Дня Избавления.

То есть, Гилель придумал определенный алгоритм, в соответствии с которым вычисляется количество дней в 19-летнем цикле еврейского календаря, вплоть до 6000 года. На седьмое (шаббатнее) тысячелетие он календарь не рассчитывал, так как именно тогда в Израиль должен прийти Мессия.

19 солнечных лет равны 235 лунным месяцам (125 — по 30 дней и 110 — по 29 дней), на основании чего семь лет этого цикла получали по 13 месяцев, что сводило воедино лунный и солнечный календари.

Выбранная Гилелем Вторым в процессе работы над календарем точка отсчета, то есть, новолуние первого месяца при сотворении мира приходится на 5 часов и 204 халаким (долей — иврит),) — 3 и 1/3 секунды то есть, 5 часов 11 минут и 20 секунд пополудни второго дня недели, что соответствует — понедельнику, 7 октября 3761 до н. э. Напомним, что йом-ришон для иудеев, то есть, первый (рабочий) день недели — воскресенье. Длительность солнечного года — 365 суток, 5 часов и 997 12/19 доли (приблизительно 551/4 минут).

Для составления точного календаря использовались хронологии, приведенные в двух книгах — «Седер олам рабба» («Большой седер олам») и «Седер олам зута» («Малый седер олам»), составлявших — книгу СЕ́ДЕР ОЛА́М (סֵדֶר עוֹלָם, порядок мира`). В них содержится хронология основных событий с сотворения мира до смерти Моисея; во второй части — от перехода израильтянами Иордана и до убийства царя Захарии (середина 8 в. до н. э.). в третьей — от Захарии и до освободительного антиримского восстания Бар-Кохбы.

pravenc.ru Сотворение мира. Эскиз стенной живописи для Исаакиевского собора. 1841–1845

Иудейский календарь — непериодический, так как основан не на цикле повторяющихся в заданной последовательности лет, а на вычислениях, которые делаются по алгоритму, придуманному Гилелем. При этом отклонение иудейского календаря от астрономического солнечного года составляет всего 4,5 суток за 1000 лет. К моменту прихода Мессии (Машиаха) он составит всего 20 дней. После этого события Сангедрин соберется вновь и рассчитает новый календарь.

По правилам, новый год не должен приходиться на воскресенье, среду или пятницу. Если бы год начинался в среду или в пятницу, то Йом Киппур (Судный день, предшествующий Новому году) приходился на пятницу или воскресенье, а они соседствуют с главным иудейским праздником — с Субботой, когда всякая физическая работа запрещена. Ничего не делать, в том числе, и не готовить два дня подряд община себе позволить не могла.

Ну, а пока что наступил 5777 год от окончания сотворения мира, и мы желаем всем года без войны, сладкого и счастливого нового года.

Статья написана по материалам из открытых источников