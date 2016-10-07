Прежде чем делать далеко идущие выводы о том, что для конфликта в Сирии и путей его разрешения значит недавний разрыв соглашения между США и Россией по Сирии, необходимо указать несколько пунктов о том, показателем чего этот разрыв не является ни в коем случае, пишет Пол Пиллар в статье для National Interest.

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Во-первых, отмечает автор, нужно понимать, что краткосрочные ответы отличаются от долгосрочных интересов. Хотя некоторые эксперты в США всегда скептически относились к переговорам Вашингтона с Москвой, подчеркивая, что Кремль не заинтересован в разрешении конфликта с помощью дипломатии и просто водит Белый дом за нос, не надо считать, что разрыв стал подтверждением их правоты.

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Здесь нужно уточнить, подчеркивает автор, что интересы России в Сирии заключаются в том, чтобы сохранить за собой политические и военные позиции на Ближнем Востоке, а также показать себя в качестве важного игрока в регионе. За последние несколько недель Россия ответила на определенные события в арабской республике конкретными тактическими шагами, однако нельзя сказать, что бомбежки восточного Алеппо входят в интересы Москвы. Более широких политических и военных позиций, которые и являются интересами Кремля, Россия не добьется тем, что не дает конфликту в Сирии прекратиться. Интерес Кремля по-прежнему заключается в том, чтобы быть значительной частью действия по установлению мира.

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Во-вторых, двустороннее соглашение между США и Россией отличается от тех многосторонних переговоров, которые необходимы для всестороннего разрешения конфликта. Какими бы полезными они ни были и какие бы добрые намерения ни преследовали, двусторонних переговоров всегда будет недостаточно для разрешения столь многогранного и сложного конфликта, как сирийский.

Ни Россия, ни США не обладают полным контролем над игроками, которым помогают. Как замечают эксперты, как сирийская оппозиция, так и официальный Дамаск имеют основания для недовольства тем, к чему пришли Вашингтон и Москва на переговорах, поэтому у каждой из сторон есть повод подорвать режим прекращения огня. Окончание конфликта или даже значительное снижения насилия потребуют участия внутренних сил и крупных внешних игроков, таких Турция, Иран и страны Персидского залива.

В-третьих, тот факт, что дипломатическое решение не было достигнуто, не говорит о том, что окончание конфликта должно достигаться только военными способами, поскольку оно недостижимо для обеих сторон. У Дамаска нет потенциала для возвращения всех территорий страны, тогда как у оппозиции нет возможности свергнуть правительство президента страны Башара Асада даже с помощью внешних сил.

В-четвертых, не стоит путать то, что воюющие стороны делают сейчас, с тем, что они бы могли или сделали бы в ответ на эскалацию со стороны США. Многие призывающие к более активным действиям США не понимают, к чему такие шаги могут привести. В частности, Дейв Муджамбар описывает возможные и крайне вероятные последствия эскалации США.

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Те, кто стремится рассматривать конфликт в Сирии как продолжение холодной войны США с СССР, должны помнить, что даже тогда обе сверхдержавы были крайне осмотрительны и избегали действий, которые могли привести к прямому столкновению вооруженных сил двух стран.

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Именно таким недостаточным вниманием к полному спектру ответов и характеризуется большая часть призывов США оказать военное «давление» на другую сторону, чтобы получить политические уступки. Именно потому, что Россия больше теряет в Сирии — ее единственном плацдарме на Ближнем Востоке, — чем США, очень велика вероятность, что ответом Москвы будет контрэскалация, а не уступки.

Баланс давления в таком случае останется неизменным, хотя войны и будет вестись более активно. Что касается правительства Асада, чье существование поставлено на карту, у него еще больше мотивации и причин продолжать борьбу.

Наконец, заключает автор, стоит отличать динамику гражданской войны в Сирии от динамики интересов США, которые заключаются в предотвращении экспорта терроризма и других форм экстремизма и нестабильности. И эти интересы не зависят от того, кто правит в Дамаске, так же как и от того, избавит ли Вашингтон от Асадов, которые находятся у власти уже не первое десятилетие.

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