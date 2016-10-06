После того как госсекретарь США Джон Керри, говоря о перспективах урегулирования замороженных конфликтов и касаясь урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, отметил, что «лидеры Армении и Азербайджана не готовы к урегулированию Карабахского конфликта» и «есть определенное напряжение», разразился скандал. В интервью «Хазар Хабар» помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выступил с любопытным заявлением, которое нуждается в некотором анализе — хотя бы для того, чтобы внести ясность в представления Баку не только о перспективах урегулирования конфликта, но и его отношении к переговорного процессу, осуществляемому под эгидой Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ). «США взяли на себя определенные обязательства в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Эти обязательства, в первую очередь, заключаются в том, что США, будучи одним из постоянных членов Совбеза ООН, должны настаивать на исполнении четырех известных резолюций Совбеза по Нагорному Карабаху, — говорит Гасанов. — США является страной-сопредседателем МГ ОБСЕ, занимающейся посредничеством в решении армяно-азербайджанского конфликта».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Напомним, что МГ ОБСЕ появилась после того, как в конце 1992 года было подписано соглашение ООН о предоставлении ей статуса главной посреднической международной структуры в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Но официально ОБСЕ стало участвовать в урегулировании раньше — с 22 марта 1992 года, именно тогда Совет министров иностранных дел организации принял решение собраться в Минске под эгидой ОБСЕ с целью проведения форума по вопросу урегулирования. Так появилась идея создания МГ ОБСЕ. Но не под эгидой этой структуры 12 мая 1994 года в Бишкеке удалось достигнуть подписания протокола о прекращении огня. Под этим документом, объявленным бессрочным, стоят подписи Баку, Еревана и Степанакерта. Его статус был еще раз подтвержден после недавней апрельской Карабахской войны санкт-петербургским соглашением, под которым Азербайджан поставил свою подпись.

За все время своей работы МГ ОБСЕ не раз выдвигала инициативы по урегулированию конфликта, которые в разное время и по разным причинам срывались. Проблема заключалась в подготовке проекта, который отражал бы «переговоры по существу вопроса». Так появились «Мадридские принципы». Этот документ не имеет юридической силы, но вокруг него сегодня ведутся переговоры по урегулированию конфликта. Напомним, что речь идет о возвращении территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, наделение Нагорного Карабаха промежуточным статусом, обеспечение гарантий безопасности и самоуправления, открытие коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха на основе юридически обязательного волеизъявления, обеспечение права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места их прежнего проживания, а также международные гарантии безопасности, в том числе и операции по поддержанию мира. В то же время в «Мадридских принципах» вообще не упоминается о резолюциях Совета Безопасности ООН, в которых говорилось о немедленном выводе сил Карабаха и Армении с подконтрольных территорий. При этом Азербайджан вспомнил об этом относительно недавно, а сейчас помощник президента Азербайджана Гасанов обвиняет США, как члена СБ ООН, в отказе от исполнения резолюций Совбеза по Нагорному Карабаху, что означает стремление Баку изменить переговорную повестку МГ ОБСЕ.

Если есть такое желание, то необходимо отказаться от политики блефа и двойных стандартов, выйти вообще из переговорного процесса под эгидой МГ ОБСЕ, чего пока не происходит. Возможно потому, что нечто подобное Азербайджан ждал или ждет от США, как от одного из сопредседателей МГ ОБСЕ. Видимо, не случайно Гасанов подчеркнул, что «заявления Джона Керри не соответствуют заявлению президента США Барака Обамы о недопустимости статус-кво в Нагорно-Карабахском вопросе», и «если статус-кво неприемлем, следует предпринимать шаги в направлении решения конфликта». Также Гасанов указывает, что «подобные высказывания говорят о стремлении США уклониться от ответственности за урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, возлагая всю ответственность на лидеров конфликтующих государств».

Но дело в том, что и Россия, как член СБ ООН и одна из сопредседателей МГ ОБСЕ, заявила, что не будет навязывать рецепты по решению Нагорно-Карабахского конфликта. Как заявлял президент России Владимир Путин вскоре после апрельской Карабахской войны, «Москва готова поддержать любой предложенный сторонами конфликта вариант». Более того, российский лидер считает, что достижение компромисса «предусматривает нахождение оптимального баланса между принципами территориальной целостности и правом народов на самоопределение», необходима «договорённость, при которой ни одна из сторон не была бы ни победителем, ни побеждённым, уступки были бы взаимными, выгоды для каждой из сторон стали ясными для общественного мнения и в Азербайджане, и в Армении».

Таким образом, в позициях США и России относительно перспектив урегулирования не просматривается разногласий, и реплика Гасанова в адрес президента США Барака Обамы и госсекретаря Керри может в равной степени быть адресована и президенту России Путину, и министру иностранных дел России Сергею Лаврову, хотя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «урегулирование выигрывает не от заявления, а от практической работы, которой мы и занимаемся». Вот что говорит по этому поводу известный российский эксперт Сергей Маркедонов: «Апрельский конфликт изменил определенные тактические вещи, но не стратегические: ни формат урегулирования, ни радикальный военно-политический расклад не поменялся. Две стороны уперлись в максималистские планки, и какими будут компромиссы, они не готовы говорить».

Что же касается инициатив, проявляемых лидерами Азербайджана и Армении на этом направлении, они не просматриваются. Состоявшиеся до сих пор свыше 20 встреч осуществлялись только при посредничестве МГ ОБСЕ и участии глав России и Франции. У нас есть основания предполагать, что при личных встречах президенты двух стран оговаривают какие-то варианты действий, выходящих за рамки сценарных предложений МГ ОБСЕ. Но их точка зрения не озвучивается. Позиции сторон по-прежнему остаются непримиримыми и несовместными. А такими они будут оставаться еще очень долго. Даже когда экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза говорит о каких-то «трудностях, существующих для лидеров Азербайджана и Армении в форме МГ ОБСЕ», никто не имеет представления о чем ведется речь.

На днях личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик провёл мониторинг на линии соприкосновения в Карабахе в соответствии со своим мандатом. По его словам, «в течение шести месяцев после апрельских столкновений сопредседатели МГ ОБСЕ неустанно работали над стабилизацией ситуации и продвижением переговоров», и «такие усилия продолжаются». Но после венских и санкт-петербургских соглашений прогресса в переговорном процессе не наблюдается, а офис Каспшика до сих пор не получил мандата для проведения расследований инцидентов. Баку отвергает идею внедрения механизмов расследования приграничных инцидентов. Дистанция конфликта остается по-прежнему опасной. Но чем дольше длится этот процесс, тем больше появляется уверенность в том, что советский статус-кво в регионе уже вряд ли когда-нибудь вернется.