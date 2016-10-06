Одной из тем круглого стола, организованного Центром национальных интересов и Институтом им. Чальза Коха, стало то, какие шаги должны совершать США в отношении России, пишет Хюго Керк в статье для National Interest.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг России

Автор отмечает, что Россия снова занимает ключевое место в повестке дня Вашингтона, в котором опасаются, что на фоне недавних событий на Украине и Сирии стоит ожидать, что Москва постарается вернуть себе утраченные с окончанием холодной войны позиции. В том, чтобы выбрать верный курс отношений с «российским медведем», есть две сложности.

С одной стороны, страна по-прежнему располагает значительным ядерным потенциалом и способна нанести сокрушительный ответный удар. В этом отношении Россия рассматривается, как основная угроза для европейских союзников США. С другой стороны, речь часто идет о «пророчестве, которое воплощает само себя», как выразился один из участников круглого стола. Он отметил, что действия США рассматриваются, как угроза для России, из-за чего та идет на шаги, которые в Вашингтоне считают угрозой.

В действительности же, Россия несравнима с Советским Союзом. Москва лишилась громадных территорий, её вооруженные силы составляют лишь малую часть от их предшественников, а государства-союзники Кремля можно свести к некоторым изолированным «режимам», вроде правительства президента Башара Асада в Сирии. Однако вместо того, чтобы признать, что Россия не представляет больше той угрозы, США стали интегрировать бывшую сферу влияния Кремля в свою сеть европейской безопасности.

В свою очередь, участник дискуссии из Чикагского университета Джон Мишхеймер отметил, что Россия является великой державой в упадке.

«Единственная причина, по которой у нас с ней проблемы, состоит в том, что мы пытались создать либеральную гегемонию, для которой было необходимо продвигать структуру союзов вплоть до их [России] границ. Эта проблема создана нами самими», — добавил он.

Как заметил другой участник круглого стола Майкл Дэш из Университета Нотр-Дам, отношения между Москвой и Вашингтоном сформировны непростой историей, особенно холодной войной. Когда Советский Союз находился на пороге распада, переговорщики из США намекали, что ни военные, ни иные структуры не будут продвигаться к границам России. Ни США, ни НАТО своих обещаний не выполнили.

Вместо этого, замечает Дэш, «с середины 1990-х годов тенденция состояла в том, что НАТО неуклонно двигался на восток», из-за чего официальные лица в Москве и посчитали, что все «подмигивания и кивки» в конце холодной войны были всего «лишь болтовней». Лидеры России чувствуют, что их предали США, а также обеспокоены тем, что из-за расширения НАТО у границ страны встали враждебные силы.

Если признать, что Россия является крупным игроком или великой державой, это не означает, что она угрожает ключевым интересам США, поскольку её мощь сосредоточена исключительно в непосредственной близости от её границ.

Кроме того, как отметил Кристофер Пребл из Института Катона, если Россию и нужно сдерживать то, её соседи в Европе и Китае для этого идеально подходят, и с большей убедительностью.

Текущий политический курс по отношению к России, кажется, принес больше вреда, чем пользы, поскольку по целому ряду вопросов страна могла бы стать ценным партнерам в достижении США их интересов. По словам Барри Позена из Массачусетского технологического института, Москва и Вашингтон разделают взгляды о том, как справляться с такими проблемами, как международный терроризм, ядерная программа Ирана и многим другим. Изолируя Россию, США лишают себе партнёра в разрешении этих вопросов.

Под давлением США Россия была вынуждена искать друзей на международной арене. Именно из-за поведения США — экономических санкций и повышения численности вооруженных сил в Восточной Европе — у Москвы все больше поводов идти на сотрудничество с Китаем, которому страна поставляет оружие, и с которым проводит военно-морские учения в Южно-Китайском море.

Позен отмечает, что США «подтолкнули эти две страны ближе друг к другу». «Россия и Китай не являются естественными союзниками постоянно. В данный момент против нас у них наблюдается схождение интересов», — заявил он, добавив, что, быть может, выбери Вашингтон более примирительный подход к России, признав её жизненно важные интересы, США смогли бы обрести партнера, а не противника.