На фоне дипломатической напряженности между Турцией и ЕС существуют опасения, что миграционное соглашение, заключенное ЕС и Турцией, будет сорвано. С учетом того, что беженцы и мигранты с Ближнего Востока и из Северной Африки массово погибают при попытке добраться до ЕС, Брюсселю необходимо либо договориться о новых условиях соглашения с Анкарой, либо подготовиться к его коллапсу, пишут Джилл Голдензил и Карл Хвенмарк в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Авторы отмечают, что миграционное соглашение состояло в том, чтобы остановить потоки беженцев и мигрантов, пытающихся пересечь Эгейское море. В обмен на помощь в разрешении кризиса с беженцами Анкара могла рассчитывать на финансовую помощь, либерализацию визового режима для своих граждан и возобновление переговоров о вступлении в европейский блок. Оно, тем не менее, привело к неоднозначным результатам.

Так, с одной стороны, число мигрантов, направляющихся из Турции в Грецию, снизилось с 1 тыс. 740 в день до 48 человек к июню 2016 года, с другой стороны, мигранты стали направляться другими, более опасными маршрутами. При этом в Италии зарегистрирован значительный рост численности нелегалов, которых за 2016 год в страну прибыло 105 тыс. человек.

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Контрабандисты проложили новые, более опасные маршруты от побережья Ливии, где мигранты становятся жертвами тех же террористических организаций, из-за которых они и были вынуждены бежать из своих стран. На новых маршрутах в Европу погибло больше людей, чем за тот же период 2015 год: 3 тыс. 501 человек погиб в Средиземном море сначала 2016 года, тогда как за один только сентябрь этот показатель составил 322 человека. Более того, отмечают авторы, закрытие Балканского маршрута, возможно, сыграло большую роль в остановке миграционных потоков, чем сделка с Турцией. Задержки в обработке беженцев в Греции также поспособствовали этому, хотя и привели к кризису в самой стране.

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В соглашении между Анкарой и ЕС по мигрантам был заложен ряд условий, которые Турция должна была выполнить, чтобы получить безвизовый режим с европейским блоком. В этом отношении сделка не привела ни к какому значительному успеху. Турция отказалась реформировать свое законодательство по борьбе с терроризмом в соответствии с законами ЕС, а также отказалась от обязательств в области прав человека. Анкарой были также сделаны угрозы о введении смертной казни, которые и поставили крест на возможности вступления страны в блок.

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И, несмотря на это, глава МИД Турции Ахмет Чавушоглу настаивал на том, чтобы Брюссель ввел безвизовый режим для своих граждан к октябрю, иначе Анкара откроет двери для мигрантов в ЕС. Тогда Германия подчеркнула, что не даст себя шантажировать по этому вопросу. Однако если это действительно так, тогда ЕС должен быть готов отказаться от соглашения с Турцией. В любом случае блок должен расценивать возможность того, что соглашение и так сорвется в октябре, и действовать соответственно.

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Во-первых, подчеркивают авторы, для обеспечения соблюдения прав человека и собственной безопасности ЕС должен направить все свои ресурсы на обработку заявлений мигрантов и их интеграции. Именно неспособность оперативно обработать мигрантов и отсутствие эффективных программ интеграции и стали, по мнению авторов, причиной недавних террористических актов. Например, за терактом в немецком Ансбахе стоял человек, которому отказали в предоставлении статуса беженца.

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Помимо этого, страны — члены ЕС должны принять меры для скорейшей и безопасной репатриации тех, кто не соответствует требованиям предоставления убежища. Благодаря этому можно будет с уверенностью сказать, что те, кому отказали в статусе беженца, не будут мстить принявшей их стране.

Во-вторых, ЕС должен повысить эффективность обработки заявлений беженцев в Греции и Италии. Несмотря на то, что большие массы беженцев прибывают на территорию ЕС уже не первый год, блоку еще предстоит выделить достаточные средства для должной обработки их заявлений. Так, на сегодняшний день Греция получила только 27 из 400 специалистов по разбору заявлений беженцев и только 24 из 400 переводчиков, обещанных ЕС. Италии по-прежнему недостает необходимого оборудования для регистрации и мониторинга мигрантов. Центры же содержания и проживания в обеих странах с трудом отвечают стандартам соблюдения прав человека, и ЕС должен исправить эту ситуацию.

В-третьих, ЕС должен предотвратить высылку мигрантов из Турции. В случае провала дипломатии, ЕС должен повысить число патрулей на сухопутных и морских границах с Турцией. По международному праву, ЕС не может возвращать мигрантов туда, где их жизням угрожает опасность, поэтому необходимо организовать защиту их в третьей стране, где будут обрабатываться их заявления и где будут находиться те, кто не может оставаться в ЕС.

Таким образом, ЕС не может позволить себе становиться жертвой принуждения «тиранического государства» — Турции, поэтому лишь вопросом времени является то, когда произойдет коллапс сделки с Турцией, и ЕС должен быть готов к этому.