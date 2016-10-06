Несмотря на заявления бывшего главы Минобороны США Уильяма Перри о том, что США должны отказаться от одной из составляющих своей ядерной триады — баллистических ракет наземного базирования, такое решение преждевременно по ряду причин, пишут Том Николс и Дана Стракман.

Вашингтонская Голубка. Карикатуры советских времен .1953

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Авторы признают, что существует необходимость избавляться от мышления холодной войны, добавляя, что безопасность США может быть достигнута и с помощью меньшего, чем нынешние 450 единиц, количества межконтинентальных ракет, однако США должны идти путем постепенного сокращения этого арсенала баллистических ракет.

Перри отметил, что модернизация ядерной триады, в том числе создание нового стратегического бомбардировщика и нового класса подводных лодок, способных нести ядерные баллистические ракеты, обойдется бюджету США в сумму около триллиона долларов. При этом добрая часть этих средств будет потрачена без необходимости.

Бывший министр обороны предложил отказаться от межконтинентальных ракет наземного базирования, поскольку они носят дестабилизирующий характер. Так, в случае ядерного удара по США, главе Белого дома придется принять решение о применении этого потенциала до того, как вражеские ракеты уничтожат арсенал на территории США. У президента будет лишь несколько минут на то, чтобы пойти на этот шаг, а после пуска отозвать их невозможно.

Во времена холодной войны это, действительно, вызывало опасение, поскольку из-за ошибки в вычислительных системах или других неполадок могло создаться впечатление, что противник уже наносит удар по межконтинентальным ракетам в США. Это было особенно опасно, когда США и Советский Союз в значительной степени полагались на такие ракеты из-за их скорости и надежности, благодаря которым их практически невозможно остановить. Поэтому как США, так и СССР поддерживали свои баллистические ракеты постоянно в состоянии повышенной готовности.

Сейчас же угроз со стороны Советского Союза нет, считает бывший глава Минобороны, а благодаря развитию ракет, запускаемых с подводных лодок, нет больше необходимости в том, чтобы наземные баллистические ракеты участвовали в «ограничении урона», то есть уничтожали вражеское оружие, находящееся в резерве.

Тем не менее секретарь Перри недооценивает, какой сдерживающий эффект имеют эти ракеты. Размещение баллистических ракет на территории собственно США является их наилучшей защитой против авантюр России и Китая, прежде всего, потому, что для нейтрализации средств сдерживания США необходимо нанести удар по самой их континентальной территории. В случае конфликта не обойтись «ограниченными» сценариями, при которых ответный удар США будет сорван в результате уничтожения подводных лодок или бомбардировщиков до того, как они смогут выполнить свою задачу.

Сторонники отказа от межконтинентальных баллистических ракет приводят два аргумента в защиту своей позиции.

Во-первых, считают они, из-за ошибок и неисправностей руководство США может подумать, что по территории государства совершается ядерное нападение, из-за чего у главы Белого дома не будет иного выбора, кроме как нанести ответный удар, иначе страна может оказаться без этого потенциала.

Однако, подчеркивают авторы, такая логика является пережитком холодной войны, когда баллистические ракеты были единственным точным оружием для нанесения удара по стратегическим силам и инфраструктуре противника. С помощью них была возможность для сторон прийти к перемирию прежде, чем война войдет в стадию, когда бомбы и ракеты начнут взрываться над городами. Не пойди он на ответный удар при попытке уничтожения межконтинентальных ракет на территории США, глава Белого дома времен холодной войны оказывался перед выбором: сдаваться или идти на эскалацию с использованием менее точного оружия для уничтожения городов противника, таким образом, вынуждая врага наносить удары уже по своим городам.

Перри справедливо указывает, что точность бомбардировщиков и подводных лодок сравнима с баллистическими ракетами, что означает, что стратегическая авиация и подводный флот смогут нанести ответный удар, после того как противник выпустил по территории США все свои ракеты. Тем не менее основной ценностью баллистических ракет наземного базирования является не то, что с помощью них можно добиться после начала ядерного конфликта, а то, что противнику придется принимать их в расчет еще до нападения и оценивать издержки, связанные с началом полномасштабного ядерного обмена между территориями стран.

Более того, если баллистический потенциал США окажется под ударом, США все же смогут нанести ответный удар — с большой скоростью и точностью — не только по остаткам стратегических сил противника, но и по важным частям вражеской военной инфраструктуры. Тогда уже России или Китаю придется принимать решение об ударе по городам, и именно понимание необходимости принимать это решение в случае начала ими конфликта и является сдерживающим фактором.

Во-вторых, противники баллистических ракет указывают на то, что высказанные преимущества нахождения баллистических ракет на территории США уже достигаются тем, что подводные лодки и бомбардировщики находятся на территории страны. И ни один противник в здравом уме не нанесет удар по тем базам ВВС и ВМС, где они дислоцированы.

В этой логике есть изъян, отмечают авторы. Так, если не рассматривать вариант, при котором удар по США наносится без предупреждения, то получается, что на фоне разворачивающегося кризиса подводные лодки и самолеты будут направлены со своих баз, поскольку неразумно оставлять подводные лодки без защиты в портах в качестве плавучих пусковых установок для запуска баллистических ракет.

Если эти подводные лодки и бомбардировщики смогут рассеяться — опять же при предположении, что речь не идет о полномасштабной ядерной войне, начавшейся без предупреждения — из-за наличия у США межконтинентальных баллистических ракет противникам придется наносить удар по территории США, из-за чего погибнут миллионы граждан страны. Таким образом, постепенно уничтожить бомбардировщики и подводные лодки не удастся, как не получится ограниченным противостоянием за пределами Северной Америки.

В заключение авторы подчеркивают, что являются сторонниками бывшего главы Минобороны в том, что касается сокращения роли ядерного оружия в структуре национальной безопасности США, и особенно в его попытках совместить финансовую осторожность со стратегической четкостью. Они тем не менее обращают внимание на то, что ракеты «Минитмен» смогут прослужить США еще по меньшей мере до 2025 года и даже дольше.

В это время США должны рассмотреть возможность создания менее многочисленного, но в равной степени разветвленного потенциала баллистических ракет. При этом будет достигаться как цель снижения финансового давления на страну, так и попытка добиться отказа крупными державами от ядерного оружия как основного средства обеспечения своей безопасности.