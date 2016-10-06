



Орден Великой Отечественной войны 1-й степени

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, оценивая действия России в сирийском кризисе, заявил, что они свидетельствуют об отсутствии у нашей страны уважения (в английском было употреблено слово «disrespect») к современному руководству США. Более конкретно — к Бараку Обаме и Хиллари Клинтон. В унисон ему выступает и его напарник, кандидат в вице-президенты Майк Пенс, также безосновательно возлагающий на Россию вину за то, что прекратить военные действия в Сирии не удаётся.

Странная у Трампа логика: сам он всю предвыборную кампанию демонстрирует явный «disrespect» к действующей американской администрации и её ставленнику на пост президента, а вот отсутствие такого «уважения» у российского руководства представляется ему чем-то из ряда вон выходящим. Следует, видимо, понимать кандидата от республиканцев так, что он требует от нас не искреннего уважения, а скорее почитания, что понятно с точки зрения его задач в работе с американским избирателем, но не имеет никакого отношения к международной политике.

Нужно ли сейчас прекращать военные действия против международных террористических организаций в Сирии — это большой вопрос. Задумываются ли об этом в США? Уверен, что задумываются, хотя и немногие. Что же касается нашей страны, то даже у доверчивых людей, как мне думается, не осталось сомнения в том, что Вашингтон требовал прекращения огня с одной целью: дать террористам собраться с силами и повести новое наступление на правительственные силы. Провал нашей политики поддержки законного правительства в этой стране тоже в полной мере отвечал бы интересам США в том их понимании, которое сегодня превалирует в американской столице. Задача сдерживания международного терроризма явно находится для них не на приоритетном месте. Главная цель — утверждение американской гегемонии в мире, и для её достижения все средства считаются подходящими.

Уже одно только это исключает возможность настоящего уважения к действующей американской администрации. В Кремле, конечно, никогда так не скажут, и правильно сделают: не в той мы сейчас силе, чтобы все вещи публично называть своими именами. Но хочется напомнить, что, помимо современных мотивов, у нас имеется достаточно причин для неуважения к американской внешней политике в принципе.

Никогда сама не стремясь к мировому господству, Россия всегда стояла на пути у тех правителей, кто ставил себе задачу его достижения. Хрестоматиен пример с тем, как американцы, имея в виду создание условий для своего выхода на позицию мирового гегемона, пестовали в Германии гитлеризм в качестве инструмента разрушения нашей страны. Тот факт, что тогда она была социалистической державой, лишь добавлял им рвения, но по сути подход не менял.

У Франклина Делано Рузвельта хватило государственной мудрости, чтобы в середине 1930-х прекратить вложение средств в становление Национал-социалистической партии Германии, отозвать работавшего при её руководстве своего советника Эрнста Ганфштенгля. Сотрудничество по линии бизнеса, однако, продолжалось. Американцы разделяли британскую идею о направлении агрессивных планов Гитлера на Советский Союз и в этом контексте, в частности, поддержали сдачу на растерзание Гитлеру Чехословакии в 1938—1939 годах. Уже в ходе войны, став нашим союзником, США продолжали действовать, исходя из установки на то, чтобы СССР понёс главные потери в борьбе с нацизмом и пришёл к победе максимально ослабленным, неспособным составить угрозу их известным планам послевоенного мироустройства.

Ценой огромных лишений и жертв нашей стране удалось не допустить американской мировой гегемонии, создать по итогам Второй мировой войны более или менее справедливую систему мироустройства, квинтэссенция которой была отражена в Уставе ООН. Немалую роль в том, что нам удалось это сделать, сыграли возросшие тогда во всём мире симпатии к нашей стране.

Американцы же в своей политике продолжали балансировать на грани безумия, свидетельством чего являются их многочисленные планы ядерных ударов по Советскому Союзу. Впрочем, втягивание нас в безудержную гонку вооружений сыграло немалую, хотя и не главную, роль в разрушении советского проекта.

Поддерживать террористические организации исламистского толка и использовать их в качестве инструмента реализации своих геополитических планов американцы начали еще в 1970-е годы, и здесь тоже параллели с сегодняшним днём очевидны. В Афганистане для борьбы с Советским Союзом ими использовались группировки, составившие впоследствии то, что сегодня называется «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В последние годы американцы и их европейские союзники помогли исламистским террористическим организациям дестабилизировать весь Ближний Восток и Северную Африку, сдали им Ирак и Ливию. В ливийскую операцию, к сожалению, оказалась политически втянутой и Россия. Сегодня Вашингтон поддерживает террористические структуры в Сирии.

Понятно, что террористический интернационал используется американцами комплексно. И против своего собственного населения, которое под предлогом борьбы с терроризмом было поставлено под тотальный и строжайший контроль. И для давления на Россию, другие государства пространства бывшего СССР. И для воздействия на главного в настоящий момент противника США — Китай, которого, расшатывая ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке, Вашингтон лишает стабильности в снабжении нефтью и другим важным сырьем. Фактор международного терроризма используется администрацией США и в её отношениях с европейскими союзниками в целях усиления контроля над ними.

Обобщает же действия на всех этих направлениях политическая философия намеренной дестабилизации положения в мире в целом. В Вашингтоне, конечно, хотели бы, чтобы эта дестабилизация была контролируемой и работала только на интересы США. В середине прошлого века, как я уже сказал, это им удалось только наполовину: Гитлер вышел из-под контроля, что обошлось очень дорого не только Советскому Союзу, но и всей Европе. Пострадали и США, вернее, семьи погибших и раненых американских солдат, но не крупный американский бизнес. Сегодня удержать дестабилизацию под контролем им тем более не удастся, но, похоже, что правящую элиту США это мало волнует.

Здесь самое время вернуться к вопросу об уважении. Всё сказанное выше, помноженное на политику, которую в последние десятилетия осуществляли и осуществляют США непосредственно в отношении нашей страны вне зависимости от того, какая администрация стоит у власти, не даёт никаких разумных оснований относиться к американской политической элите с уважением. Да, можно и необходимо отдать должное её политическому умению, последовательности, напору, безжалостности, наконец, в проведении взятой ею линии в отношении России. Но нельзя забывать, что эта линия сводится к выработанной американской политической элитой ещё в годы правления администрации Гарри Трумэна установке: со стратегическими интересами США несовместимо не только существование СССР, но и любого другого сильного государства на его территории.

В своё время несовместимым с интересами английских, ирландских и немецких колонистов «оказалось» свободное существование многочисленных индейских племён — коренных жителей Северной Америки. Эта проблема была решена просто: физическим уничтожением большей части и определением оставшихся в резервации. Переформатирование или уничтожение несогласных и неугодных, судя по всему, стало для большинства американской элиты и внешнеполитическим стереотипом. Особенно после того, как сдерживающий фактор в виде СССР прекратил своё существование.

Сегодня Россия начинает восстанавливать эту свою сдерживающую функцию — отсюда и нарастающее обострение в отношениях с США.

«Русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку», — сказал в ходе вчерашних дебатов Майк Пенс. К сожалению, наш медведь оказался в спячке не естественным образом и, соответственно, выходит из неё серьёзно ослабленным. Но главное его отличие от американского орла, который за эти годы сильно набрал в весе и расширил свой ареал, в том, что медведь и не хочет выходить за границы своей исторически сложившейся территории. А если и выходит, то по просьбе законных правительств и с целью поддержать международное право, ликвидировать угрозу планетарной безопасности.

Каким бы «плохим» ни был в глазах американцев и их союзников Башар Асад, одного ему приписать невозможно: экспансионистских устремлений. Его противники — поддерживаемые Вашингтоном террористы — рассматривают захват Сирии, главным образом, в качестве создания оплота для расширения и наращивания своей варварской деятельности по всему миру. Это принципиальная разница, пусть даже в Вашингтоне и не хотят её признавать.

Важно понимать, что единственный путь снижения исходящей от США угрозы и нашей стране, и международному миру и безопасности — это наращивание нашего потенциала: прежде всего военного и экономического. Плюс расширение политического взаимодействия со всеми странами и силами, несогласными с навязываемой американцами схемой мироустройства.

Мы пока не говорим, что существование США в принципе несовместимо с интересами безопасности нашей страны, но продолжение их сегодняшней агрессивной политики способно вынудить нас поставить вопрос и таким образом.