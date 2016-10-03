Президентские выборы в США, которые пройдут 8 ноября, могут иметь далеко идущие последствия для безопасности Австралии, поскольку новый президент США может перейти к политике изоляционизма, пишет Пол Дибб в статье для Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Автор отмечает, что в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа стратегические отношения Канберры с США и ключевыми партнерами по обеспечению безопасности, такими как Япония, могут пострадать, тогда как, хотя победа Хиллари Клинтон более желательна для внешней политики и обороны Австралии, бывшая первая леди может столкнуться с яростным противостоянием в США с учетом сложностей в экономике и неэффективного конгресса.

Оба кандидата на пост главы Белого дома имеют свои недостатки, и американский народ не превозносит ни одного из них. По данным опросов, оба претендента идут вровень, и многое будет зависеть от явки избирателей в день выборов.

Если кресло президента США займет Клинтон, стоит ожидать, что её внешняя и оборонная политика в использовании мощи США и противостоянии России и Китаю может носить более решительный характер, чем выбранный подход её предшественника — президента Барака Обамы. Однако основное внимание Клинтон будет направлено на восстановление институтов управления в стране, что означает, что Белый дом будет занят больше внутренней политикой

Кандидатура Трампа сместила центр притяжения общественного мнения в США, и оказанное им влияние сохранит свой эффект, даже если он проиграет. Граждане страны разгневаны состоянием экономики, уроном традиционным рабочим, нанесенным такими странами, как КНР, и вопиющей пропастью между уровнем жизни одних и других граждан страны.

Президент-республиканец может оказаться изоляционистом, ставящим крест на союзах Белого дома. Бывший государственный секретарь США Роберт Гейтс назвал Трампа неквалифицированным и неспособным взять на себя функции главнокомандующего. По его словам, Трамп до упрямого плохо информирован о мире и «по характеру не подходит, для того чтобы руководить мужчинами и женщинами в униформе».

Около 50 официальных лиц США, занимавшихся вопросами безопасности и внешней политики США при республиканской администрации, выступили с заявлением, в котором охарактеризовали Трампа как человека, не умеющего контролировать себя и действующего импульсивно. Его эксцентрическое поведение, считают они, стало причиной обеспокоенности ряда ближайших союзников США.

Автор подчеркивает, что избрание Клинтон станет облегчением для Канберры, поскольку она хорошо известна в официальных кругах Австралии, а с ее приходом внешняя политика США вернется к норме. От неё ожидают, что она поддержит надежные союзы и выступит за вмешательство США в тех ключевых случаях, когда возглавляемому США миропорядку бросается вызов.

Однако пока не ясно, будет ли она поддерживать сильные вооруженные силы США и свободную торговлю. Существует скромная надежда, что Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) удастся спасти, если его противники в конгрессе получат определенные компенсации, но вероятность этого небольшая.

С точки зрения Австралии, считает автор, Клинтон будет более надежным президентом. Что важнее, идея поворота США и противовеса в Азии была высказана ею и Куртом Кэмпбеллом, который, скорее всего, будет очень влиятельной фигурой в администрации Клинтон.

Последствия от избрания Трампа предсказать намного сложнее. Одно очевидно: он настроен решительно провести радикальные изменения в принципах управления в Вашингтоне, а также перестроить США, вернув стране «былое величие». Кандидат-республиканец подчеркивает необходимость создать рабочие места, отказаться от свободной торговли и иммиграции, а также заставить союзников США (в том числе Японию и Южную Корею) платить больше за свою оборону. Это не на пользу Австралии.

Бывший посол Австралии в Вашингтоне Ким Бизли задается вопросом, где Канберре начинать работу с победителем в президентской гонке, который в ходе предвыборной кампании так сильно облил грязью систему и основанный на правилах либеральный миропорядок, обеспечивший лидерство США после 1945 года.

Другие эксперты уверены, что конституционная система сдержек и противовесов США сможет встать на пути наихудших перегибов Трампа. Однако у главы Белого дома много возможностей для продвижения негативных инициатив. Он может подорвать доверие среди союзников в том, что он пойдет на конкретные шаги для их поддержки, а также относительно того, что он может применить широкий спектр торговых законов США, с помощью которых у президента США есть много инструментов для осуществления карательных действий против своих партнеров по торговле.

В случае победы Трампа, подчеркивает автор, Канберре будет крайне важно высказать свои опасения новой администрации в Белом доме. Основное внимание нового президента США должно быть обращено на ключевой характер союза Канберры и США, а также важность обязательств США сохранять военное присутствие в Азии. Однако Канберра и Вашингтон должны продумать план действий в случае наихудшего развития событий, который включает в себя само будущее альянса АНЗЮС и веры Австралии в США. Нельзя закрывать глаза на возможную катастрофу в отношениях между двумя странами.

Таким образом, кто бы ни победил в ноябре, в Вашингтоне стоит ожидать интенсификации поляризации и продолжения активной борьбы за власть. В этих условиях средней по силе державе, такой как Австралия, будет сложнее привлечь к себе внимание, поэтому жизнь Зеленого континента станет сложнее.