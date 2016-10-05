Андрей Колеров, Объект. 2000-е

Любое политическое движение опирается на идеологию как на совокупность морально-этических ценностей и методов их внедрения в повседневную жизнь. Для праворадикальных сил Польши «кузницей идеологии» является Klub Zachowawczo-Monarchistyczny

Документ

Как консерваторы-монархисты, обращаясь к традиции польских консервативных движений II Речи Посполитой, мы констатируем, что:

Первое: мы будем защищать религию и ее место в общественной жизни. Невзирая, на то, что отношение человеческой души к Богу является наиболее сокровенным делом каждого человека и его совести — религия не может быть оставлена в сфере приватности, но должна иметь гарантированное присутствие в общественной жизни. Следовательно, мы видим необходимость признания католической религии, как господствующей в Польском (с полной толерантностью к другим конфессиям христианства и иным религиям) государстве.

Второе: мы будем клеймить всякую несправедливость, совершаемую любыми акторами политической системы, и их социальные реформы, если они пойдут во вред народу. Общественными взаимоотношениями должна руководить этика, которая является необходимым условием спасения современного общества от кризиса доверия.

Третье: мы будем культивировать семейную, национальную и цивилизационную традицию. Общая традиция является фактором, объединяющим в одно целое общество, и создающим ощущение национального единства.

Четвертое: мы будем следить за неприкосновенностью частной собственности, полученной исключительно законным путём — что необходимо для доверия со стороны народа и безусловно требуется для сохранения здоровья и развития общества. Механизм рыночной экономики, который саморегулируется, должен быть снабжен моральными тормозами, которые никак не будут ограничивать полную свободу хозяйственной жизни.

Пятое: мы будем стараться, чтобы наше общество превратилось из функционального, но мёртвого, механизма в живой организм. В органическом обществе господствует естественное единство стремлений; здоровая иерархия и организованное усилие к реализации общей цели.

Шестое: мы будем стремиться к установлению власти Права — основанной на безусловной максиме, гласящей, что по отношению к нему все равны. Но мы утверждаем, что бессмысленно пытаться убрать естественное неравенство между людьми, возникающее из самого существа человеческой природы, как, например, различие способностей.

Седьмое: мы из всех сил будем бороться с вирусом революции, принесшим демократию и коммунизм, который уничтожает старые, по многократно испытанные традиции, обычаи и институты. Мы видим необходимость поддержания неразрывной связи с прошлым, а также внедрения всевозможных изменений постепенно и с как можно наименьшими сотрясениями.

Восьмое: мы будем создавать фундаментальные основы традиционного уклада, которым является институт монархии. Республиканская демократия в нашей стране привела к господству цифр над знаниями и умом, господством материи над духом. Слабость центральной власти и связанная с ней атрофия политического авторитета неминуемо ведёт к анархии. Естественный образ упорядоченного общества — иерархичность и взаимоуважение и согласие элиты и общества — заключает в себе потребность в высшем авторитете, как необходимой гарантии общественного порядка. Власть монарха есть обязанность сохранения Божьего права на земле, при одновременном безусловном соблюдении прав граждан. Только в этом случае власть монарха является истинной и только при соблюдении этих условий его власть получает легитимацию, в результате которой обретает почет, уважение и повиновение подданных.

Девятое: мы будем подвергать проверке — опираясь на опыт истории — все предлагаемые обществу исторические и общественные программы. Но из исторической верификации мы исключаем: Религию, Этику, Традицию и Авторитет, которые являются основой консервативной доктрины.

Десятое: мы будем реализовывать свою программу, признавая первенство идейно-политического воспитания общества над политической деятельностью, которая должна всего лишь помогать в дороге к цели. Следовательно, нашей победой не будет количество мест в парламенте — но степень выработки консервативного направления в интеллектуальной элите, а также в целом в обществе. Когда общество дозреет, то естественным путем возникнет общественный строй, основанный на истинных ценностях духа. Воцарится иерархический порядок, на вершине которого станет монарх, помазанник Божий, как гарант свободы и благосостояния.

Перевод Александра Усовского