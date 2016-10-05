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Андрей Колеров. Икона. 2001

Современный «либеральный мир» — могильщик европейских народов и их национальных ценностей и антипод традиционных католических устоев и обычаев. Католическая церковь сегодня — последний оплот европейских народов в битве за собственную землю, за алтари и очаги, за память предков и будущее детей…

В настоящее время мы являемся свидетелями последствий воцарения в европейском обществе так называемой «свободы» — доселе не понимаемой столь фальшиво. Эта «свобода», воспринимаемая как вседозволенность, и крайний индивидуализм — породили к жизни вирус, пандемия которого пожирает умы сегодняшних европейцев. Эта болезнь причиняет нашей популяции большие биологические потери, чем чума, черпая свой «урожай» из тотальной атомизации общества и царящей в общественной жизни анархии в мировоззрении. Европейский мир, лишенный ощущения единства и утративший общие для всех европейцев этические принципы, неминуемо движется к закату нашей цивилизации.

Католическая церковь уже в начальной фазе существования этой проблемы понимала опасность угрозы, которую несет с собой либерализм, и предупреждала общество о невозможности примирения его «идеалов» с выработанной ею доктриной. Осуждение Костёлом либерализма не являлось сиюминутной реакцией на его наиболее антиморальные догмы, но началось задолго до его пришествия на европейскую землю, во многом благодаря в течение веков отшлифованным нравственным принципам, которые транслировались обществу наиболее уважаемыми магистрами Костела. Либерализм и католический мир несовместимы — по той простой причине, что все постулаты либеральной доктрины находятся в полном противоречии с католическим вероисповеданием.

Определение либерального понятия «свободы» как непринужденной возможности беспрепятственного действия, не имеющего почти никаких морально-нравственных ограничений, мы встречаем уже в учебе святого Фомы Аквинского. Он писал в своих работах на тему этики, что истинно свободным является не тот, кто (как современный либерал) жаждет доступа к реализации внешних чувственных наслаждений, но тот, кто через свою внутреннюю дисциплину способен к возвеличиванию своего духа за пределы имманентного барьера бренных земных радостей. Мало того, св. Фома, строя концепцию bonum commune (общего блага), выдвинул тезис о том, что дорога к достижению спасения ведет человека через внутреннее нравственное совершенствование, необходимое для совместной работы по улучшению жизни всего общества. Фундаментальные основы основополагающей концепции католической философии чётко указывают на ее надиндивидуальный характер, основывающийся на примате общего блага — являющейся антитезой всех базовых оснований либерализма.

Первым папой римским, осознавшим угрозы, которые несет с собой либеральная идеология, был Григорий XVI, который в 1832 году выдал энциклику «Mirari vos» («Вас может удивить», что Апостольская Столица так долго молчит), направленную непосредственно против либерализма и следующего за ним религиозного индифферентизма. Вскоре, в 1834 году, этот преемник святого Петра выдал следующую энциклику, озаглавленную в этот раз «Singulari nos» и направленную против зарождающееся внутри костела течения так называемых «либеральных католиков». Следствием вышеупомянутого было, между прочим, отлучение от церкви доминиканца Яна Генриха Лакордера, редактора французской газеты «L'Avenir» (fr. «Будущее»), представляющей главный печатный орган либеральных католиков. Вся литература этого течения была внесена в Index Librorum Prohibitorum (Индекс Запрещенных Книг).

«Атеизм в законодательстве, безразличие в делах религии и вредные максимы, которые появляются под флагом либерального католицизма, являются настоящими причинами уничтожения государства (.) Поверьте мне, зло, которое я указываю, намного страшнее, чем Революция, страшнее даже, чем Коммуна. Я всегда осуждал либеральный католицизм и — если это будет необходимо —папа Пий IX. «Будьте осторожны! Нет худших врагов Костела, чем либеральные католики!» — добавлял он. Этот папа римский в своей работе «Syllabus Errorum», представляющей собой дополнение к энциклике «Quanta cura», также откровенно констатировал, что «ересью является заявление, что Костел должен был быть отделен от государства, а государство от Костела». Этот тезис поддерживали все следующие папы римские, до решений Второго Ватиканского Собора. Полнота реакции со стороны Костела по отношению к либерализму и порожденной на его основаниях капиталистической системе нашла свое отражение в первой общественной энциклике, которая появилась в 1891 году по инициативе Льва XIII, озаглавленной «Rerum Novarum».

С целью решения проблем, которые создала капиталистическая система, католическая теология обращалась к виденью общества, созданного Фомой Аквинским, рекомендуя координировать действия правителей, Костела и рабочих объединений (профсоюзов). В более поздний период эти последние были заменены идеей «христианского корпоративизма», естественно вытекающей из концепции Фомы Аквинского.

Наихудшим постулатом, который относится к либеральной доктрине, стало исходящее из пропагандируемого ей индивидуализма требование «религиозной свободы», отрицающее принцип существования единственного настоящего Бога. К тому же в рядах «католических либералов» звучат требования «сотрудничества религий», которые тянут за собой ряд модернистских изменений. Все эти «степени свободы» по сути своей есть попытки изменения, вплоть до полного уничтожения, сути Божественного знания, что является богохульством наибольшего калибра — своеобразной попыткой уничтожения вневременной природы Божьего существа. Поэтому выдающийся теолог ксёндз Феликс Сарда определяет либералов как людей, порабощённых безбожием, «живущих в состоянии смертельного греха», кажущегося им нормой, моральную же норму воспринимающих как насилие над их «свободой». Для папы Pия X эти «модернисты» представлялись не чем иным, как одушевленным синонимом дегенерации.

Перевод Александра Усовского