



shosh.uz Белуджистан в Пакистане и Афганистане

Когда Соединенные Штаты включили «Джамаат-уль-Ахрар» (ТТР-JA) — группировку пакистанских талибов — в список террористических организаций в июле 2016 года после того, как они взяли на себя ответственность за взрыв автомобиля на Манхэттене, эта группа вышла из сельской местности, где до той поры сидела, и «неожиданно» заняла те районы Пакистана, где Китай имеет свой интерес в виде многомиллиардного проекта экономического коридора. Это было частью более широкой стратегии, которая в конечном счете создала огромную головную боль и китайцам, и пакистанцам, помешала установлению безопасности в Исламабаде и заставила напрячься должностные лица в Пекине, ведь потенциально это может привести к потерям миллиардов долларов с обеих сторон.

Учитывая ухудшающиеся отношения между Вашингтоном и Пакистаном и стремление сдерживать экспансию Китая, это кажется «непредвиденным» совпадением. Было ли это просто незапланированным следствием войны Вашингтона с терроризмом или просчитанным намеренным ходом, чтобы держать под контролем и Пакистан, и Китай?

Ни для кого не секрет, что в последнее время Пакистан «выпал» из благосклонности Вашингтона. В настоящее время накал в отношениях достиг высшего градуса: в проекте закона, представленного 20 сентября, США стремятся назначить Пакистан официальным спонсором терроризма. Пакистан якобы использовал свои «сети», чтобы сорвать прогресс в Афганистане, и заигрывает с Китаем ради доступа к новым источникам вооружения и экономического роста. Китайско-пакистанские отношения и экономический коридор, для которого Китай объявил о выделении почти $50 млрд финансирования в конце 2014 года, — торжество их развивающихся отношений. Это, конечно, нежелательные новости для Соединенных Штатов, которые с осторожностью следят за обеими странами, но у Вашингтона не было ни одного способа и повода для прямого вмешательства. Косвенно, однако, Вашингтону, похоже, удалось вмешаться благодаря недавнему проекту по интенсификации антитеррористических операций в восточном Афганистане.

Когда TTP-JA была добавлена Госдепартаментом в список террористов США, это значительно расширило возможности Вашингтона в плане борьбы с этой организацией. Соединенные Штаты уже использовали удары беспилотников по группам талибов, в том числе во время атак 21 мая в Белуджистане, во время которых был убит лидер ТТП Ахтар Мохаммад Мансур, и в ноябре 2015 года, когда был убит другой командир, Хан Саид, в провинции Хост в Афганистане. Как уже стало понятно по прецедентам в Афганистане, Пакистане, а также с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда Соединенные Штаты ставят группу в список, они намерены преследовать её серьезно.

В то же время военные силы самого Афганистане и Пакистане не сидят сложа руки, помахивая дронам, которые жужжат над их головой. В последнюю неделю июля совместные операции США и Афганистана уничтожили около 300 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Афганистана. В Пакистане силы безопасности начали более трех крупномасштабных операций против элементов ТТП в федеральной области, которая граничит с Белуджистаном: сообщается о сотнях убитых боевиков с начала их активности в 2014 г. После запуска операции «Хайбер-3» 17 августа утверждалось о ликвидации 14 боевиков в ходе только первого этапа.

Куда теперь подадутся боевики? Традиционно Кабул и Исламабад обвиняют друг друга в подстрекательстве ТТП и других террористических группировок на своих территориях, и в определенной степени это так. Пористый пограничный регион между двумя странами очень похож на Дикий Запад, а у террористов относительно большая свобода передвижения в менее безопасных районах. Когда Пакистан усиливает огонь в приграничье, боевики вытесняются в Афганистан, и наоборот происходит — когда Афганистан разворачивает наступление. Теперь, когда боевикам некуда бежать по обе стороны границы, многие племена обосновались сейчас в соседнем Белуджистане.

В отличие от традиционных укреплений талибов, меры безопасности в Белуджистане носят гораздо менее всеобъемлющий характер. Одни и те же районы в Кветте, столице Белуджистана, обстреливаются снова и снова, несмотря на, или, возможно, благодаря успехам на границе Афганистана и Пакистана. В то время как доминирующей этнической группой провинции являются белуджи, есть еще значительная группа пуштунского населения, живущая на севере Белуджистана, в том числе и вокруг Кветты. У Белуджистана также есть своя собственная граница с Афганистаном, через которую могут перемещаться боевики.

TTP-JA и другие элементы Талибана не только переместились в Белуджистан, но теперь они и более активно совершают нападения, которые вряд ли можно назвать непредсказуемыми. Между их зарождением в 2007 году и внесением Соединенными Штатами ТПП в список террористов (1 сентября 2010 года) они, по разным подсчетам, виновны по меньшей мере в 16 нападениях в Пакистане, Афганистане и в других странах, что привело к 370 смертям. После внесения в американский список террористов ТТП осуществила около 32 нападений в течение следующих трех лет, что привело к почти 700 смертям. То есть соотношение 2:1 в частоте нападений и количестве жертв, погибших в течение трех лет до и после 1 сентября 2010-го.

Было бы чрезмерным упрощением полагать, что всплеск активности был создан исключительно американскими войсками, нацеленными на ТТП в Пакистане и Афганистане; но многие из атак, осуществленных ТТП, были заявлены террористами как ответные меры против США. Конечно, предполагается, что концентрация внимания Вашингтона на ТТП вынудила их отдалиться от традиционных мест обитания и заставила их принять ответные меры.

Картина начала повторяться и с TTP-JA. В немалой степени благодаря сжатию между группой союзных сил США и Афганистана и текущими операциями в пакистанском Хайбере — и ТТП-JA уже прибавила активности в Белуджистане. Еще до июля 2016 года TTP-JA взяла на себя ответственность за шесть нападений (около 160 смертельных случаев). В августе и сентябре ТТП-JA, как предполагается, уже провела пять нападений, в результате чего произошло еще 135 смертей, в основном в Кветте. Можно с уверенностью сказать, что это начало тревожной тенденции; но, что более важно, это еще и показывает, что, когда Соединенные Штаты начинают «войну» против новых групп боевиков вдоль афгано-пакистанской границы, в результате предсказуемо увеличивается количество фактов террора в Пакистане. Это простая математика, и, без сомнения, по крайней мере, часть принятых решений после начала операций против ТТП-JA нужно было принимать, учитывая это. Считают ли служба безопасности и разведка Соединенных Штатов, что этот результат является неизбежностью или средством во имя совсем другой цели, — до сих пор остается открытым вопросом.

Зажатые границы, безусловно, означают сложные вопросы для Китая и его проектов в регионе. Недавние события мало способствовали разрешению многолетних опасений Китая по поводу безопасности в Белуджистане и явно не повысили доверие Пекина. В целях защиты китайских рабочих в стране Пакистан пообещал увеличить силы безопасности до 15 000 человек. Они будут включать в себя 9000 солдат регулярной армии и 6000 из военизированных формирований. В рамках плана трудовые ресурсы будут привлечены не только из Белуджистана, но и из других провинций, в том числе и из местных полицейских сил. Провинция Синд уже выразила свое неодобрение подобным мерам безопасности, которые, как говорят ее представители, вторгаются в их права. Неудивительно, что другие провинции сдержанно относятся к тому, чтобы отправлять своих солдат в такие районы, как Белуджистан, самую опасную провинцию, где в ближайшее время террор будет прогрессировать.

Пакистанское правительство знает, что ему предстоит тяжелая борьба, и то же думает по этому вопросу Китай. В июле 2016 года пять миллиардных проектов уже были свернуты из-за медленного старта и неспособности Пакистана обеспечить надлежащую безопасность. Совсем недавно, 28 сентября, пакистанские СМИ сообщили о недовольстве Китая мерами по обеспечению безопасности в экономическом коридоре и тем, как это повлияет на общий график реализации проекта.

Китай имеет веские основания для беспокойства: было уже несколько нападений на китайских рабочих, инженеров и бизнесменов в Белуджистане и по всей стране с 2001 года, но не только это — Китай уже влил значительные средства (около $14 млрд) в проект экономического коридора в Пакистане. Все это особенно тяжело ляжет на плечи пакистанских правительственных чиновников, которые не могут позволить себе больше никаких задержек, а миллиарды долларов повиснут на бюджете обеих стран.

Из-за подъема террора и упадка безопасности в Белуджистане Пакистан и Китай рискуют потерять миллиарды. Проще говоря, Соединенные Штаты способствовали упадку безопасности в Белуджистане, что привело к подрыву миллиардных контрактов Китая и Пакистана и ухудшению двусторонних отношений. По мнению многих наблюдателей, такой исход было легко предсказать.

По материалам The Diplomat