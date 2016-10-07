



Paolo Monti Венеция. 1966

Венеция считается одним из самых красивых городов мира. Помимо милой средиземноморской архитектуры, в которой можно обнаружить итальянское, арабское, африканское влияние, оригинально и само расположение города. Он раскинулся на островах Венецианской лагуны, и роль городских улиц здесь играют естественные или искусственные каналы между островами и островками, на которых расположились жилые и деловые кварталы.

Такое расположение города обусловило и способ передвижения в нем. В качестве городского транспорта с давних времен здесь используют лодки-гондолы. Сейчас здесь курсируют речные трамвайчики и катера, а гондолы используются скорее для извлечения денег с туристов. Гондола с гребцом, дамой и джентльменом в лодке — один из самых ярких и узнаваемых символов Венеции.

В Италии есть и другие города, расположенные на островах. Например, городок Кьоджа, находящийся в той же Венецианской лагуне всего в 25 км от Венеции. Его иногда называют уменьшенной копией Венеции. Однако такая слава, как у старшего собрата, Кьодже даже и не снилась. Это и неудивительно — именно Венеция была логистическим центром региона, где удобно сочетались морские маршруты средиземноморья и дороги с Балкан и Азии в Европу и Италию. Такое географическое положение обусловило развитие Венеции как экономического, а затем и политического, культурного, религиозного центра.

Расцвет города и Венецианской республики многие исследователи связывают с походами крестоносцев и падением Константинополя. В частности, именно крах столицы Византии обогатил Венецию таким артефактом, как Квадрига святого Марка, которую в 1204 году из Константинополя привез 41-й венецианский дож Энрико Дандоло. Квадрига из позолоченной бронзы и по тем временам была уникальным памятником, созданным в IV веке до нашей эры греческим скульптором Лисиппом, а сейчас оценить эту скульптурную композицию в экономических терминах практически невозможно. Много столетий она украшала один из самых ярких архитектурных памятников планеты — Собор Святого Марка, однако в 1982 году оригинал квадриги поместили в музей, а на соборе установили ее копию.

Карло Грубач. Собор Святого Марка. 19 век

Стоит добавить, что установил квадригу на Соборе не Дандоло, а другой дож — Раньеро Дзено. К тому времени Собор Святого Марка в Венеции был уже одним из центров католической цивилизации. Его начали строить в 832 году для хранения мощей апостола Марка, которые из Александрии были привезены в Венецию.

Апостол Марк — один из четверых евангелистов. Его Евангелие предназначалось в первую очередь для язычников, а не для иудеев, в нем мало внимания уделяется важным для евреев вопросам генеалогии, зато много говорится об этических основах вероучения. По мнению некоторых историков, Марк, по большому счету, не был автором своего Евангелия, он лишь изложил слышанное им от любимого в Италии и Средиземноморье апостола Петра.

Храм, в котором стали храниться мощи столь легендарного святого, одного из авторов священных для всех христиан текстов, неминуемо стал одним из центров христианской жизни средневековой Европы.

Строительство первой базилики велось три года. Она располагалась рядом с Дворцом дожей, то есть правителей Венеции. В 976 году базилика была повреждена пожаром, возникшим во время городских беспорядков и дворцового переворота, в результате которого к власти пришел Пьетро Орсеоло. Его правление было непродолжительным, но за два года он отличился тем, что восстановил действие венецианской конституции и на личные средства начал реконструкцию базилики. Уйдя в отставку, удалился в монастырь, в XVIII веке был канонизирован. Его мощи, наряду с мощами евангелиста и других католических святых, сейчас хранятся в соборе Святого Марка, которому Пьетро Орсеоло в свое время отдал немало сил.

Вид с площади

Первоначально собор представлял собой латинскую базилику, напоминавшую базилику Сан-Витале в Равенне, и сочетал в себе элементы классического римского зодчества с византийскими элементами.

Почти через сто лет после пожара дож Доменико I Контарини решил построить собор заново. Этот политик отличался мудростью и расчетливостью, ему удалось существенно увеличить мощность венецианского флота и, соответственно, расширить сферу влияния Венеции и ее экономическое благосостояние. Строительство собора началось на пике успешной карьеры Контарини, через двадцать лет после вступления его в должность, в 1063 году. Именно тогда собор приобрел текущий образ в стиле крестообразной византийской церкви с куполом. Строительство было окончено незадолго до смерти дожа в 1071 году, а 8 октября 1094 года собор освятили.

На протяжении многих веков сюда свозили значимые христианские святыни, а также драгоценности. Например, фрагменты «золотого алтаря», привезенные из Константинополя одновременно с квадригой, а также частица Животворящего Креста. Кроме того, в сокровищнице собора сейчас хранится 283 предмета, представляющих немалый интерес для ученых и христиан. Следует учесть, что это — лишь малая часть прежней коллекции, которая сформировалась в период расцвета Венецианской республики и была разграблена после ее падения. Кроме того, часть коллекции была распродана властями в начале XIX века для реставрации собора.

Огромный интерес представляют мозаики, создание которых началось в 1071-м и закончилось в 1280-м году. Их общая площадь составляет 4 тыс. кв. м. Мозаики, покрывают пол, стены и купола, они отражают основные сюжеты Священного Писания, а также венецианской истории.

Что касается архитектуры, то на сегодняшний день собор представляет собой византийскую крестовокупольную базилику, построенной по образу константинопольской церкви Святых Апостолов, но при этом не является его точным повторением. Размеры базилики — 76,5 на 62,5 метров, высота по центральному куполу — 43 метра.

Собор имеет отдельно стоящую звонницу высотой около сотни метров. Она была построена в 1514 году и кроме церковных функций служила также маяком для кораблей, входивших в лагуну.

vgm8383 В ночных огнях

Можно бесконечно долго описывать Собор Святого Марка, его мозаики и достопримечательности. Говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Это в полной мере касается и описываемого нами собора. Впрочем, даже находясь в Венеции «прочувствованно увидеть» этот памятник истории достаточно проблематично — тысячи туристов посещают этот объект ежедневно. Организованный же туризм зачастую превращает осмотр достопримечательностей в своеобразную «погоню за покемонами», снимками в Instagram, чекинами и «галочками», когда туристов достопримечательность не очень-то и заботит, да и сосредоточиться на ней сложно, когда ты идешь в бесконечной череде визитеров, иногда даже не имея возможности остановиться и внимательно рассмотреть что-либо. Поэтому, на мой взгляд, посещать Венецию и памятники ее истории желательно, во-первых, в компании друзей, а не «тургрупп», при этом предварительно прочтя достаточное для вас количество материалов о том, куда вы направляетесь. Это позволит не отвлекаться на мелочи и сосредоточиться на наиболее интересных для вас объектах. Поверьте, это один из немногих правильных способов проникнуться духом Венеции в век все возрастающей энтропии.

В завершение хотелось бы сказать несколько слов о судьбе Венецианской республики, символом расцвета которой является Собор Святого Марка. Она просуществовала до 1797 года, когда была захвачена французами. Затем город передали Австрии, а в 1866 году он вошел в состав Италии. В Венеции до сих пор есть силы, тоскующие по былому величию и требующие автономии и даже полной независимости от Рима. Более того, в разгар «крымской весны» и европейской полемики о воссоединении Крыма с Россией, в марте 2014 года, в регионе Венето прошел референдум о независимости. Явка на референдум составила 63,2%, положительно на вопрос «Поддерживаете ли вы создание независимой, суверенной, федеративной республики Венето?» ответили 89,1% избирателей. На этом же референдуме большинство избирателей, но не столь подавляющее, как в первом случае, высказались за установление в независимом Венето в качестве валюты евро (51,4%), вступление республики в Евросоюз (55,7%) и НАТО (64,5%). Впрочем, как это принято в последнее время в Европе, на родине «демократии», итоги плебисцита вовсе не обязательно приобретают силу закона. Венецианский референдум стал одним из элементов местного карнавала, о котором много говорили и писали, но который так и остался ни к чему не обязывающим шоу.