Кабинет министров Польши проводит консультации по вопросу подписания Всестороннего экономического и торгового соглашения (CETA) между Европейским союзом и Канадой. Об этом заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский. В задачи CETA входит отмена практически всех таможенных пошлин и нетарифных барьеров, а также либерализация торговли услугами. Переговоры по этому вопросу длились пять лет и завершились в сентябре 2014 года. Подписание запланировано на конец октября в ходе саммита ЕС — Канада. В начале июля этого года Европейская комиссия официально предложила государствам-членам одобрить соглашение. Если это произойдет, то за ратификацию CETA должны будут проголосовать депутаты Европейского парламента, после чего оно временно вступит в силу. Но окончательное решение остается за парламентами национальными. Предполагается, что в полную силу соглашение войдет через 2−3 года.

Кукрыниксы. «Риск… благородное дело». 1962

Варшава собирается рассматривать CETA, по словам Ващиковского, на трех уровнях — экономическом, правовом и геополитическом. «Что касается экономической плоскости, то здесь эффект нейтральный, потому что экономика Канады небольшая, например, мы торгуем с Канадой на сумму менее чем $4 млрд», — отметил министр. С правовой точки зрения смущение вызывает то, что система европейского арбитража и канадского значительно различаются. Однако вряд ли стоит опасаться наводнения польского рынка генетически модифицированными продуктами питания, опять же по причине небольшой экономики Канады. А вот геополитическое значение подписания СЕТА, говорит Ващиковский, выглядит положительным, поскольку «может создать большое пространство для геополитического сотрудничества». Глава МИД Польши подчеркивает, что если аналогичное соглашение о свободной торговле будет подписано между ЕС и США, то на свет появится «экономическое НАТО», учитывая, что сегодня «экономики конкурируют друг с другом, с Китаем, с другими».

О чем речь? Считается, что СЕТА открывает дорогу другому, гораздо более спорному договору — Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (TTIP). Против него активно выступает Париж. В конце августа этого года государственный секретарь по вопросам внешней торговли Маттиас Фекл заявил, что Франция окончательно отказывается вести переговоры по TTIP. «В конце сентября на встрече министров стран ЕС, ответственных за вопросы внешней торговли, в Братиславе, я буду просить от имени Франции прекращения переговоров, — подчеркнул Фекл. — Мы требуем быстрого и окончательного прекращения переговоров. Они посеяли повсюду много страхов. Теперь они должны закончиться. Нужно их остановить немедленно и начать обсуждение новых условий. Посмотрим, если другие страны последуют нашему примеру». Последовал Берлин. Министр экономики Германии Зигмар Габриэль назвал переговоры о партнерстве «провальными» по итогам многочисленных обсуждений с США.

Немецкое правительство вынуждено считаться с общественным мнением, а оно настроено против TTIP. В середине сентября в стране прошли массовые выступления против подписания соглашения, сообщала Deutsche Welle. Организаторами акции выступили около 30 организаций, среди них профсоюзные, экологические и религиозные объединения, негосударственные сетевые организации Attac и Campact, базирующееся в Берлине объединение Der Deutsche Kulturrat e.V., Левая партия и «Союз-90/зеленые». Причем они протестовали не только против Трансатлантического партнерства, но и даже против СЕТА, грозящих, по мнению участников акции, ухудшением экологических и социальных стандартов. Европейская комиссия тем не менее настроена решительно продолжать переговоры, несмотря на острую критику, звучащую из Германии и некоторых других европейских стран. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер говорит, что «мы продолжим переговоры с США». Однако торпедировать диалог по TTIP может и сам Вашингтон. Депутат Европарламента Бернд Ланге, являющийся председателем комитета по международной торговле и докладчиком по Трансатлантическому партнерству, указывает на неоднозначность позиций двух претендентов на американский трон. Как отмечает Ланге, ясно, что Дональд Трамп сразу же похоронит TTIP, но и в случае с Хиллари Клинтон еще надо посмотреть, как она будет себя позиционировать в отношении Европы.

Далеко не все одобряют Трансатлантическое партнерство в Польше. Его критикуют за то, что оно откроет настежь рынок для американских товаров, что неблагоприятно отразится на сельскохозяйственном секторе Польши и промышленности. Помимо того, сторонников укрепления национального суверенитета возмущает секретность вокруг ведения переговоров и навязывание Еврокомиссией такого механизма подписания партнерства, который не принимает во внимание озабоченности отдельных правительств и может быть распространен на другие соглашения, куда более невыгодные для Варшавы. Парадокс в том, что польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) и ее лидер Ярослав Качиньский много говорят о необходимости восстановления суверенитета страны. Но одновременно в Польше набирает силу собственная интерпретация теории «столкновения цивилизаций», продвигаемая министром обороны Антонием Мачеревичем. Она предполагает создание блока из США и государств Центральной и Восточной Европы (во главе последних, конечно, должна стоять Варшава), которая будет противостоять остальным, в том числе западным европейцам.

Между тем, прогнозирует французская газета Le Figaro, Брюсселю будет проще договориться со странами-членами о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой. Так, немецкий министр экономики Габриэль пообещал сделать все необходимое, чтобы СЕТА было ратифицировано в Германии. Разговоры о том же идут и во Франции. «Это приемлемое соглашение, эдакий противовес Трансатлантическому партнерству, с точки зрения преимуществ, которые он дает малым и средним предприятиям, предоставляя возможность урегулирования споров частными арбитрами, которые будут рассматривать все апелляции. Франция поддерживает это соглашение. Данный вопрос будет обсуждаться в Братиславе в конце сентября», — цитирует издание слова госсекретаря по вопросам внешней торговли Фекла. Так что Польша может не дождаться «экономического НАТО», вместо этого сделав еще один шаг на пути дистанцирования Варшавы от Парижа и Берлина.