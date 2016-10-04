Американский телеканал Fox News сообщил, что Россия доставила в Сирию новейшие зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия С-300В4. По данным разведки США на данный момент системы находятся в порту Тартуса, а вскоре будет начат процесс их развертывания. Что это за система, чем она отличается от уже давно развернутых в Сирии ЗРК С-400 и почему С-300В4 могли оказаться на Ближнем Востоке?

Дарья Антонова ИА REGNUM С-300ВМ (экспортная модификация С-300В) на МАКС-2015

С-300В4 во многом превосходит С-400, особенно для выполнения задач ПРО

ЗРК С-300В4 является наиболее современной модификацией системы войсковой противовоздушной обороны С-300В. Эта линейка ЗРК С-300 имеет достаточно мало общего с комплексами с обозначением С-300П (ПС, ПМ, ПМ-2, и как высший уровень развития — С-400). ЗРК С-300В4, в отличие от С-400, размещены на гусеничной платформе, при этом обладая большей скоростью свертывания-развертывания, что дает им большую мобильность. А главное — С-300В4 уже получил свою «длинную руку», в отличие от С-400, поэтому система способна поражать цели на дистанциях до 400 км, тогда как более разрекламированный «двоюродный брат» С-400 пока этим похвастаться не может (ракета 40Н6Е пока не готова, а без нее максимальная дальность стрельбы составляет 250км, хотя об этом часто и умалчивают).

Ну и главное — С-300В4 сильнее «заточен» под задачи противоракетной обороны. Один дивизион способен одновременно бороться с 24 аэродинамическими целями (самолеты и крылатые ракеты) и 16 баллистическими целями (оперативно-тактические ракеты, ракеты малой и средней дальности), наводя на каждую мишень по 2 зенитные ракеты.

Война близко?

Для контроля воздушного пространства и ограничения возможностей военно-воздушных сил стран НАТО вполне достаточно было и имеющихся на авиабазе «Хмеймим» в Латакии ЗРК С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗПРК) «Панцирь-С1». Однако, резкое обострение отношений России и США в регионе, после полного срыва всех договоренностей о перемирии между правительственными войсками и «умеренной» проамериканской оппозиции, по-видимому, привели к состоянию, когда возможно возникновение реального военного конфликта между НАТО и РФ. В течение одного дня США фактически отказались вести всякие переговоры с Россией по Сирии, а РФ, в свою очередь, вышла из договора о сокращении запасов оружейного плутония (при этом поставив условия для его возобновления, которые американцы никогда не выполнят). Такой невероятный градус накала в отношениях между странами был, разве что, в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией.

Таким образом, С-300В4 в Сирии имеет задачу сдерживания сил НАТО, которые могут провести атаку с массированным применением крылатых ракет с военных кораблей. Агрессия вряд ли будет напрямую направленна на ВС России, дислоцированные в Сирии. Скорее всего, удары могут быть нанесены по силам правительственных войск, с целью поддержать наступление «умеренной» оппозиции и террористических группировок. Недопущение такого сценария — очень важная задача. Вполне возможно, что скоро серьезно будет увеличено количество российской авиации в Сирии — с целью попытаться завершить ключевую для войны «Битву за Алеппо». Такой шаг, к тому же, будет обладать и сдерживающим влиянием на возможные «глупости» со стороны Запада. Тем более, факт остается фактом, что до того, как в США пройдут выборы президента, всякие попытки договориться с американцами изначально обречены на провал — имеющееся на данный момент руководство уже готовится к отставке.