



Саудовская Аравия

В конце сентября впервые за все время президентства Обамы конгресс и сенат США совместно преодолели его вето на проект закона о праве родных жертв теракта 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию. В результате уже через два дня в один из судов США был подан первый иск против саудитов. Его подала вдова морпеха, погибшего в результате терактов 11 сентября. Несомненно, это весьма важное событие в той геополитической партии, которая разыгрывается на наших глазах. Есть несколько подходов, позволяющих с разных сторон рассмотреть происходящее, которое было несколько затенено в отечественных СМИ из-за бурной медийной атаки на Россию в мировых СМИ по поводу уничтоженного гуманитарного конвоя, битвы в Алеппо и возможных терактов в российских городах.

В рамках одного из этих подходов можно говорить о том, что элиты США (партия мира и партия войны) так заигрались во внутреннюю войну, что не обращают внимания на последствия внутреннего противостояния. России знакома данная ситуация — когда удельные князья рубились друг с другом до смерти за владения друг друга и не заметили прихода Орды (сюжет из «Битвы Тронов»). При этом возникает закономерный вопрос: почему практически вся элита США объединилась против саудитов? Так хотят вернуть деньги, которые в результате грядущего финансово-экономического падения Америки будут так нужны Вашингтону? Так удар в ответ получат еще круче (об этом ниже). Следовательно, скорее всего, ближе к истине версия о сливе США в нынешней политической конструкции (поэтому пара Трамп — Клинтон далеко не случайна) и обнулении их долгов перед миром, что позволит им с чистого листа продолжить прежнюю политику (если не будет сопротивления, на которое сегодня готова только Россия и частично Китай).

Наиболее интересно и дискуссионно на эту тему высказался в своем журнале блогер oohoo: «Итак, что означает закон о возможном взыскании ущерба по 9/11 за счет суверенных активов, не только, но прежде всего саудовских? Для чего на самом деле он нужен всей (!) элите США, включая даже бывших саудовских союзников из числа милитаристов и банкстеров-пиратов? Об этом общем интересе свидетельствует консенсус при сенатском голосовании. Речь не может идти о банальной экспроприации саудовских активов, как можно было прочесть даже у статусных комментаторов. Это был бы финансовый дефолт типа харакири с полным выпадением США из глобальной экономики и обрушением последней.

Точно так же и саудиты не могут на деле реализовать озвученную угрозу выхода из пирамиды долларовых ГКО. Продать бондов на $750 миллиардов можно только с огромным дисконтом и не менее масштабной рассрочкой, чему ФРС была бы только рада, напечатав очередное QE. Но при этом саудитам пришлось бы так же по дешевке расстаться и с реальными активами в США. Так что фантомная угроза саудитов, которой так радостно аплодировали у нас в ЖЖ — это угроза самострела и не более того.

Реальный смысл вступившей в активную фазу финансово-политической спецоперации — это фактическое замораживание американского госдолга с возможной формальной реструктуризацией на условиях самих США. Для саудовских экс-союзников, втянутых в две войны и повышенные социальные расходы, на фоне раскола элиты и угроз дворцового, как минимум, переворота — такая перспектива остаться без выплат по огромному долгу как серпом и молотом по фаберже. Принятие антисаудовского закона вынуждает саудов пойти на поклон и начать переговоры об условиях сдачи на милость главного должника планеты. Иначе активы и выплаты по ним в любой момент могут быть арестованы по искам родственников жертв 9/11 на неопределенный период».

Рассмотрим более детально данные интерпретации. Во-первых, действительно, элита США объединилась и впервые смогла преодолеть вето Обамы. Однако возникает вопрос: с какой целью это было сделано? Как полагает oohoo, это сделано с целью замораживания американского госдолга с возможной формальной реструктуризацией на условиях самих США. То есть пока саудиты не начнут выплачивать ущерб по терактам 9/11, до тех пор США имеют право не выплачивать им свой долг и заморозить их активы на своей территории. Более того, исками можно полностью обнулить активы саудитов в США и оставить их голыми. Понятно, что если такой трюк пройдет с саудитами, то «успешный» с точки зрения США прецедент можно будет распространить и на все остальные страны, которые могут предъявить долги США к оплате. Только слишком простой выглядит данная комбинация.

Во-вторых, как достаточно аргументированно доказывает блогер fedot-2, у саудитов структура долга несколько другая: «Их активы в США включают в себя как ценные бумаги и прочее имущество американского корпоративного сектора, так и государственные облигации. К полномасштабному кризису может привести и распродажа акций и облигаций компаний США. Первым последствием станет обвал на фондовом рынке. Очевидно, что резкое обесценивание активов приведет к бегству с американского рынка и других иностранных инвесторов. Кризис на фондовом рынке приведет и к полномасштабному экономическому кризису в стране.

Сейчас финансовые рынки находятся в критической точке, когда сильные валюты вопреки прогнозам экономистов оказались в числе проигравших. Эту тенденцию на валютных рынках нельзя назвать сенсационной, но она редко происходит на валютных рынках, в отличие от рынков ценных бумаг. Сильный доллар сильно бьет как по всей экономике США, так и по доходам американских компаний и ценам акций. Он снижает не только экспорт американских товаров, но и доходы американских корпораций за рубежом, которые переводятся обратно в доллары.

То есть Соединенным Штатам выгоден низкий доллар, причиной падения которого станет не экономическая политика властей и возможные или даже неизбежные из-за этого волнения и разгон инфляции, а некто третий, в чью сторону можно будет утилизировать недовольство масс. И именно этим, как мне кажется, объясняется практически консенсусное голосование сената против вето. Потому что любая острая финансовая реакция саудовцев будет в долгосрочной перспективе на пользу Штатам, и поставить это себе в заслугу не упустят возможность ни демократы, ни республиканцы». К тому же долг США держат сотни и тысячи субъектов хозяйствования СА. Поэтому если они начнут не резкую продажу, а мягкую, то они вполне добьются своих целей, выведя капиталы из США практически без потерь, то есть никакого самострела может и не быть.

Но у саудитов есть гораздо более серьезное оружие против США, если они действительно начнут предъявлять иски по 9/11 — это отказ от доллара как средства платежа за нефть и переход на евро и юань. И вот тут США точно ничего не смогут сделать, кроме как начать революционное смещение дома Саудов, тем более что военная база США там давно есть. Вопрос, однако, в том, что саудиты, видя пример Сирии, могут заранее обратиться к России с просьбой о защите режима в обмен на отказ от доллара в торговле нефтью и на отказ от поддержки мирового движения ваххабитов.

И, судя по всему, саудовский режим начал прорабатывать такой вариант развития событий: «В прошлом году в Санкт-Петербурге страны подписали шесть соглашений о двустороннем сотрудничестве в разных сферах, в том числе в сфере ядерной энергетики. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубайр сказал после подписания соглашения, что больше нет никаких препятствий для закупки российского оружия. Корреспондент израильской газеты «Маарив» писал, что «визит саудовской делегации в Москву может изменить геополитический баланс сил в Ближневосточном регионе. Если Россия сумеет выполнить роль посредника между Ираном и Саудовской Аравией, она нанесет США поражение на Ближнем Востоке». Понятно, что российское оружие могло понадобиться саудитам только в одном случае — если американскому нельзя будет доверять.

К военной поддержке Саудовской Аравии может присоединиться и Китай, который также весьма чувствительно зависит от поставок саудовской нефти. По крайней мере о том, что Китай готовится к серьезным мировым форс-мажорам, говорит резкое увеличение им закупок нефти в хранилища. Это может понадобиться только в двух случаях — или если будет парализована вся мировая океаническая торговля, либо если будет парализована именно торговля нефтью. Но и в первом, и во втором случае такой причиной может быть только большой региональный конфликт, который серьезно затронет и страны-экспортеры нефти, то есть конфликт на Ближнем Востоке.

Еще один удар по США может прийти оттуда, откуда они и не ожидают — со стороны Ирака. Как отмечают эксперты, разрешив семьям жертв терактов 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, американцы невольно создали прецедент, который вполне может быть использован против них самих:

«В конце сентября конгресс США в обход президентского вето принял закон, согласно которому родственники жертв 9/11 через суд могут потребовать компенсацию у саудитов. Обама, к слову, после того, как его вето было проигнорировано, сделал не самые радужные прогнозы для своей страны. Он с тревогой обнаружил, что такой закон может заставить США ответить за все, что они делают по всему миру. Активисты в Ираке как раз хотят предоставить такую возможность своему народу. Они предлагают запросить компенсацию с американцев за ущерб, который был нанесен их государству после вторжения Штатов в Ирак. Активисты подчеркнули, что раз уж американцы получили право трясти деньги из саудитов за теракт, то иракцы также могут претендовать на честный суд и компенсации. Если в Ираке примут соответствующий закон, США окажутся в очень неудобном положении: придется быстро изобретать причину, по которой «американцам можно, а другим нельзя».

Кто еще может присоединиться к санкциям против США? Навскидку: «В результате применения военной силы с 2001 года стало: Целостный и бессильный в региональном плане Ирак, уравновешивавший Иран, превратился в фабрику производства террористов и иранского клиента. Афганистан из страны, где две стороны вели гражданскую войну в пределах ее границ, превратился в нефункционирующее государство, притягивающее террористов. Ливию, столкнувшуюся с внутренними беспорядками, но не угрожавшую соседям и не дававшую убежища террористам, превратило в жуткую катастрофу с бесконечной гражданской войной и африканский плацдарм для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и плодородную почву по взращиванию террористов».

В принципе, как показывает развитие событий, в том числе и отказ России продавать США оружейный плутоний, и перевод разговора в плоскость получения компенсации от введенных против Москвы санкций, иски к США могут предъявить многие страны, и тогда вся система мирового права будет уничтожена взаимными претензиями и неурегулированными спорами. «Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония, он размещен в базе данных Госдумы. При этом в тексте законопроекта говорится, что действие соглашения может быть возобновлено после устранения США причин, «приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на день вступления в силу соглашения».

Во-первых, Вашингтону поставлено условие по сокращению военной инфраструктуры и численности контингента войск, размещенных на территориях стран НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года. Во-вторых, США должны отказаться от «недружественной политики в отношении России», а именно в отмене «закона Магнитского», в отмене всех санкций, введенных США, в компенсации ущерба, понесенного Россией в результате введения санкций. Также США должны представить четкий план необратимой утилизации плутония».

Необходимо отметить, что какая-то влиятельная сила достаточно длительное время продавливала решение о возможности подачи исков против саудитов в суд по поводу 9/11 с целью поссорить США и СА, так как понятно, что если в США начнут подавать иски против государства саудитов, то саудиты молчать и стоять в сторонке не будут и предпримут ответные меры как по линии частных вложений, так и по линии ценных бумаг.

Заинтересованными в таком сценарии могут быть Британия, Россия, Европа и Китай. Так как в результате удар наносится по стратегическому альянсу США и СА, так называемому нефтедоллару, на котором и держится нынешнее мировое финансово-экономическое доминирование США. И если саудиты отвяжут свою нефть от доллара, то финансово-экономическому влиянию США в очень обозримой перспективе придет конец. Но с учетом групп влияния в США и средств контроля за СМИ такой ход под силу только королевской семье, которая могла привлечь капиталы Китая для подкупа сенаторов и конгрессменов.

По политическому аспекту вопроса. Абсолютно прав был постоянный автор ИА REGNUM Александр Бродский, когда описывал ту ситуацию, когда Трамп вообще не тратил деньги на свою избирательную кампанию. Причина проста — посмотрев на то, как незаконно, в нарушение всех правил проведения съезда, Клинтон была номинирована кандидатом в президенты США от демократов, он стал уверен в том, что никто не собирается считать голоса и на самих президентских выборах, и что Клинтон голоса просто нарисуют. И они (и Трамп, и Бродский) оказались правы.

Буквально на днях стало известно о том, что в штате Огайо на одном из складов обнаружены урны с десятками тысяч (!) избирательных бюллетеней, в которых уже проставлены галочки напротив одного из кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон. И это только один склад. И до выборов еще месяц. О чем можно говорить? При этом мировые СМИ и российские либеральные СМИ об этом молчат, как воды в рот набрав. Если бы эти бюллетени были за Трампа — клинтонистские СМИ крик бы подняли на весь мир и его бы уже сняли с гонки. Но Хиллари Клинтон все нипочем — убийства, подлоги, предательство интересов страны. Это говорит не столько о ней, сколько о тех силах, которые заинтересованы в приходе Бастинды к власти и получении ею власти над красной кнопкой.

Есть еще одна цель, о которой не говорили при обсуждении закона сенаторы. И эта цель глобальная. Причем последствия от принятия этого закона придется еще очень долго осмысливать. Речь идет о суверенном иммунитете. Иммунитет государства (суверенный иммунитет) — принцип в международном праве, в соответствии с которым суверенное государство не подчиняется органам власти других государств. Пока на это обратило внимание только внешнеполитическое ведомство королевства: «Подрыв суверенного иммунитета будет иметь негативное влияние на все страны, включая Соединенные Штаты».

Отреагировал на данное решение американских законодателей и МИД России: «То, что США активно используют свое судопроизводство во внешнеполитических интересах, нам известно давно и даже привычно с учетом немалого опыта явно инспирированных и предвзятых судебных решений против России и российских граждан. Теперь с таким же произволом — политически мотивированными обвинениями в адрес неугодных государств — рискует столкнуться весь остальной мир.

Причем в буквальном смысле весь. Любой американец сможет подать иск против любой страны, голословно обвинив ее во всех смертных грехах, и американский суд низшей инстанции будет давать оценку действиям зарубежных правительств на других континентах и выносить решения о штрафных мерах, например, об аресте иностранного имущества и активов в США. Очевидно, что подобное разрушение одного из ключевых международно-правовых принципов неподсудности суверенных государств быстро и очень больно ударит по самим США».

Таким образом, можно констатировать, что элиты США сознательно или под влиянием внешних сил, но создают все предпосылки для разрушения нынешнего мирового порядка, включая роль США в мире. Происходит это как по внутренним субъективным причинам распада и тотальной деградации элиты (достаточно сказать, что по данным соцопросов в вузах США практически нет студентов, которые бы не пробовали наркотики или не сидели на них длительное время), так и по внешним. Целый ряд стран (их элиты и народы) достаточно хорошо осознали свои национально-государственные интересы и готовы сражаться за них до конца.

В рамках мирного противостояния США не могут преодолеть нынешние тенденции. Поэтому у них остается два варианта: либо начать новую мировую войну, либо обнулить каким-то образом ситуацию и начать разыгрывать партию заново. И за каждым из этих сценариев в США стоит влиятельная группировка. В этом плане иски против саудитов на самом деле только фон для более серьезного удара по США — лишению доллара США статуса той валюты, в которой осуществляется торговля нефтью. В этой связи возникает логичный вопрос: неужели умудренные политической распасовкой и длительными сроками пребывания в политике конгрессмены и сенаторы этого не видят? А если видят, в чем, честно говоря, мало сомнений, то почему проголосовали за уход доллара с ведущих мировых позиций в торговле нефтью? На этот вопрос пока нет четкого ответа, но, несомненно, уже в скором будущем мы получим ответ и на него.