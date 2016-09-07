Компания с кратким наименованием «Садат А.Ш.» была учреждена в соответствии с турецким Законом о торговле. Она преподносит себя как «первая и единственная международная консалтинговая компания по вопросам обороны и военной подготовки». Компания, основанная в 2012 году отставным бригадным генералом Аднаном Танрыверди, имеет богатый штат консультантов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Отличительной особенностью компании являются открыто провозглашаемые ею сферы деятельности. Они продают, выражаясь неприятным для военной промышленности оборотом, уроки по убийству. Хорошо, «а по каким вопросам может консультироваться компания у преподавателей университета, которые, как мы можем предположить, готовя студентов, принимают жизнь, а не смерть в качестве ценности?»

На сайте компании «Садат А.Ш.» представлены различные «образовательные пакеты».

Одним из таких является «курс нетрадиционных методов ведения войны». И дальше по списку: образовательный пакет по уничтожению, образовательный пакет по обучению основам для специального подразделения полиции, образовательный пакет по безопасности пограничных участков полиции, образовательный пакет для курсов по передовому артиллерийскому и минометному наблюдению.

Данные услуги — для какого бы учреждения они ни предназначались — вряд ли предоставляются на безвозмездной основе. Однако государство об этом умалчивает.

Большие дела, маленький капитал.

Государство странным образом скрывает любую информацию о компании «Садат А. Ш». С момента ее учреждения за компанией пристально следили депутаты от Республиканской народной партии (РНП). В период обострения гражданской войны в Сирии:

депутат от РНП в г. Зонгулдак Али Ихсан Кёктюрк — 5 сентября 2012 года;

депутат от РНП в г. Мерсин Али Рыза Озтюрк — 6 сентября 2012 года;

депутат от РНП в Стамбуле Осман Корутюрк — 14 сентября 2012 года, 16 января 2013 года;

депутат от РНП в г. Хатай Рефик Эрйылмаз — 3 октября 2012 года в рамках поданных парламентских вопросов обратились со следующими ключевыми вопросами относительно деятельности компании:

обучала ли компания боевиков Свободной сирийской армии приемам уличного боя, получала ли от государства дотации или кредиты, получала ли помощь от иностранных государств, предоставляла ли какая-либо официальная государственная структура разрешение на осуществление компанией военной и консалтинговой деятельности? Все эти вопросы остались без внятных ответов. Осман Корутюрк в свое время отметил, что вопросы Министра национальной безопасности того периода Исмета Йылмаза были оставлены без ответа, и направил повторный запрос.

«Садат А.Ш.» снова на повестке благодаря своей деятельности. Вслед за последним парламентским вопросом Саглара, в котором он озвучил связь с «Исламским государством», из района Лидже поступило страшное заявление. Сопредседатель Демократической партии регионов Себахат Тунджель заявила, что «если не последует офицерского вмешательства», будут сожжены 34 сельских жителя в районе Лидже: «Они говорят о группировке под названием САДАТ (…) Они должны выйти и все разъяснить», — заявила она. Неужели государство создало параллельную турецким ВС Халифскую армию, и под знаменем САДАТ в тренировочных лагерях готовит радикальных приверженцев ИГ к войне? Может быть, другой причиной для предоставления сирийцам гражданства является внедрение их в ряды солдат САДАТ? Недавно созданная САДАТ вербует охранников в службу безопасности Дворца.

Эти заявления и вопросы достаточно серьезны, чтобы и власть, и ВС Турции продолжили свое молчание.

Компания «САДАТ А.Ш.», вышедшая на повестку благодаря заявлению о поджоге деревни в районе Лидже, позиционирующая себя как компания по военному консалтингу, нарушила молчание в эфире RS FM. Председатель правления компании САДАТ Аднан Танрыверди на неоднозначный вопрос «Осуществляет ли компания деятельность, схожую с контр-герильей?», ответил: «У нас нет органической связи с Национальной службой разведки и государством».

Отметив, что начиная с 2012 года, когда была основана компания, она сотрудничает с исламскими государствами, Аднан Танрыверди рассказал о целях и деятельности следующее:

«Компания была учреждена с целью предоставления официальным вооруженным силам исламских государств консалтинговых, образовательных услуг и обслуживания оборудования. Мы сотрудничаем с более 10 исламскими государствами. Мы ведем переговоры с государствами и их вооруженными силами. Наша работа осталась в стадии проекта. Мы выступили частичным посредником по поставке для внутренней безопасности и оборонной промышленности и заработали таким образом деньги. Мы держимся на ногах благодаря дочерним компаниям. Вооруженные силы Турции заключают с некоторыми странами договора о сотрудничестве в области обучения. Однако основной задачей ВС Турции является оборона страны, а не обучение других вооруженных сил. Поэтому мы решили организовать отставных военных, чтобы спасти эти страны от гегемонии глобальных сил».

Другим вопросом, вызывающим подозрение в этой связи, является следующий — а не является ли компания САДАТ, на которую ставит и Себахат Тунджель, специальным подразделением, подчиняющимся президенту Тайипу Эрдогану? Председатель правления компании САДАТ Танрыверди сообщил, что познакомился с Эрдоганом еще до своей отставки, будучи командиром полка, и что сотрудничал с ним по некоторым вопросам.

Возникает много вопросов при прочтении описания, содержащего «собственные цели», когда речь идет о компании, осуществляющей «военную подготовку», в том числе «нетрадиционные методы ведения войны», куда входит также и психологическая война.

— Что является тем самым «недосягаемым» для Вооруженных сил Турции в исламских государствах?

— Если речь идет о неких «недосягаемых» для Вооруженных сил Турции вопросах, значит, существует нечто «досягаемое» для них. Интересно, до чего это «досягают» ВС Турции без ведома Турции?

— Является ли целью ВС Турции препятствование работе американских компаний, осуществляющих свою деятельность в исламских государствах?

Никто от имени «государства» не проверял эту компанию, нацеленную торговать «смертью», в том числе на международной арене, и обвиняемую в «попытке совершения убийства» внутри страны…

Несмотря на такое количество парламентских вопросов, направленных в Великое Национальное Собрание Турции, правительство не проронило ни слова.

В кулуарах не смолкают разговоры о погоне за невиданными преобразованиями в армии, к которым так долго стремилась эта деспотичная власть, стремящаяся подстроить под себя судопроизводство, и о желании претворения в жизнь безумств, которые приведут страну к полной катастрофе.

Еще и эта странная компания подливает масла в огонь этих слухов, и без того вышедшая на повестку дня своими устрашающими заявлениями перед лицом широкой общественности… Складывается впечатление, что идет речь о создании «параллельной армии»…

Безусловно, наряду с устрашающими задачами, имеет место и финансовая составляющая… Несмотря на то, что в настоящий момент об этом еще не спрашивалось, но, вероятнее всего, на повестке дня появится и «финансовая деятельность» этой компании… Как известно, политическая власть хвастается цифрами на бумаге об увеличении количества проектов в оборонной промышленности с 66 до 269, а также об увеличении их стоимости с 5,5 миллиона до 45,5 миллиарда долларов, однако отсутствует какая-либо прозрачная формулировка такого финансового роста… Эту тему безмолвно обходят стороной…