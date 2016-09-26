Бурную реакцию в Средней Азии вызвало заседание Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), прошедшее 19 сентября в Варшаве. Власти Таджикистана и Киргизии возмутились тем, что на мероприятии выступили не только официальные представители властей, но и их оппоненты.

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В Польше

Во время заседания БДИПЧ ОБСЕ 19 сентября перед зданием, где проходила конференция по человеческому измерению, таджикская оппозиция устроила акцию протеста. Сторонники Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), «Группы-24» и «Конгресса конструктивных сил», запрещенных в Таджикистане, требовали освободить «политических заключенных».

Позже около двадцати активистов от оппозиции прорвались на заседание, где провели акцию протеста. Несмотря на то, что акция была молчаливой и, как подчеркивает исследователь Центральной Азии в международной организации Human Rights Watch (HRW) Стив Свердлов, не мешала выступающим представлять свои доклады, наделала много шума в Таджикистане.

Официальный Душанбе на конференции ОБСЕ подвергся плотной критике. Выступившие правозащитники не только обвинили руководство республики в «серьезных нарушениях прав человека, включая пытки и произвольные аресты», но и потребовали от Европейского Союза и США «определить сроки для реализации таджикскими властями конкретных действий по обеспечению прав человека».

В противном случае предлагается ввести «ограничительные меры, такие как визовые запреты и замораживание активов госслужащих».

«Международные партнеры Таджикистана должны публично и единодушно осудить продолжающееся подавление прав человека в Таджикистане. Поскольку эта ситуация выходит из-под контроля, пришло время для Вашингтона, Брюсселя и других членов ОБСЕ рассмотреть возможность принятия целенаправленных санкций, если не последует улучшения этой ситуации», — считает представитель по Центральной Азии Норвежского Хельсинкского комитета Мариус Фоссум.

Заметным голосом в хоре критиков стало выступление по Скайпу находящегося в международном розыске по линии Интерпола лидера запрещенной на родине Партии Исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири.

Глава признанной Таджикскими властями экстремистской и террористической организации поблагодарил власти Польши за содействие в участии в заседании и рассказал о «плачевном состоянии прав граждан страны, особенно представителей оппозиционных партий и движений, независимых адвокатов, журналистов и общественных активистов».

В ходе заседания выступил «враг государства» и другой страны Средней Азии — Киргизии. На мероприятии слово было предоставлено Кадыржану Батырову — одному из лидеров узбекской общины в Киргизии, заочно осужденному киргизскими властями за сепаратизм, разжигание в июне 2010 года межнационального конфликта и организацию массовых беспорядков на юге страны, а также объявленному в розыск правоохранительными органами Киргизии и России.

Кадыржан Батыров раскритиковал идею с изменением Конституции Киргизской Республики и обвинил власти страны в использовании его имени для давления на противников внесения изменений.

В Киргизии

Выступление Кадыржана Батырова возмутило киргизские власти. МИД официально направил ноту БДИПЧ ОБСЕ с требованием не допускать на мероприятия Организации объявленного в международный розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений бывшего лидера узбекской общины.

Высказался по этому поводу и глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев, выступая на 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Ежегодные совещания БДИПЧ ОБСЕ могут превратиться в площадку, где будут иметь право выступать и уголовные элементы, совершившие особо тяжкие преступления. Если сегодня Бюро по демократическим институтам и правам человека так поступает по отношению к Киргизии и другим странам, то не исключено, что в будущем в его мероприятиях смогут принимать участие представители террористов «Исламского государства» (запрещено в России, Киргизии и других государствах), погрязших в кровавых преступлениях против человечества», — заявил министр.

28 сентября стало известно о том, что МИД республики решил понизить статус присутствия ОБСЕ в Бишкеке. Чтобы «совершенствовать формы сотрудничества» и «повышать эффективность и действенность» присутствия Организации в киргизской столице было принято решение о преобразовании Центра ОБСЕ в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке с 1 января 2017 года.

«Как показывает опыт Казахстана, где точно также был понижен статус центра ОБСЕ до программного офиса, — это не сулит ничего хорошего. В Астане теперь все мероприятия офиса ОБСЕ проводятся только по согласованию с казахстанским МИДом. А раньше сотрудники центра ОБСЕ просто ставили местный МИД в известность. Наверное, теперь и офис в Бишкеке не сможет пальцем шевельнуть без разрешения МИДа Кыргызстана», — пояснил неназванный источник «Ферганы».

В Таджикистане

В соседнем Таджикистане на допуск нежелательных лиц на мероприятие ОБСЕ отреагировали несколько иначе — недовольство выражалось устами молодежных организаций. Сначала активисты молодежной группы «Авангард» (создана чуть более года назад по инициативе и содействии МВД республики) в заявлении, направленном в представительство ОБСЕ в Душанбе, выразили свое недовольство появлением на ежегодном заседании сторонников организаций, объявленных террористическими. По стране прошла волна молодежных протестов. Участники выражали недовольство тем, что «преступники, которые должны сидеть в тюрьме», разгуливают «по заседаниям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Студенты жгли портреты членов запрещенных организаций, забрасывали яйцами дома родственников участников акции в Варшаве.

Правозащитники сообщили о том, что около полусотни родственников протестующих арестованы в Таджикистане. В МВД уверяют, что ничего об этом не знают, а в госкомитете по национальной безопасности и вовсе назвали информацию «уткой», добавив, что «для ареста любого человека нужно решение суда, которое за день получить практический невозможно».

Официальная реакция Таджикистана на появление протестующих в зале заседаний появилась спустя четыре дня — 23 сентября делегация Таджикистана заявила о том, что покидает мероприятие. Авторы распространенного заявления рассказывают, что они «спокойно и толерантно» восприняли присутствие некоторых лиц, «несмотря на то, что они в Таджикистане совершили опасные и особо опасные преступления, а также теракты и находятся в розыске, в том числе в международном».

Кроме того, члены делегации утверждают, что с первых дней мероприятия подверглись шантажу и прессингу со стороны представителей запрещенных организаций. А из-за преследований трое журналистов покинули заседание.

Авторы заявления призвали «пересмотреть свой подход по отношению к участникам ежегодных совещаний по человеческому измерению. «Мы, как и представители других стран, которые также выступили по этому поводу, не можем согласиться, что некоторые террористы получают право участвовать в мероприятиях ОБСЕ. Террорист есть террорист, они не делятся на хороших и плохих, своих или чужих. Также нельзя ссылаться на то, что ограничение участия преступных элементов на данном совещании означает ограничение права на выражении мнения или ставит под сомнение беспристрастность БДИПЧ ОБСЕ».

На скандал в Варшаве откликнулись государственные СМИ. Агентство «Ховар» выпустило подряд три материала, весьма патетично объясняющих читателям, как нужно понимать сложившуюся ситуацию.

В первую очередь издание-резонёр таджикских властей поставило вопрос о том, кто есть эти самые митингующие и сторонники ныне запрещенной в стране партии.

«В Польше были использованы методы дестабилизации общественной обстановки, когда по заданию и за небольшое денежное вознаграждение нанятые подставные лица из студентов, бездомных и домохозяек изображают из себя обеспокоенных борцов за справедливость, защитников «униженных и «оскорблённых». От имени граждан Таджикистана, к которым не имеют ни малейшего отношения, эти люди призвали международное сообщество и правозащитные организации освободить от заслуженного наказания всех находящихся в заключении юристов и политических заключенных, положить конец насилию и пыткам в отношении граждан», — пишет издание.

Героями другого материала проправительственного информационного ресурса стали сами правозащитники, в частности организация HRW, «позиционирующая себя защитницей прав, свобод и демократии, скандально «засветилась» на пространстве постсоветских государств, на большую часть территорий которых въезд её сотрудникам нежелателен или запрещён. Например, упомянутому выше Стиву Свердлову въезд закрыт в Россию, Казахстан и Кыргызстан. В Узбекистане на него заведено уголовное дело», пишет госинформагентство.

HRW раскритиковали и за то, что в своем последнем докладе эксперты организации высказали обеспокоенность ухудшением ситуации с соблюдением прав человека и встала на защиту сторонников ПИВТ и «Группы 24». А тот факт, что международная правозащитная организация «пытается противопоставить мнение экстремистского меньшинства из 30−40 человек — безопасности и стабильности 8,5 миллионного Таджикистана» вызывал у автора текста «справедливый скепсис и нарекания по поводу их объективности и адекватности».

Дошло и до сомнений в целесообразности работы правозащитников в Таджикистане:

«Ни ежегодные «Всемирные доклады» HRW, ни её тенденциозные оценки правового поля, рекомендации по «соблюдению законности и демократии» не отражают реальной картины в любом из государств. Бесконечные заявления и протесты HRW относительно соблюдения прав человека выслушиваются, но всегда и повсеместно игнорируются, местными властями не учитываются, реально на ситуацию не влияют. Так, зачем HRW здесь зря терять время?»

Недовольство действиями и методами работы международных правозащитных организаций высказали и таджикские исламоведы после презентации на заседании в Варшаве документального фильма, созданного HRW и Норвежским Хельсинкским комитетом.

По словам заместителя директора Центра исламоведения при президенте Таджикистана Рустама Азизи, «Стив Свердлов, исследователь Средней Азии в «Human Rights Watch» и ему подобные, говоря о правах человека в Таджикистане или в какой-либо другой стране, зачастую оперируют слухами, сплетнями и односторонними данными, показывая свою неосведомленность о ситуации».

Азизи назвал выступающих в защиту прав человека на высоких конференциях непрофессиональными и неосведомленными экспертами потому как при подготовке своих докладов они не используют официальные данные. А сами акции, как он считает, имеют разовый информационный эффект и не смогут никаким образом повлиять на обстановку в стране, да и вообще о них лучше вовсе забыть.

«Это просто шумиха, искусственно созданная в информационном поле, которая, на мой взгляд, затеряется и забудется скоро».

Говоря об участии оппозиции в заседании в Варшаве, заместитель директора Центра стратегических исследованный при Президенте Республики Таджикистан Мухаммади Сафолзода напомнил об уроках гражданской войны в начале 90-х и предупредил о возможном вмешательстве во внутренне дела страны.

«Те, кто находится за пределами страны, являются заинтересованными группами, которые всегда преследуют геополитические и геостратегические интересы, и со своими программами и действиями хотят вмешиваться во внутренние дела Таджикистана и дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — высказался Сафолзода.

В ОБСЕ

Пресс-секретарь организатора мероприятия — Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ — Томас Ример пояснил, что совещание — это площадка для обмена мнениями между властями и гражданским обществом, и двери на него открыты для всех.

«Совещание по правам человека и соблюдению принципов демократии является площадкой для обмена мнений между государствами — участниками организации, ОБСЕ и представителями гражданского сообщества. Его двери открыты как для государств, так и для представителей гражданского сообщества. Они регистрируются в интернете и участвуют в мероприятии, делают заявления. Согласно правилам ОБСЕ, если соискатели не пропагандируют насилие и терроризм, они имеют право участвовать в совещании», — заверил Ример.