Ситуация в Грузии перед выборами продолжает обостряться и перерастает в открытые драки, ранения и убийства. Судя по всему, анонсированные в опубликованных в интернете тайных записях беспорядки постепенно воплощаются в жизнь. Инциденты происходят почти ежедневно.

Уильям Хогарт. Выборы депутатов. Триумфальное шествие

29 сентября в поселке Квемо Поничала на окраине Тбилиси проходил концерт в поддержку кандидата в мажоритарные депутаты от правящей «Грузинской мечты» Беки Одишария. По информации грузинских телекомпаний, во время концерта между подростками завязалась драка, в ходе которой один из подростков был ранен холодным оружием и позднее скончался в больнице. Такую версию случившегося предложила телекомпания «Рустави-2», несколько раз сделавшая акцент на проходившем в тот вечер концерте и недвусмысленно увязавшая инцидент с предвыборной кампанией «Грузинской мечты».

А представители ЕНД, комментируя это убийство, прямо, хотя и с некоторыми отступлениями, указали, что его совершил активист «Грузинской мечты». При этом провели параллели с убийством малолетней Барбары Рафалянц, совершенным за день до парламентских выборов 2012 года.

«Несмотря на то, что это убийство совершил активист «Грузинской мечты», разумеется, мы не собираемся обвинять в этом всю политическую силу, как в свое время это очень позорно сделали госпожа Берикашвили (на выборах 2012 года была кандидатом в мажоритарные депутаты от коалиции «Грузинская мечта») и тогдашние члены «Грузинской мечты». Я имею ввиду убийство Барбары Рафалянц. Это неправильный подход, и человек, который совершил это убийство, должен быть строго наказан. Это хочу особенно подчеркнуть. Хотя, конечно, политическая ответственность за ту обстановку, которая создана в стране, лежит на Иванишвили и «Грузинской мечте»… Это та обстановка, при которой людей убивают посреди улицы, в том числе из «Калашникова», — заявил один из лидеров ЕНД Серги Капанадзе.

Он назвал оскорбительным отношение к убийству подростка в Поничала со стороны кандидата от «Грузинской мечты» Беки Одишария и МВД Грузии, которые связь инцидента с концертом отрицают и утверждают, что убийство произошло на совсем другой территории.

По информации МВД Грузии, драка произошла на Руставском шоссе, у гостиницы «Тато», где в область лица был легко ранен О.К., 1999 года рождения, а ранения в область грудной клетки получил А. Б., 2000 года рождения, позднее скончавшийся в больнице. Нанесший подросткам ранения холодным оружием Л.Ш., 2000 года рождения, скрылся с места происшествия, но позднее, по горячим следам, был задержан сотрудниками полиции в Тбилиси. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье 108 УК Грузии — об умышленном убийстве.

1 октября произошел инцидент в селе Дидинедзи Зугдидского района, где представители «Единого национального движения» избили трех активистов «Грузинской мечты», среди которых была и девушка. Она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. В соцсетях появились и кадры этой драки, где видно, как жестоко избивали представители ЕНД активистку «Грузинской мечты». По информации врачей Зугдидской больницы, у девушки и еще одного избитого активиста отмечается сотрясение мозга.

На случившееся моментально откликнулись в правящей партии. Как заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, ЕНД в селе Дидинедзи еще раз проявило свое истинное лицо.

Он предупредил лидеров ЕНД, чтобы те не злоупотребляли сдержанностью и достойным отношением активистов «Грузинской мечты» и в будущем не пытались осуществлять акты насилия.

«Нашими активными усилиями, в том числе в тесном сотрудничестве с международными наблюдателями и местными неправительственными организациями мы сумели обеспечить мирную и спокойную избирательную среду и права внесения беспорядков в процесс выборов никому не дадим», — подчеркнул Кобахидзе. Активистов своей партии он еще раз призвал не поддаваться на провокации со стороны ЕНД.

На инцидент в Дидинедзи откликнулся представитель аппарата народного защитника Темур Коридзе, который заявил, что его аппарат будет следить за расследованием этого инцидента.

«Важно, чтобы правоохранительные органы быстро и эффективно расследовали случившееся, чтобы, с одной стороны, не осталось вопросов без ответов, а с другой стороны, неправильное расследование не подействовало бы как поощряющий эффект. Случившееся в Самегрело мы изучим особенно внимательно», — пообещал представитель омбудсмена.

Расследования инцидента и наказания виновных требуют и грузинские НПО, которые считают, что подобные факты негативно влияют на избирательную среду.

«Насильственный инцидент, происшедший в селе Дидинедзи 1 октября, создает угрозу свободной и мирной предвыборной среде. Физическое противостояние за неделю до выборов вызывает эскалацию напряженности между политическими силами и формирует насильственный фон ко дню выборов. Все стороны несут ответственность за то, чтобы не допустить дополнительного обострения ситуации в оставшийся до выборов период», — говорится в заявлении НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии», одной из тех неправительственных организаций, которая отличалась особенной политической и гражданской активностью и в период парламентских выборов 2003 года и, благодаря заключению которой, результаты этих выборов были объявлены незаконными и нелегитимными. Несмотря на то, что в Дидинедзи были избиты активисты ГМ, эта НПО ответственность за инцидент возлагает на обе стороны. Она же приводит разъяснение одного из лидеров ЕНД Тенгиза Гунава, который заявил, что активисты «Грузинской мечты» в Дидинедзи оскорбили представителей ЕНД нецензурными словами, на что получили «адекватный ответ».

Еще один насильственный инцидент произошел 2 октября в Гори, где на территории железнодорожной станции встречался с избирателями кандидат в мажоритарные депутаты, бывший министр обороны Ираклий Окруашвили. Согласно распространенной телекомпаниями информации, во время встречи один из местных жителей несколько раз выстрелил в кандидата и сопровождавших его лиц из огнестрельного оружия и ранил члена его охраны и одного из координаторов, которые были доставлены в больницу.

Сам Окруашвили моментально откликнулся на случившееся и однозначно обвинил в организации нападения координаторов «Грузинской мечты». Он назвал журналистам и конкретные фамилии. По информации Окруашвили, за его встречами в Гори в тот день с утра следил координатор «Грузинской мечты» Эдуард Нуцубидзе, который пытался сорвать его встречи с избирателями, что у него не вышло. А на последнюю встречу он привел некоего Александра Индиашвили, который и произвел выстрелы. Как заявил Ираклий Окруашвили, Александр Индиашвили в прошлом был несколько раз судим за убийство, грабеж, нанесение ранений, незаконное ношение оружия.

«Он хотел сорвать нашу встречу. Члены моей охраны деликатно объяснили ему, что это у него не выйдет. В конце концов, в результате потасовки, он вынул оружие и несколько раз целенаправленно выстрелил как в меня, так и в членов моей охраны. Ранены один член охраны и один координатор», — сообщил кандидат.

Окруашвили заметил, что в Гори в последнее время особенно активизировались криминальные авторитеты, и связал эту активность с поддержкой со стороны родственника руководителя избирательного штаба «Грузинской мечты» Кахи Каладзе.

Грузинские НПО молниеносно откликнулись на этот факт и потребовали его адекватного расследования и объективной оценки, а также установления того, кто реально стоял за этим нападением.

В правящей партии никакой политической подоплеки инцидента в Гори не видят и участие в нем активистов «Грузинской мечты» категорически опровергают.

«В Гори произошел печальный инцидент, который начался на почве перебранки. Эта перебранка началась между Ираклием Окруашвили, его сторонниками и местным населением и, к сожалению, переросла в тяжелый инцидент», — заявил Ираклий Кобахидзе и подчеркнул, что политических мотивов у этого инцидента не было.

Эти инциденты стали своего рода фоном для очередных предвыборных исследований общественного мнения, проведенных по заказу телекомпании «Рустави-2» исследовательской компанией GFK, уже несколько лет активно сотрудничающей с «Рустави-2».

В этих исследованиях, опубликованных за неделю до парламентских выборов, впервые за последние 4 года «Единое национальное движение» опередило по рейтингам «Грузинскую мечту».

Согласно этим исследованиям, избирательный барьер на выборах 8 октября преодолеют только 2 партии — «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Причем ЕНД наберет на этих выборах 26% голосов, а ГМ — 25,4%. В масштабе Тбилиси ЕНД опережает ГМ на 1%. (24,4% опрошенных в столице Грузии высказались за ЕНД, а 23,3% — за «Грузинскую мечту»).

Политический спектр встретил эти исследования по-разному. В правящей партии однозначно заявили, что эти исследования фальшивые и реальной ситуации и реального мнения избирателей не отражают. Не доверяют «Рустави-2» и GFK и «Свободные демократы», которые предполагают, что эта компания проводит свои исследования в совсем другом мире, отличном от того, в каком живет вся Грузия. В отличие от них лидер Лейбористской партии (которой GFK обещают поддержку 3,8% избирателей и которую в этих исследованиях фактически вывели на 3-е место вслед за ЕНД и ГМ) Шалва Нателашвили назвал опубликованные «Рустави-2» исследования самыми порядочными и добросовестными и посоветовал Бидзине Иванишвили «собирать чемоданы».

Полностью доверяют GFK в ЕНД, лидеры которого уверены в победе своей партии на выборах. Они делают акцент на том, как падало доверие к «Грузинской мечте» за последние четыре года.

«Мы все согласны в одном: три года назад поддержка «Грузинской мечты» была высокой, но на протяжении трех лет она падала и сокращалась. Весной у нас были промежуточные выборы, «Национальное движение» участвовало в них по 4 округам, и из 4 округов мы выиграли в двух. Исследования, которые вы опубликовали, соответствуют этим фактам», — заявил в интервью «Рустави-2» один из лидеров ЕНД Давид Бакрадзе. Он пообещал, что после победы его партии на выборах политических оппонентов преследовать не будут.

Заявления лидеров ЕНД звучат на фоне уверенных обещаний экс-президента Михаила Саакашвили вернуться в Грузию после выборов, которые раздаются почти каждый день. Экс-президент уже представил и будущего министра внутренних дел Грузии. По его словам, им станет Хатия Деканоидзе, которая будет идеальным министром.

«Я считаю, что в правительстве после 8 октября идеальным министром внутренних дел будет Хатия Деканоидзе, создатель и руководитель национальной полиции Украины. Она успешно руководит полицией в десять раз большей, чем грузинская, и знает, как нужно установить порядок. В то же время, Хатия как женщина и мать, всегда будет на стороне гуманности», — пояснил Михаил Саакашвили свою инициативу на своей странице в сети Facebook.

Между тем, напряженность предвыборной гонки продолжает набирать обороты, и в соцсетях уже появился новый «компромат». В интернете опубликована аудиозапись беседы гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамия с бывшим председателем Тбилисского городского суда Мамукой Ахвледиани. В ней речь идет о сложившейся в судебной системе Грузии ситуации. Говорит в основном Мамука Ахвледиани, который резко критикует действия властей.

Ника Гварамия отозвался на публикацию коротким замечанием в соцсети, где пишет, что ему уже все ясно. «Постепенно вырисовываются контуры, куда все это ведет. Я пытался вспомнить и вспомнил, это не был телефонный разговор. Им главное — поставить что-то, где слышен мой голос, а содержание они уже не слушают. Это называется «вредить самому себе тайными записями». А то, что в этой стране у меня личной жизни уже нет, — это ни для кого не новость», — заявил Гварамия, который пообещал в течение дня посвятить этой теме специальный брифинг.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.