



Александр Горбаруков ИА REGNUM В ожидании нового «вьетнамского синдрома»

Прозвучавшие на прошлой неделе из уст представителя Госдепа США угрозы в адрес России вызвали вполне предсказуемую реакцию российской блогосферы. Напомню, что 28 сентября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что «если гражданская война в Сирии продолжится, то экстремисты и экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и они (россияне) продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты».

Эти заявления, и вполне закономерно, были расценены как прямая угроза в адрес России. Так, Руслан Осташко отметил: «Даже очень глупому человеку сложно поверить в то, что Джон Кирби, рассказывающий о взрывах в российских городах и мешках для трупов российских солдат, на самом деле желает нам всем добра и процветания. Так что господину Кирби — большое спасибо. Про то, что антитеррористические операции российской армии приводят к взрывам в российских городах, американцы нам рассказывали ещё со времен путинской кампании в Чечне».

Александр Халдей также отмечает: «Пока живы США, нам не уклониться от диверсантов и террористов. Мировая практика это подтверждает. Вместо растерянности и страха будет гнев и ярость. Медведь окончательно рассвирепеет. Запах крови приведёт его в неукротимое бешенство. Рейтинг Путина взлетит до небес. Он станет Верховным главнокомандующим страны, на которую напали. Русские всегда в таком случае реагируют одинаково — выстраиваются в очереди у военкоматов. Начинают сплочение и мобилизацию. Во всяком случае, народ на руках занесёт Путина в Кремль на второй срок. Так вместо свержения Путина США получат его триумфальное возвращение».

Можно было бы приводить цитаты русских блогеров и дальше, но в этом нет особого смысла, так как подавляющее большинство комментариев идут в выше обозначенном русле, и не только в России. Так, бывший британский посол, а ныне политолог Уильям Маллинсон отмечает: «Это риторика холодной войны. Она отражает то, что Вашингтон проигрывает. США притворяются, что борются с ИГ, когда фактически вооружают террористов; притворяются, что есть умеренные и неумеренные группировки, хотя это само по себе нонсенс. Потому что любой, кто с оружием атакует законно избранное правительство, — террорист. Сейчас американцы поддерживают террористов. Это было очевидно с самого начала, ещё в Ираке. Боевики до сих пор получают оружие через таких союзников Вашингтона, как Саудовская Аравия».

Таким образом, если американцы хотели получить некий срез общественного мнения в России относительно ужесточения американской политики в отношении Москвы, то они его получили. Но в данной ситуации важно даже не это, так как в реакции русской общественности можно было не сомневаться, а две другие вещи.

Во-первых, жесткая реакция российского Министерства иностранных дел и Министерства обороны. Так, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила: «Этим (терактами, экстремизмом) займутся «умеренные»? Те самые, которых полгода Вашингтон не может отделить от «Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Теракты во Франции, США и других странах, обезглавливание в Сирии игиловцами людей всех национальностей — это некая другая парадигма? Возможно, очередная «параллельная реальность»? А вам не кажется, что подобное чревовещание про «трупы в мешках», «теракты в российских городах» и «потери самолетов» больше похоже на команду «фас», чем на комментарий дипломата?» Министерство обороны России, комментируя заявление Кирби о возможных потерях российских самолетов в Сирии, предупредило, что должны быть исключены даже намеки на угрозы военнослужащим и гражданам России. Как заявили в Минобороны, масштабы прямого влияния США на деятельность террористов глобальны и дотягиваются в том числе до России. При этом слова представителя Госдепа об угрозах России — это признание того, что «оппозиция» в Сирии — подконтрольный США террористический «интернационал».

Во-вторых, что гораздо более важно, в этих заявлениях наконец-то российские министерства практически открыто сказали о том, о чем пишут уже долгие годы многие мировые и российские СМИ — что мировой терроризм финансируется и идейно организуется как раз из самих США. И как подтверждение этого министерство обороны России отметило, что хорошо знает, где в Сирии, и в частности в Алеппо, находятся не афишируемые специалисты из США, руководящие операциями боевиков. По сути, до официальных обвинений США в поддержке и организации на государственном уровне терроризма в Европе, России, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии, Африке, в общем, по всему миру, остался один шаг.

Вместе с тем необходимо отметить, что Москва сигнал из Вашингтона не только услышала, но и очень предметно ответила. Во-первых, на авиабазу «Хмеймим», располагающуюся в провинции Латакия, были переброшены дополнительно несколько фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34. Кроме того, сообщается, что в состоянии готовности к отправке на авиабазу в Сирию находятся несколько штурмовиков Су-25.

Во-вторых, продемонстрирована готовность к обмену ядерными ударами. Как заявил заместитель начальника Главного управления МЧС по Москве Андрей Мищенко, «Благодаря новым методам ведения гражданской обороны в Москве появилась возможность укрыть в подземных убежищах все население столицы. В результате внедрения новых подходов ведения гражданской обороны в Москве проведена инвентаризация помещений подземного пространства города, что позволяет спланировать укрытие 100% населения города».

Кроме того, с 4 по 7 октября МЧС России проведет Всероссийскую тренировку по гражданской обороне, в которой будут задействованы более 40 млн человек. Об этом рассказал директор департамента гражданской обороны МЧС Сергей Мануйло. «Тренировка пройдет. В ней примут участие более 40 миллионов человек, свыше 200 тысяч специалистов аварийно-спасательных формирований, около 50 тысяч единиц техники. В полном объеме задействуются силы МЧС России, в том числе спасательные воинские формирования МЧС, аварийно-спасательные формирования, подразделения военизированных горноспасательных частей и государственной инспекции по маломерным судам, подразделения государственной противопожарной службы МЧС России, авиация».

Таким образом, заявление Кирби вызвало совершенно обратный эффект, чем тот, на который рассчитывали его кукловоды. Вместе с тем стоит отметить, что истерика Кирби является не столько проявлением силы, сколько проявлением слабости нынешнего Вашингтона. Во-первых, после того как американцы в очередной раз попробовали обмануть русских, никто в Москве, несмотря ни на какую информационную шумиху в мировых СМИ, больше не пойдет ни на какие перемирия в Алеппо, пока город не будет взят под контроль правительственными войсками и гнойник террора не будет зачищен.

И об этом говорит вся хроника событий вокруг этого города последних трех дней. Так, в субботу, 2 октября, сирийская армия и бойцы курдских сил самообороны (КСС) освободили от боевиков район Шкейф на северо-западе Алеппо, а в четверг сирийская армия отбила у террористов лагерь беженцев Хандарат на северо-западе Алеппо. Лагерь Хандарат имеет стратегическое значение, так как он приближен к дороге Кастелло, которая связывает восточную и западную части города Алеппо. Именно по этой трассе должны пройти гуманитарные конвои ООН для пострадавших жителей города.

Во-вторых, медийная истерика США обратно противоположна их реальным боевым возможностям изменить ход противостояния не только под Алеппо, но и вообще в сирийском конфликте. О чем прямо поведал Керри сирийским оппозиционерам: «лучшим выходом для них будет ввести оппозицию в правительство переходного периода. Тогда, по его словам, пройдут выборы, и сирийцы сами решат, кого они хотят видеть во власти. Керри поразил сирийцев, предложив, что в выборах может участвовать нынешний президент страны Башар Асад, несмотря на то, что президент Обама в течение пяти лет настаивал на необходимости отставки сирийского лидера. Когда диалог зашел в тупик, представители сирийской оппозиции напомнили Керри, что все еще надеются на более активное участие США в разрешении кризиса. Госсекретарь США в ответ рассказал им о препятствиях, с которыми он сталкивается при решении этого вопроса. «Множество американцев не считает, что мы должны воевать и отправлять нашу молодежь умирать в другой стране», — приводит газета слова политика».

В этой связи эксперты отмечают, что ситуация в Сирии развивается не по американскому сценарию. «В связи с чем из Вашингтона за последние пару дней пригрозили Москве аж дважды: сначала терактами на территории РФ, потом прекращением сотрудничества по Сирии. Угрозы терактами в Москве американские официальные лица, правда, быстренько отозвали. Из этой поучительной истории мы узнали, что Госдеп ничуть не хуже Кремля. Там тоже есть разные башни, которые ни все вместе, ни по отдельности не знают выхода из ближневосточной ситуации, а лишь тянут время до выборов».

Поэтому в ближайшие полтора месяца, оставшиеся до президентских выборов в США, России необходимо выдержать медийную истерику, связанную не только с Сирией, но и Украиной, и сбитым нидерландским пассажирским самолетом, и многими другими сюжетами, и спокойно доделать работу в Сирии. А потом и на Украине. Миф о том, что США непобедимы, и что это единственная оставшаяся сверхдержава — необходимо развеять. Данный тезис разделяют и некоторые другие эксперты: «В последние недели американцы перешли от хронического гундения к открытым бурным истерикам. Провал политики США в Сирии стал очевиден даже особо упоротым идиотам из западного экспертного сообщества. Мир с удивлением обнаружил, что так называемое американское глобальное могущество — миф».

Поэтому при всей громкости их риторики и при всем шуме медийной машины реальная ситуация совсем иная — военные кивают, что их не поддерживает политическая администрация США, а Керри — что усилия Госдепа не могут поддержать военные, так как понимают, что при прямом столкновении в Сирии с русскими их ожидает поражение.

Соответственно, интригу с заявлением Кирби стоит оценивать также исходя из той закулисной борьбы, которая идет в США между партией мира и партией войны. Пентагон подставил Обаму и Керри, которых выставил глупцами, с которыми нельзя иметь дело. Возможно, в ответ Керри дал такие инструкции представителю Пентагона в Госдепе Кирби, или позволил их ему озвучить, чтобы выставить на этот раз полными идиотами вояк из Пентагона, которым слабо начать войну в Сирии с русскими и получить второй Вьетнам, на что он и пожаловался потом сирийским оппозиционерам.

Рассматриваемая ситуация позволяет сделать и еще один вывод — чем ближе будет день голосования на президентских выборах в США, тем более сильные и грозные заявления будут звучать от разных официальных лиц в Вашингтоне, тем более грязные провокации будут осуществляться, чтобы только привести на трон Хиллари Клинтон. Поэтому Москве еще не раз предстоит продемонстрировать, с одной стороны, выдержку, а, с другой, умение ответить асимметрично на возникающие из-за океана угрозы.

Сегодня США — это колосс на глиняных ногах. Поэтому он все последнее время пытается действовать не сам, а через третьих лиц. Но от этого лишь очевидней его слабость. Раньше они могли послать своих солдат воевать. Теперь не могут сделать и этого. Ответ почему — очевиден. В Сирии США постигнет второй Вьетнам, чего они себе позволить не могут.